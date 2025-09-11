Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El director general de Elkargi, Zenón Vázquez, y el managing director de Kenta Capital, Borja Bertrán. DV

Elkargi impulsa un fondo con 50 millones para financiar a las pymes de Euskadi y Navarra

Jainaga es inversor ancla de la herramienta que gestionará Kenta Capital y que recibe un 75% de los recursos de Kutxabank e Ibercaja

Lucas Irigoyen

BILBAO.

Jueves, 11 de septiembre 2025, 02:00

La sociedad de garantía recíproca Elkargi lanzó ayer su primer fondo de deuda para invertir inicialmente en empresas vascas y navarras un total de 50 ... millones para favorecer proyectos de crecimiento, inversión o compras de otras compañías. Con ese capital con el que se ha constituido ofrecerá una herramienta que, como explicó en Bilbao el director general de la entidad, Zenón Vázquez, es inédita en el catálogo financiero de las pymes de Euskadi.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Wiliam Li, médico especialista en nutrición: «Dos tazas de chocolate caliente al mes duplican nuestras células madre»
  2. 2 Jóvenes de GKS intentan reventar el acto de apertura de curso de la EHU en Donostia
  3. 3 Roba la cabeza tractora de un camión en Oiartzun, se da a la fuga por la AP-8 y se tira por un terraplén en Itziar
  4. 4 Mariló Montero y David Broncano protagonizan un tenso debate: «Lo que disfruto mucho de vosotros es la libertad%u2026 el adoctrinamiento, no»
  5. 5 Ichiar Aragón se rinde a Hondarribia: «Su gente te enamora y tiene un no sé qué que atrapa»
  6. 6 5.200 euros por el medio queso de La Leze, el mejor Idiazabal
  7. 7 El exótico nuevo destino de Illarramendi
  8. 8

    ZETAK agota las 40.000 entradas para San Mamés y anuncia segunda fecha para el 19 de junio
  9. 9 Yeray Álvarez: «Mi sanción se debe a un error humano; fruto del estrés, decidí tomar la pastilla de mi pareja»
  10. 10

    El tratamiento para crecer de un menor de Lasarte enfrenta a su familia y a Salud en los tribunales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Elkargi impulsa un fondo con 50 millones para financiar a las pymes de Euskadi y Navarra

Elkargi impulsa un fondo con 50 millones para financiar a las pymes de Euskadi y Navarra