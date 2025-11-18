Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Reuters

Bruselas hará una «revisión general» de los contratos con Huawei que pondrá en apuros a las telecos españolas

La Comisión advierte a España por los contratos que mantiene con el fabricante chino en «sectores críticos» como Interior o Adif

Edurne Martínez
Olatz Hernández

Edurne Martínez y Olatz Hernández

Madrid | Bruselas

Martes, 18 de noviembre 2025, 14:22

Comenta

El cerco sobre Huawei se estrecha cada vez más. El Gobierno reitera cada vez que salta una nueva polémica en torno al fabricante chino por ... sus contratos con alguna administración pública que la empresa de tecnología no está vetada en nuestro país ni incluida en ninguna lista de proveedores de alto riesgo. Pero el veto podría llegar de instancias más altas, concretamente desde Bruselas. La Comisión Europea ha advertido esta misma semana a España de que hará una «revisión general» de los contratos con Huawei por ser un «proveedor de alto riesgo», según sus consideraciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La chocolatería de San Sebastián que cierra sus puertas tres años después de abrir: «Le hemos puesto todo el cariño a este proyecto»
  2. 2

    El asesino de Buesa queda en libertad tras 25 años en la cárcel
  3. 3 El motivo por el que Cenando con Pablo señala a la tarta de queso de La Viña: «No tiene nada especial»
  4. 4

    «Es el momento de contar los abusos que sufrí; callarlo te hace más daño»
  5. 5 Fallece Isabel López Biurrun, la donostiarra que coloreó la ciudad de principios del siglo XX
  6. 6 La boda que surgió de la quintada de 1983: «Cada uno tenía su pareja y entonces no pasó nada pero teníamos un feeling especial»
  7. 7 El magnate francés que se niega a vender chocolate Lindt en sus supermecados: «Yo pienso en mis clientes»
  8. 8 El paso de cebra de una localidad de Gipuzkoa que genera comentarios en redes: «Se parece al de Shibuya»
  9. 9 Verano de 1936: tenaza militar sobre Gipuzkoa
  10. 10

    «Nagore, estamos contigo»: alumnos del instituto de Plentzia condenan el reiterado acoso a una profesora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Bruselas hará una «revisión general» de los contratos con Huawei que pondrá en apuros a las telecos españolas

Bruselas hará una «revisión general» de los contratos con Huawei que pondrá en apuros a las telecos españolas