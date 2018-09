Elkargi anticipa a este mismo año el proceso para afrontar la renovación de su director general Pío Aguirre posa en su despacho en Elkargi, en Miramón. / J. LUSA Pío Aguirre, que llegó a la SGR en 2016, se declara «satisfecho y tranquilo, después de haber completado la fusión» con Oinarri JULIO DÍAZ DE ALDA SAN SEBASTIÁN. Jueves, 20 septiembre 2018, 06:59

Elkargi, la primera sociedad de garantía recíproca de toda España, cambiará en breve de director general. Así lo ha confirmado a DV el actual primer ejecutivo de la firma, Pío Aguirre, quien dejará su cargo el próximo 10 de abril, diez días antes de cumplir 61 años. La organización presidida por Josu Sánchez inició la reflexión sobre cómo abordar la renovación de su director general allá por enero, en paralelo al diseño de un plan estratégico 2018-2020 que fue aprobado en primavera. Ya se barajan nombres de posibles candidatos en la casa y el proceso para encontrar al sucesor se desarrollará entre los meses de septiembre y noviembre, para tener ya un nombre en diciembre. En principio, la idea es que ambos convivan durante algún tiempo en un plácido relevo.

«Había dos opciones, o quedarme hasta el final y que mi sustituto subiera a un tren marcha o irme en 2019 y que quien llegara tomara ya las riendas de ese programa plurianual que, a fin de cuentas, comenzará en serio el año que viene y será a largo plazo. Yo ya había indicado que no me quedaría más allá de 2020 y hemos preferido hacerlo así, esperar un año más creo que era una opción que no aportaba demasiado valor», declara Aguirre.

El hasta ahora director general de Elkargi, con su característica sonrisa instalada bajo el bigote, se reconoce «satisfecho y tranquilo, después de haber completado la fusión» con Oinarri. «El legado está hecho, completado», concluye.

El plan estratégico de Elkargi se apoya en tres ejes principales, como son una profunda transformación de la organización -que dará importancia capital a las personas y a su desarrollo-, el crecimiento de la propia entidad y la autonomía, entendida como la 'libertad' de actuación más allá de los consabidos y necesarios apoyos del Gobierno Vasco y Cersa, que se traducen en sus vitales reafianzamientos.

«Se elegirá al mejor candidato en diciembre, para convivir los dos en el cargo hasta el mes de abril»

«Podía haber esperado un año más, pero creo que esa opción no aportaba demasiado valor»

Aunque es tarea del presidente, reconoce, Aguirre dibuja las características que necesitaría el futuro director general: «Hablamos de un proyecto a largo plazo, de al menos siete u ocho años; y en una organización en la que es esencial un conocimiento profundo del mundo financiero y de su regulación y funcionamiento, así como una especial sensibilidad empresarial».

Sobre la actividad de Elkargi -que en épocas de tipos de interés bajos y una oferta desmedida de crédito bancario como la actual es harto complicada-, Aguirre asegura que entre enero y junio se han formalizado operaciones por valor de 144 millones de euros (por encima de las previsiones), de las que el 60% -celebra- eran para inversión».