Avanzan las negociaciones para la firma de la compra de Balenciaga por el grupo Abu Dhabi El protocolo de adquisición se suscribió ayer a la espera de sellar en breve el documento definitivo.

Pilar Aranguren San Sebastián Domingo, 30 de noviembre 2025, 11:44 Comenta Compartir

Las negociaciones para la firma de la compra de Astilleros Balenciaga por parte del Grupo Abu Dhabi siguen su curso. Ayer se suscribió el protocolo de adquisición a la espera de sellar en breve el documento definitivo.

Este protocolo, comúnmente llamado Memorándum de Entendimiento, significa que las partes involucradas en la compraventa han llegado a un acuerdo preliminar sobre los términos y condiciones principales de la transacción, que está valorada en 11,2 millones. Un paso que sin ser el definitivo supone otro hito para la firma final. La adquisición por parte del grupo árabe pondrá fin a meses de negociaciones y debe abrir una etapa decisiva para la empresa de Zumaia, inmersa en concurso de acreedores desde finales de 2024.

La dirección de la compañía y el Gobierno Vasco han completado todos los trámites previos a lo largo de esta semana. Ese avance ha permitido llegar al momento previsto para la firma con el procedimiento prácticamente concluido. El comité de empresa ha expresado en los últimos días una mezcla de cautela y esperanza ante la posibilidad de asegurar el futuro del astillero. El grupo adquiriente presentó una propuesta que asegura carga de trabajo inmediata, un requisito indispensable para garantizar la continuidad de Balenciaga.