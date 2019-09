La emigración en tres ejemplos Alinue ha estado empleado en la pesca desde que llegó a Euskadi. / F. DE LA HERA Una trabajadora rumana, el mayor colectivo de foráneos, un cocinero peruano que representa a la comunidad latina y un arrantzale senegalés, ofrecen su testimonio MILENA MATAILO SAN SEBASTIÁN. Lunes, 2 septiembre 2019, 16:25

Los trabajadores extranjeros que nutren el mercado laboral guipuzcoano permiten paliar la necesidad de personal en los nichos de empleo donde la mano de obra local no es suficiente. Entre estos, los ciudadanos rumanos son la nacionalidad que más presencia ha ganado en la última década, junto la heterogénea comunidad latina. Y en un sector tradicional como la pesca, los senegaleses se han ganado un lugar insustituible en la flota de bajura.

Cristina Onea (Rumanía) «Lo que más me satisface de todo mi trabajo es tener una nómina a final de mes»

Cristina Onea es una de los casi 10.000 ciudadanos rumanos arraigados en Euskadi. En 2004 aterrizó en Lanzarote en busca de una oportunidad laboral y atrás dejó una vida llena de privaciones en Rumanía. Tenía 19 años cuando salió de casa de sus padres, impulsada por la pobreza que azotaba su ciudad natal -Timisoara- y las ganas de seguir adelante.

El viaje a Canarias fue posible gracias a un préstamo que pudo devolver una vez que consiguió trabajo. Eligió Lanzarote por una razón en particular: su hermano, que había emigrado antes a Canarias. El primer año «ganaba hasta 3.000 euros al mes», en parte porque en aquel tiempo Cristina tenía dos trabajos, de día en una lavandería y por la noche en una discoteca. «El turismo impulsó el empleo en esos años, pero ahora, de todos los rumanos que conocía solo quedarán tres», apunta. Su hermano también abandonó la isla al quedarse sin empleo.

Y la propia Cristina se trasladó a Donostia, una ciudad completamente desconocida para ella, pero de la que sus paisanos le hablaron bien. Y recuerda: «Me decían que era un buen lugar porque los extranjeros tenían muchas oportunidades de trabajo».

El contraste cultural no le ocasionó ningún contratiempo y se adaptó con facilidad desde el primer día. «Lo único que me costó fue que la gente me conozca», declara. Y tras vivir catorce años en Euskadi admite que «los vascos son muy acogedores, solidarios y comprometidos».

Cristina, ahora con 34 años, vivió primero en Donostia, antes de instalarse en Oiartzun junto a su familia. Y otro cambio importante en su vida, tras casarse con un hombre musulmán, adoptó la fe islámica. «Convertirme al Islam fue una decisión de la que me siento orgullosa y jamás he tenido problemas al respecto, me han respetado siempre», añade.

El enero de 2007 Rumanía entró a formar parte de la UE, pero esto no mejoró la situación laboral de Cristina. «Era curioso porque hasta 2008 ni rumanos ni búlgaros teníamos legalidad para trabajar», señala. Hasta que su país no se convirtió en miembro de pleno derecho -en 2008- Cristina tuvo que trabajar en 'negro' sin cotizar a la Seguridad Social. Y en ninguno de los trabajos que tuvo entonces le ofrecieron un contrato.

Ahora trabaja en el grupo Gureak, donde se dedica al montaje de piezas para trenes. Un empleo en que lleva un año, después de atravesar problemas de salud y permanecer siete años sin trabajo y sin cotizar.

A pesar de ser 'mileurista', Cristina considera que su trabajo está «bien remunerado» y lo más importante es que le ha venido «como un guante» y la opción de poder ajustarse a los horarios y cumplir una jornada de siete horas y cuarenta minutos, hace que cada día sea «especial».

Cristina ha conseguido un trabajo donde se siente «feliz» y le gustaría continuar durante más años. Aunque, «tener una nómina al final de mes» es lo que más le satisface de todo. «El día de mi primera nómina fue algo muy grande, algo excepcional para mí», concluye esta mujer que prefirió no ser retratada.

Alinue Badara Arrantzale (Senegal) «Mi profesión me permite comer, pagar el alquiler y enviar dinero a mi familia todos los meses»

Alinue Badara es uno de los 160 senegaleses que trabajan en la flota de bajura vasca y que suponen más de la mitad de los trabajadores extranjeros de este sector. Antes de asentarse en Euskadi trabajó en Almería, en los invernaderos de tomate por cuarenta euros al día. Y su deseo de faenar en el mar lo trajo primero a Bilbao y finalmente a Hondarribia, donde lleva viviendo dieciocho años, embarcado como arrantzale en el 'Itsasoan'.

De los dieciseis tripulantes de su embarcación, siete son senegaleses y Alinue es el más veterano de ellos. «Ser pescador es duro, como toda profesión, no cualquiera puede soportar las condiciones del mar». Alinue se refiere a las adversidades climatológicas, como las bajas temperaturas o las tormentas. «Lo más difícil es el frío». Tiene un mal recuerdo de una ocasión en que pese «a ponerme mucha ropa y guantes para trabajar en la nevera almacenando la pesca», no lo podía soportar.

En Dakar, su ciudad natal, también era pescador. De hecho, llegó hasta España enrolado en un barco senegalés. Además, desde muy joven Alinue «deseaba trabajar en el mar y conocer otros lugares».

Al comparar las condiciones de trabajo, observa que la principal diferencia es que «en un barco senegalés se pueden pasar tres meses seguidos sin pisar tierra y sin enterarse de nada». En su opinión aquí tiene «la facilidad de comunicarte con tu familia sin problema». Y en cuestiones como el salario, asegura que en Senegal un pescador llega a ganar entre 500 y 1.500 euros. En Euskadi alcanza los 2.000.

Sin necesidad de asistir a clases de castellano, Alinue ha consiguido hablarlo sin dificultad. Aprendió «escuchando a las personas y viendo la televisión» porque sabía que «no podría llegar a ningún lado sin dominar el idioma». Y recuerda que su primer día de trabajo regresaba a casa cantanto «tres y media» repetidamente sin saber el significado. «Resulta que era la hora para volver al trabajo después de la comida y lo memoricé para traducirlo después», explica.

El tiempo que Alinue lleva en Hondarribia «ha sido muy largo» porque a excepción de un hermano, el resto de su familia está en África. Por esta razón, al terminar la temporada de pesca aprovecha los tres meses de parón -de noviembre a enero- para viajar a Senegal. El trabajo le permite comer, pagar el aquiler y enviar dinero todos los meses a su familia. A pesar de esto, en Hondarribia -afirma Alinue- ha conseguido una madre y un padre, y muchos amigos que lo aprecian y respetan.

La comunidad senegalesa asentada en Hondarribia es hoy de setenta personas que se reúnen puntualmente para compartir y hablar de sus intereses en su idioma nativo, el serer. Y ahora con 46 años, Alinue asegura que su trabajo le aporta felicidad cada día y planea regresar definitivamente a Senegal una vez que se jubile.

Mainer Lozano Cocinero (Perú) «Tome la decisión de salir por mi hambre de aprender»

Mainer Lozano, un joven peruano de 28 años, es el jefe de cocina del restaurante Ekeko en San Sebastián. Al igual que muchos latinos arraigados en el territorio, dejó su país en busca de oportunidades. Y en su caso motivado por su ambición de crecer profesionalmente y su «hambre de aprender».

Tras licenciarse en el Instituto Culinario D'Gallia (Lima) realizó prácticas en algunos restaurantes internacionales, como El Celler De Can Roca o en la embajada de Perú en Roma. Hasta que recibió la oferta de trabajo en San Sebastián, donde lleva más de dos años al frente de la cocina de un restaurante especializado en comida peruana.

La primera vez que Mainer pisó Europa, el cambio cultural «fue imponente»-recuerda-, pero sentía «felicidad» y ganas de probar otros sabores. «El País Vasco y Perú son dos mundos diferentes», señala. Y la imagen que tiene de los vascos es que son «muy amables y las personas más abiertas» que ha conocido. «La seguridad y la regulación del trabajo y las condiciones laborales son mejores. La libertad se aprecia en todos los aspectos y, socialmente, la gente se divierte más y eso me parece increíble», afirma. Y en comparación a un salario medio en Perú, que ronda los 800 euros, el sueldo que Mainer recibe es superior y ese plus le permite ayudar a su familia.

El Ekeko es un proyecto creado también por emprendedores peruanos. Y Mainer se encarga de elaborar el menú para los tres establecimientos que hay en San Sebastián. También el personal, en su mayoría, esta compuesto portrabajadores latinos, porque según aclara el cocinero, «la idea es que cuando el cliente se siente en la mesa, nuestro personal le explique el producto que va a comerse y que se introduzca en un ambiente 100% peruano».

La especialidad del Ekeko y que ha fascinado al público vasco son las croquetas de Ají de gallina. «En cada lugar tienen su variedad de croqueta y nosotros elegimos elaborar una a nuestro estilo», indica Mainer. Y la propuesta -añade- partió de utilizar un guiso peruano, el Ají de gallina, que tanto los donostiarras -y principalmente las mujeres- así como los latinos afincados en San Sebastián han acogido con los brazos abiertos.