«En una empresa familiar los problemas siguen en las conversaciones del hogar»

María Jesús Arizaga se incorporó a Industrias G. Arizaga SA después de que su padre, uno de los fundadores, falleciera y cogió las riendas al jubilarse su tío

«Nuestras piezas no llegan al consumidor final tal cual. Es un componente de otras piezas». María Jesús Arizaga está al frente de Industrias G. Arizaga SA, una empresa familiar dedicada a la fabricación por inyección en plásticos técnicos y zamak, una aleación de zinc.

- Para su actividad emplean dos materiales muy concretos, ¿en qué áreas buscan innovar?

- En inyección de zamak, dado que la materia prima es siempre la misma, la innovación viene de la mano de la fabricación, con máquinas más rápidas, controles más precisos y que posibilitan ahorros energéticos y aplicación de la informática, así como la automatización de los procesos robotizando la producción y eliminando movimientos de piezas innecesarios. En lo que al área de plástico se refiere, además de llevar a cabo una labor en la optimización de las máquinas, trabajamos en el campo de los materiales. Ahora, contamos con un amplio abanico, por lo que tenemos que conocer la aplicación de cada una de las posibilidades para luego seleccionar la referencia adecuada: que sean más o menos aislantes, más o menos resistentes al calor, más o menos estables en el tiempo, ... A su vez, hay que adaptarse a las exigencias medioambientales y sanitarias.

La empresa 1952 año de fundación. En 1976 se transformó en Sociedad Anónima Actualmente, la empresa eibarresa cuenta con 26 trabajadores. Actividad Fabricación de piezas Desarrollo de piezas bajo plano por inyección en plásticos técnicos y zamak.

«Para la continuidad de una compañía es necesario invertir para estar actualizados»

- Las decisiones en la inversión de máquinas cobra mucha importancia.

- Hay que estar al día en maquinaria. Se hacen viejas y si no se invierte no hay futuro. Nosotros procuramos todos los años destinar un montante a invertir, aunque durante la crisis esto no fue posible, porque no había los medios. Con ello, conseguimos mejorar nuestra respuesta a los clientes. Recientemente hemos adquirido máquinas nuevas eléctricas, diferentes a las de antes, que eran hidráulicas.

- ¿Cuáles son los retos que tiene por delante la empresa?

- Poder conocer con anticipación las necesidades de los clientes y las tendencias del mercado. Tenemos que contar con información sobre los nuevos materiales plásticos que se desarrollan y ser capaces de transmitir a los clientes las posibilidades que presentan para la mejora de sus productos. También tendríamos que dar al cliente no solo piezas inyectadas sino soluciones completas: diseño, fabricación, montaje, acabados superficiales y todo aquello que requiera para la incorporación de nuestros productos a sus artículos. Estamos trabajando en ese sentido para que el cliente no tenga que estar de un lado a otro.

- ¿Cuál es el valor añadido de Industrias G. Arizaga?

- Nos presentamos como un soporte importante en el desarrollo de los productos del cliente. Desde el inicio de nuestra actividad disponemos de una oficina técnica para aconsejar sobre materiales y las características de los moldes que son necesarios para la fabricación de las piezas. Nos ocupamos del diseño del molde, su fabricación y homologación de las piezas obtenidas. También nos encargamos del mantenimiento de los moldes a lo largo de los años, durante su vida útil. Ofrecemos una fabricación a medida de las necesidades concretas, en la cantidad y plazos estipulados, aun siendo, a veces series muy corta. Aportamos nuestra gran experiencia y conocimiento.

- ¿Cómo se diferencian del resto de la competencia?

- Fabricamos las piezas con zamak y plástico, y dentro de este último en una gran variedad de posibilidades para ofrecer el material más adecuado a cada aplicación. Somos muy flexibles con los plazos de entrega y tenemos capacidad para poder fabricar las series ajustadas a su programa de fabricación.

- ¿Cómo trabajan con el cliente para ofrecerles un buen servicio?

- Damos mucha importancia a ser accesibles y cercanos. Buscamos la manera de que la comunicación entre las dos partes sea muy fluida con el fin de que podamos atender de la mejor manera sus cambios de programación.

- ¿Qué le llevó a la empresa familiar?

- Me formé en labores administrativas y a los 17 años comencé a trabajar. En aquel tiempo era muy frecuente hacerlo a esa edad, e incluso antes. Empecé en otra empresa, pero en 1971 falleció mi padre, fundador de Industrias G. Arizaga junto con mi tío, y consideré que mi futuro profesional se encontraba aquí. En los años 90 se jubiló mi tío Juan Carlos y pasé a tener la máxima responsabilidad en esta empresa y así he seguido hasta ahora, aunque en los últimos años comparto esta responsabilidad con mi primo Álvaro.

- ¿Qué características tiene una empresa familiar?

- El trabajo se traslada también a casa. Cuando uno sale de la oficina, y en casa también hay otras personas que trabajan en la empresa, muchas veces las conversaciones giran en torno a los problemas que hay en la compañía. Esto nos lleva a esforzarnos en que dentro de la familia haya una cierta armonía.

- ¿Qué acciones hay que llevar a cabo en una empresa para prosperar?

- La necesidad principal se encuentra en poner en marcha acciones que lleven a que la compañía obtenga beneficios. Posteriormente, hay que destinar parte de ellos a realizar inversiones y a la renovación y actualización de la organización. A su vez, nunca hay que perder de vista al cliente, concretamente sus necesidades y tendencias.

- ¿Cuáles deben ser las funciones de un líder?

- Fijar los objetivos a alcanzar y trabajar en la dirección adecuada para la consecución de esas metas. Es necesario que motive y una al equipo que constituye la empresa para que todos tengan en mente la misma dirección. No se puede trabajar en solitario, aunque la última decisión le corresponde al líder.

- ¿Cómo debe ser una buena comunicación entre la dirección y los trabajadores?

- En nuestro caso, y debido al tamaño de la empresa, la gerencia trabaja en continuo contacto con los empleados. Somos muy accesibles y próximos. Estamos dispuestos a atender sugerencias, quejas, opiniones, ... Al resto del equipo hay que aportarle una información clara para que conozcan la situación real de la empresa y transmitirles que el objetivo de la compañía es el de obtener beneficios, único medio que permite mantener el trabajo. Todo nuestro equipo es consciente de ello y se encuentra muy implicado con la compañía.