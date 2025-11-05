Las empresas de Gipuzkoa advierten de que «la productividad será el terreno donde se juegue nuestro futuro»

«El mundo no espera, y la productividad será el terreno donde se juegue nuestro futuro», así de contundente se ha mostrado este miércoles la ... presidenta de c, Isabel Busto, durante la apertura del XIV Desayuno de Trabajo organizado por la asociación empresarial bajo el lema 'Productividad y competitividad: claves para la próxima década'. Busto ha subrayado que «la productividad y la competitividad serán las claves de la próxima década». El encuentro, celebrado en el Hotel María Cristina de San Sebastián, ha contado con la participación del CEO de Kutxabank, Eduardo Ruiz de Gordejuela, y del presidente del Consejo de la Productividad de España y profesor de la Universidad de Alcalá, Juan Francisco Jimeno.

En su intervención, Busto ha descrito el contexto actual como una etapa de «transformación profunda», marcada por la reconfiguración de las cadenas de valor globales, la transición energética y el avance imparable de la inteligencia artificial. Según ha explicado, el mundo atraviesa un momento de «grandes incertidumbres, con una Europa que pierde posiciones en el escenario internacional», y ha apelado a la necesidad de «anticipar el cambio y fortalecer la capacidad colectiva para innovar y colaborar».

El invitado a este desayuno, el presidente del Consejo de la Productividad de España, Juan Francisco Jimeno....

Busto ha defendido una visión de la productividad entendida «no como hacer más con menos, sino como crear más valor con inteligencia», y ha subrayado que constituye la «fuente de todo crecimiento sostenible». En su opinión, la diferencia entre las empresas que prosperarán y las que quedarán atrás no dependerá del tamaño, sino de su capacidad para aprender, digitalizarse, atraer talento y trabajar en red. «Hablar de competitividad sin hablar de productividad es como hablar de progreso sin hablar de esfuerzo».

Durante su discurso, la presidenta de Adegi ha identificado varios desafíos clave que marcarán el futuro económico de Gipuzkoa y de Euskadi. En primer lugar, ha destacado el reto demográfico y del talento, ante la necesidad de «atraer, formar y fidelizar personas cualificadas capaces de liderar la industria del futuro». También se ha referido al reto tecnológico, en el que la digitalización, la inteligencia artificial y la automatización deben verse «como oportunidades y no como amenazas». Además, ha recordado que la competitividad del futuro será necesariamente ecológica, basada en la «eficiencia, la circularidad y la sostenibilidad».

Busto ha explicado que, desde Adegi, la productividad se construye sobre tres pilares fundamentales: una cultura basada en personas competentes y comprometidas; empresas innovadoras y abiertas que asuman riesgos, experimenten y cooperen con otras; y entornos favorables con infraestructuras, financiación y políticas públicas que faciliten la inversión y la digitalización. En ese sentido, ha asegurado que la misión de la patronal guipuzcoana es acompañar a las empresas en este proceso de transformación, impulsando la colaboración, la transferencia tecnológica y la nueva cultura de empresa.

La presidenta de Adegi ha recordado que la historia industrial de Gipuzkoa demuestra que «la competitividad no es una carrera de velocidad, sino de fondo». Cada generación, ha dicho, ha tenido que reinventarse, y la actual no será una excepción. «Nos toca hacerlo una vez más, con visión, ambición y confianza en nuestras capacidades». Ha concluído su intervención con un mensaje de compromiso compartido: «La productividad no se impone desde arriba: se construye en cada taller, en cada oficina, en cada decisión diaria que mejora un proceso o abre una oportunidad».

El CEO de Kutxabank, Eduardo Ruiz de Gordejuela, por su parte, ha compartido la tesis....