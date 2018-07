«La empresa que no se vea con necesidad de aprender estará acabada» Patxi Larrea y Mikel Huarte fueron ingeniosos a la hora de crear Fly Group, ya que llegaron a un acuerdo para montar la oficina en la habitación de un hotel ION FERNÁNDEZ HERNANI. Martes, 24 abril 2018, 10:05

«Hemos contribuido a que el Freestyle se convirtiera en una especialidad». Mikel Huarte y Patxi Larrea convirtieron su hobby en su oficio. Les encantaba el mundo del motor y a partir de ello empezaron a crear espectáculos con Fly Group. La empresa de Hernani ha ido evolucionando hasta ofrecer organizar todo tipo de eventos.

- ¿Cuáles son los retos a la hora de organizar un evento?

- Mikel Huarte: Hay diferentes apartados que se deben tener en cuenta. Lógicamente, se necesita una actividad que resulte atractiva para el público y a su vez contar con un presupuesto que lo haga posible. No obstante, una de las claves hace referencia a la seguridad. Todo tiene que encontrarse bien atado para no poner en riesgo a nadie. Actualmente, también cobra importancia el apartado de la sostenibilidad; es decir, reciclar todos los residuos que se generen durante el espectáculo. Finalmente, nosotros siempre hemos hecho hincapié en que la cita también sea atractiva para las mujeres. Preparamos muchos eventos del mundo del motor y parece que a ellas no les atraen tanto. Pero, en Fly Group hacemos esfuerzos para que sean del agrado de las mujeres y se sientan partícipes del espectáculo.

- ¿Cómo reconocen si un espectáculo ha sido un éxito?

- Patxi Larrea: A partir de las sensaciones que nos transmiten tanto los espectadores o participantes, como los patrocinadores, las instituciones o los protagonistas de la actividad. Las percepciones las recibimos al finalizar el evento o incluso durante la celebración del mismo. Observas el interés de la gente, sus emociones y su ilusión. A su vez, realizamos encuestas para conocer el grado de satisfacción de la gente. Todo ello nos sirve para identificar si se han hecho las cosas bien.

- ¿Cómo deciden dónde y cuándo organizar un evento?

- P.L.: Nosotros trabajamos en dos ámbitos. Por un lado, organizamos eventos desde cero. Buscamos innovar y crear algo nuevo. Para esto buscamos oportunidades y observamos el mercado para decidir dónde y cuándo. Por otro lado, un cliente contacta con Fly Group para que realicemos una actividad. No tiene muy claro el evento en sí y nosotros le proporcionamos ideas. Conseguimos montar actividades que parecían imposibles.

- ¿Cuál es la clave para entender la idea del cliente?

- M.H.: El cliente tiene su objetivo final. Nosotros nos encargamos de adornar sus ideas y aportar las nuestras para alcanzar el resultado deseado. Buscamos conocer a qué se dedica esa organización. Luego, ponemos en práctica un 'brainstorming' (tormenta de ideas) para extraer actividades atractivas para proponerle.

- ¿Resulta complicado organizar un evento innovador?

- M.H.: Resulta muy complicado dar con la tecla. Ahora, hemos organizado el 'Gravity Freestyle Motocross', que se llevará a cabo en Navarra en octubre y posteriormente se realizará en Gipuzkoa. Es un evento con pilotos de prestigio y que habla de la evolución del Freestyle. En este sector hay que empaparse de lo que hacen otras marcas. Como todas las empresas, en el momento que no veamos la necesidad de aprender estaremos acabados.

- P.L.: Hay que estar continuamente reciclándose y adaptándose a las exigencias del mercado. Tenemos inquietud por lo que está pasando y estar en permanente alerta por las nuevas tendencias, tecnologías...

- También tienen espacio para la representación de deportistas...

- P.L.: No es nuestra actividad principal, pero también nos dedicamos a ello. Representamos a Ander Valentín, un piloto navarro con mucho futuro. Por ello, hemos creado el equipo 920 Fly Group Team que participa en la máxima categoría del Campeonato del Mundo de Motocross. Se trata de uno de nuestros proyectos estrella para este año. También tenemos con nosotros al campeón del mundo de Freestyle, Maikel Melero.

- ¿Qué les llevó a crear este negocio?

- M.H.: Esta empresa nace de la afición al mundo del motor. Aunque tenemos 15 años de diferencia, hemos llevado vidas paralelas. Los dos hemos sido pilotos, jueces y organizábamos eventos. Por circunstancias de la vida, en 1999 decidimos poner en marcha este proyecto. Dejamos nuestros trabajos y apostamos por ello. Teníamos ilusión por hacer de nuestro hobby un oficio.

- ¿Encontraron muchas complicaciones para ponerlo en marcha?

- P.L.: Resultó complicado. Nuestro primer evento, el Motocross Internacional de La Zurriola, lo llevamos a cabo en marzo de 1999 en la playa donostiarra. Lo que nos colocó en el mercado fue la primera edición del Supercross de Anoeta en diciembre de ese mismo año. Durante años lo habían intentado otras empresas estatales y no lo habían conseguido. No teníamos suficiente presupuesto para realizarlo, pero eso no nos paró. Fue duro y arriesgado. Tuvimos suerte porque al final nos salió un patrocinador.

- M.H.: El primer año de la empresa no obtuvimos nada más allá de nuestra ilusión por sacar el proyecto adelante. Nuestros inicios se encuentran en la habitación 102 de un hotel. Llegamos a un acuerdo con el establecimiento para que nos dejara trabajar allí a cambio de poner su nombre entre los colaboradores de los eventos que organizábamos. Fuimos imaginativos. Eso sí, durante los meses de verano nos teníamos que ir para que se alojaran sus clientes y en septiembre volvíamos a montar allí la oficina. Así estuvimos cuatro años. Luego, nos vinimos a Hernani.

La empresa 1999 año de fundación. La empresa con sede en Hernani cuenta actualmente con ocho trabajadores en plantilla. Organización de eventos Actividades para empresas y organizaciones, así como carreras y espectáculos deportivos. También se dedica a la representación de deportistas.

- ¿Cuál es la satisfacción que encuentran ahora?

- M.H.: Creo que la industria del entretenimiento cada vez se encuentra mejor valorada por las administraciones y la sociedad. Permite a una ciudad aparecer en el mapa. Estos eventos atraen a personas y dejan riqueza, porque la gente se traslada hasta allí y producen sus gastos. Somos unos generadores más de economía.

- Para poder llegar a llevar a cabo este trabajo, con el incremento de trabajadores que necesitan a la hora de organizar un evento, necesitarán contar con un equipo base muy cualificado.

-En Fly Group tenemos un equipo inmejorable de seis personas que se encarga de sacar adelante los proyectos. Ellos son los que lideran las distintas actividades que realizamos.