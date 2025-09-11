Elkargi impulsa un fondo con 50 millones para financiar a las pymes de Euskadi y Navarra

La sociedad de garantía recíproca Elkargi lanzó ayer su primer fondo de deuda para invertir inicialmente en empresas vascas y navarras un total de 50 ... millones para favorecer proyectos de crecimiento, inversión o compras de otras compañías. Con ese capital con el que se ha constituido ofrecerá una herramienta que, como explicó en Bilbao el director general de la entidad, Zenón Vázquez, es inédita en el catálogo financiero de las pymes de Euskadi.

Las empresas que deseen complementar su financiación con estos préstamos deben tener su sede en Euskadi o Navarra y facturar un máximo de 50 millones de euros. La fórmula que ofrece el fondo gestionado por el banco de inversión especializado en deuda Kenta Capital, plantea la devolución del dinero a largo plazo, en el entorno de los cinco años y bajo un formato de 'préstamo bullet', es decir, durante el periodo solo se liquidan los intereses dejando el principal para el final.

El fondo, según explicó el managing director de Kenta Capital, Borja Bertrán, pretende hacer operaciones de hasta cuatro millones con entre 15 y 20 empresas y en un plazo inferior a dos años. Y es que, según señaló Bertrán, muchas operaciones se han ido avanzando en los últimos meses mientras se preparaba el lanzamiento del fondo. La vocación del fondo es la de dar continuidad con nuevas financiaciones en el futuro y ampliando sus socios para mantener su actividad en el futuro y, como remarcó Bertrán, «no queriendo competir con la banca», sino ofreciendo un producto complementario.

La herramienta, que operará domiciliada en Luxemburgo, ofrece herramientas de financiación alternativa a las empresas pequeñas y medianas que no pueden recurrir al mercado privado de deuda. Se desarrolla así una de las líneas que viene defendiendo en los últimos años Elkargi. Los trabajos para diseñar el fondo se iniciaron por la sociedad de garantía recíproca en la que participan Gobierno Vasco y las patronales vascas junto a José Antonio Jainaga. Y es que su sociedad Mirai, en la que agrupa sus participaciones empresariales, actuará como inversor ancla del fondo.

El inversor ancla juega un papel de más peso porque asegura un conocimiento en el análisis de las inversiones que da seguridad a otros actores y puede jugar un papel más relevante en las operaciones. Según señalan fuentes conocedoras el proceso, los trabajos para levantar esta herramienta comenzaron precisamente hace algo más de un año y medio por iniciativa de Mirai.

Así, el director general de Elkargi, Zenon Vázquez, subrayó que «como entidad financiera creada por y al servicio de las empresas, impulsados por una cultura basada en la cercanía, el rigor técnico, la neutralidad y por una vocación clara de fortalecimiento de nuestro entorno», buscan ofrecer soluciones de financiación, consultoría y formación financieras adaptadas a cada etapa del ciclo empresarial.

En la financiación de los 50 millones del fondo, el 75% está aportado a partes iguales por Kutxabank y Unicaja, y el 25% restante por otras oficinas de inversión de familias empresarias –family office–, además de Mirai. Las empresas podrán solicitar financiación directamente a través de Kenta Capital o mediante los canales habituales de Elkargi, quienes evaluarán la idoneidad de cada operación tras un análisis exhaustivo de las compañías.