El 85% de las empresas vascas potenciará el personal y el presupuesto de ciberseguridad Arantxa Tapia anunció ayer en el Basque Cybersecurity Day que el Gobierno Vasco destinará 1,5 millones en 2019 para luchar contra las ciberamenazas FERNANDO SEGURA SAN SEBASTIÁN. Martes, 6 noviembre 2018, 06:50

Los ataques informáticos forman parte inevitable de la industria 4.0. La digitalización de los procesos productivos conlleva un efecto colateral devastador: los ciberataques. De ahí que el 85% de las empresas vascas prevea incrementar el año que viene los recursos humanos y económicos destinados a protegerse de las ciberamenazas.

Este dato fue aportado ayer por la Spri en el marco de la primera edición del Basque Cybersecurity Day, celebrado en el Palacio Euskalduna de Bilbao. La jornada contó con la presencia de un millar de congresistas y con ponentes procedentes de siete países.

La apertura del congreso corrió a cargo de la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, quien destacó que el primer programa de ciberseguridad industrial del Gobierno Vasco ha beneficiado a sesenta empresas. «A través de esta iniciativa -indicó la consejera- se están mejorando las redes de comunicación externa, aplicándose políticas de seguridad para el correo electrónico, así como un mayor control sobre los equipos, adoptando medidas preventivas hacia amenazas con origen en internet».

Los daños económicos a las firmas locales por ciberataques se elevaron a 840 millones en 2017

«La competitividad de nuestras compañías depende también de la ciberseguridad»

La consejera añadió que estas iniciativas de apoyo tendrán continuidad el próximo año. El Ejecutivo autónomo ha consignado en su presupuesto 1.500.000 euros para reforzar la ciberseguridad de las compañías vascas «porque nos consta -señaló Tapia- que les preocupa y porque su competitividad depende también de esta cuestión». No es de extrañar que la sensibilidad del tejido empresarial sea máxima. El Basque Cybersecurity Centre (BCC) estima en alrededor de 840 millones el perjuicio de los ciberataques a empresas en Euskadi durante 2017. El Centro Nacional de Ciberseguridad calcula que cada ataque tiene un impacto medio de 75.000 euros y que en 2017 supuso un coste de 14.000 millones para las empresas en España.

Tapia destacó la labor del Basque Cybersecurity Centre, que el mes pasado cumplió un año desde su puesta en marcha en el parque tecnológico de Araba. «Se trata de una iniciativa prioritaria para el correcto devenir de la industria 4.0, dado que requiere de entornos cibernéticos con capacidad de reacción ante cualquier amenaza», subrayó la consejera. Tapia añadió que el BCC, «con solo un año de trayectoria, ha sido aceptado como miembro del Forum of Incident Response and Segurity Teams (First), lo que supone un reconocimiento para un país que, siendo pequeño, quiere estar entre los mejores».

Especialización

Por su parte, el director del Basque Cybersecurity Centre, Javier Diéguez, explicó en su discurso de bienvenida a los asistentes que los objetivos del BCC «son claramente industriales y surgen de la estrategia Basque Industry 4.0». Diéguez señaló que la actividad del centro que dirige debe basarse en la especialización y la excelencia, subrayando que la ciberseguridad es un elemento clave para que Euskadi siga a la vanguardia de la fabricación avanzada.

Este esfuerzo por blindar a las empresas vascas de los ciberataques no se limita al Gobierno Vasco, sino que cuenta también con el interés de la Diputación de Gipuzkoa. La institución foral está impulsando el Centro de Ciberseguridad Industrial (Ziur). Se ubicará en Zuatzu (Donostia) y, según su director, Carlos Abad, cuenta este año para arrancar la actividad con un presupuesto de un millón de euros.