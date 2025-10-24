Aqualia refuerza su compromiso con Cataluña como eje estratégico de su negocio

Aqualia, una de las empresas líderes en la gestión del ciclo integral del agua a nivel mundial, ha celebrado esta mañana en Barcelona la reunión ... del Comité de Dirección de España. La compañía ha reunido a sus máximos responsables operativos para analizar los retos actuales y futuros del sector del agua en el territorio y las soluciones técnicas que puede aportar para la prestación de un servicio eficiente.

Durante la reunión se ha analizado cómo la compañía puede avanzar en la colaboración con las Administraciones Públicas catalanas en la gestión sostenible del ciclo integral del agua para los usos doméstico, industrial y agrícola. En este contexto, Santiago Lafuente, CEO de Aqualia, ha señalado que «somos una empresa global que lleva fomentando varias décadas el desarrollo social, económico y medioambiental de Cataluña. Con la celebración de esta reunión de directivos en Barcelona queremos ratificar nuestro compromiso con la comunidad y ofrecer nuestra colaboración y experiencia internacional acumulada, gracias al trabajo conjunto que venimos realizando con Administraciones Públicas de 18 países de todo el mundo, para afrontar los retos que el cambio climático ya nos plantea en este territorio».

Aqualia mantiene fuertes lazos históricos con Cataluña a través de su principal accionista, FCC (51%), que tiene su domicilio social en Barcelona. Desde el año 2018 el accionariado de la compañía se ha visto reforzado con la entrada del fondo ético australiano IFM Investors, que posee el 49% de la compañía. La actividad de Aqualia en Cataluña se remonta a 1969, año desde el que gestiona el servicio municipal de aguas de Cadaqués, en Girona.

Actualmente Aqualia presta servicio a más de 3,3 millones de personas en los 241 municipios integrados en la zona territorial con sede en Barcelona. La actividad de la empresa en este territorio supuso, durante 2024, una facturación de 251 millones de euros, con una cartera de contratos valorada en 1.926 millones de euros, datos que reflejan su compromiso con el tejido económico, tanto en el ámbito público como privado.

En los municipios de este territorio Aqualia gestiona diferentes servicios del ciclo integral del agua, para lo que cuenta con la explotación y mantenimiento de 28 Estaciones de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), 105 Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR y 6 Comunidades de Regantes. En cada municipio la compañía desarrolla proyectos de mejora que optimizan los recursos disponibles, aplicando tecnologías de telelectura, telecontrol y automatización para incrementar la calidad del servicio y la sostenibilidad de las operaciones.

En el ámbito agrícola, Aqualia se sitúa como la principal empresa de Cataluña en la gestión de mantenimiento y explotación de regadíos, prestando servicio en comunidades de regantes de Lleida y Tarragona y participando en el sistema de riego Segarra-Garrigues, el más grande e importante de la comunidad, con más de 70.000 hectáreas. En el ámbito de la desalación, la compañía ha desarrollado la primera gran desalinizadora de agua de mar construida en Cataluña: la planta de la Tordera, en Girona, con una capacidad para tratar hasta 30.000 metros cúbicos de agua al día.