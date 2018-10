Las empresas de Gipuzkoa elevan el tono de la alarma ante la escasez de talento El presidente de Adegi, Eduardo Junkera, flanqueado por el director general, José Miguel Ayerza, y el responsable de competitividad, Patxi Sasigain, en el acto de ayer. / USOZ Con producción y pedidos al máximo, un tercio de las firmas no encuentra personal adecuado | «La competencia es global», explican, y buscan tejer un plan para retener a los mejores, repatriar a los que se fueron y formar a los jóvenes migrantes no acompañados ALEXIS ALGABA SAN SEBASTIÁN. Sábado, 6 octubre 2018, 08:26

¿Qué pasaría si mañana un tercio de los restaurantes de Gipuzkoa acudiera a la lonja y no encontrara bonito por ningún lado? Pues seguramente que al siguiente día en las cartas de esos locales no habría marmitako, con lo que perderían a buena parte de la clientela que acude expresamente a ellos para disfrutar de este plato tan típico. ¿Qué sucede si un tercio de las empresas del territorio no encuentra el personal cualificado que busca? Pues de momento no lo sabemos pero las consecuencias pueden ser graves para unas compañías que compiten a nivel mundial, donde todo el mundo sabe hacer marmitako y disponen del personal adecuado para cocinar el mejor de todos. La alarma de las empresas suena a máximo volumen a tenor de las conclusiones de la encuesta de coyuntura de Adegi presentado ayer por sus responsables. «El talento es cada vez más escaso y las empresas se encuentran con que tienen mercado y clientes, pero les faltan personas con las que desarrollar el proyecto», advirtió ayer Eduardo Junkera en su primera comparecencia como presidente de la patronal guipuzcoana.

Y es que la encuesta de coyuntura de Adegi lo deja claro: la principal preocupación para el 43% de las firmas es contratar personal cualificado. Una situación compleja y que afecta a cada vez más compañías, que no se conforman con vivir un momento dulce, sino que quieren -como es normal- que ese momento se alargue lo máximo posible y reforzar la plantilla con los profesionales que le deben garantizar su pervivencia y liderazgo durante más tiempo.

En Gipuzkoa, en 2017 se jubilaron 7.000 trabajadores y entraron al mercado laboral 4.000. Las cifras no engañan, de forma que si ya de por sí el reemplazo de personal con jóvenes recién formados comienza a ser complicado, de no tomarse medidas que permitan retener a ese talento, hacer que retorne en el caso de los que tuvieron que abandonar el territorio durante la crisis y, en último término, atraer a los profesionales foráneos, lo agujeros en puestos diferenciadores en las compañías van a ser importantes.

Este reto llega, eso sí, con las firmas del territorio viviendo un brillante presente, de forma que debe ser más 'sencillo' escalar esa montaña. El paisaje que observan las compañías guipuzcoanas es extremadamente positivo, según los datos de Adegi. El 88,5% de las empresas señala tener un nivel de pedidos normal o alto (el nivel más elevado de toda la serie), su capacidad productiva ronda el 85% en septiembre -el grado más alto desde enero de 1999-, el 98% de las compañías considera que la situación del mercado es de reactivación o normalidad y el 94,5% de los negocios prevé mantener o aumentar su plantilla. Sin embargo, ven muy complicado incorporar al personal que necesitan de forma que casi una de cada tres firmas renuncia a incorporar personal aunque lo necesite al no encontrar el perfil cualificado que requieren. Aunque la patronal no especificó los perfiles concretos que requieren, la industria siempre ha demandado ingenierías y técnicos de FP.

«La competitividad es global por el talento entre empresas y territorios», definió Junkera, que compareció junto al director general de Adegi, José Miguel Ayerza, y el responsable de competitividad e innovación, Patxi Sasigain. La estrategia, de la que Adegi desea ser un actor traccionador, pasa por retener el talento en las empresas, repatriar a los guipuzcoanos que salieron del territorio durante la crisis y configurar un entorno atractivo para incorporar a personal cualificado de otras comunidades o países. Incluso, Junkera viró la mirada hacia la inmigración, de forma que lo que algunos pudieran ver como un problema, para las empresas pueda convertirse en una solución. Según apuntó el presidente de Adegi, la patronal guipuzcoana ha planteado a los agentes sociales la necesidad de «trabajar» con el «colectivo de migrantes jóvenes no acompañados» ('menas') de forma que «su educación y orientación» se convierta en una «solución para el futuro» en el territorio.

Las cartas a jugar

Pero al margen de posibles planes entre agentes económicos, al final debe ser cada empresa la que tenga que encontrar el trabajador con el perfil que busca y realizar una oferta que le sea lo suficientemente atractiva para que pase a engrosar su plantilla. «Las condiciones económicas que ofrecen a nuestros profesionales en otros países pueden ser más elevadas, pero tenemos que competir con otros factores como las condiciones de vida, el poder adquisitivo...», explicó Junkera. «Y hasta la felicidad», añadió Ayerza, como uno de los puntos clave de la Nueva Cultura de Empresa de Adegi, que trata de hacer partícipes a todos los trabajadores de un mismo proyecto y formar un entorno de trabajo favorable que sea apreciado por el propio empleado.

«Necesitamos personal sí o sí, pero tampoco nos podemos permitir que se marchen los que ya están aquí porque fuera las condiciones sean mejores», añadió el secretario general de Adegi. En este sentido, han emplazado a las empresas a seguir aumentando el porcentaje de contratos indefinidos, de forma que la temporalidad no suponga un factor que vaya en contra de la retención del talento del territorio. «Cuando no abunda el talento, el primer paso es retener el que haya y nuestro posicionamiento camina en esa dirección», apostilló Junkera. Una dirección que defiende que una vez el crecimiento es sostenido y la recuperación del empleo también, es el momento de que la cifra de contratos indefinidos sea cada vez más importante.

Por ello, aunque la encuesta de coyuntura refleje que esa incorporación de empleos de calidad sea cada vez mayor -2.200 indefinidos nuevos solo en septiembre y creciendo la tasa en doble dígito- no dudan en denunciar a aquellos que abusan del contrato temporal y que han sido 'cazados' por Inspección de Trabajo durante los meses de verano, provocando un incremento mayor del esperado en la contratación indefinida. «Nuestras recomendaciones van en esa dirección», concluyó Junkera.

Según el informe de Adegi, entre enero y agosto de este año el empleo fijo en el territorio ha aumentado en casi 10.000 personas, pasando de los 135.781 indefinidos a comienzos de año, a los 145.238 a cierre del pasado mes de agosto.