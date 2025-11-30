Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Avanzan las negociaciones para la firma de la compra de Balenciaga por el grupo Abu Dhabi

El protocolo de adquisición se suscribió ayer a la espera de sellar en breve el documento definitivo.

Pilar Aranguren

San Sebastián

Domingo, 30 de noviembre 2025, 11:44

Comenta

Las negociaciones para la firma de la compra de Astilleros Balenciaga por parte del Grupo Abu Dhabi siguen su curso. Ayer se suscribió el protocolo de adquisición a la espera de sellar en breve el documento definitivo.

Este protocolo, comúnmente llamado Memorándum de Entendimiento, significa que las partes involucradas en la compraventa han llegado a un acuerdo preliminar sobre los términos y condiciones principales de la transacción, que está valorada en 11,2 millones. Un paso que sin ser el definitivo supone otro hito para la firma final. La adquisición por parte del grupo árabe pondrá fin a meses de negociaciones y debe abrir una etapa decisiva para la empresa de Zumaia, inmersa en concurso de acreedores desde finales de 2024.

La dirección de la compañía y el Gobierno Vasco han completado todos los trámites previos a lo largo de esta semana. Ese avance ha permitido llegar al momento previsto para la firma con el procedimiento prácticamente concluido. El comité de empresa ha expresado en los últimos días una mezcla de cautela y esperanza ante la posibilidad de asegurar el futuro del astillero. El grupo adquiriente presentó una propuesta que asegura carga de trabajo inmediata, un requisito indispensable para garantizar la continuidad de Balenciaga.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Seis ertzainas heridos y un detenido en las protestas contra una carpa de Vox en Donostia
  2. 2

    El chófer del Bizkaibus no vio a los dos menores que iban en una bici por la carretera de Berriz
  3. 3 Un herido en un accidente grave en la N-121-A en Irun tras una colisión entre un coche y un camión
  4. 4 Tabakalera se queda sin cafetería tras un recurso a la concesión por «irregularidades»
  5. 5 El albañil que ganó 123 millones del Euromillones y abrió un centro para jóvenes con discapacidad: «Me criaron para ayudar»
  6. 6

    El Ayuntamiento de Donostia acogerá de urgencia a los okupas de Martutene antes de su desalojo este jueves
  7. 7

    Venezuela denuncia el cierre de su espacio aéreo como un «acto hostil» de Estados Unidos
  8. 8

    El Papa sorprende al no querer rezar durante su visita a la Mezquita Azul de Estambul
  9. 9

    Alarma en Castro por un chat de hombres que comparten desnudos de sus parejas
  10. 10 El homenaje al surfista donostiarra Iñigo Letamendia que se celebrará a cientos de kilómetros: «Será en su lugar preferido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Avanzan las negociaciones para la firma de la compra de Balenciaga por el grupo Abu Dhabi

Avanzan las negociaciones para la firma de la compra de Balenciaga por el grupo Abu Dhabi