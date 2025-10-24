Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Central nuclear de Almaraz EFE

Las eléctricas trasladan al Gobierno su «disposición» de alargar la vida útil de Almaraz

El documento, en cualquier caso, no supone en la práctica ningún inicio de un avance formal, defienden desde el Ministerio para la Transición Ecológica

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Viernes, 24 de octubre 2025, 15:02

Iberdrola, Endesa y Naturgy, han notificado al Gobierno su intención de prorrogar la vida útil de la central nuclear de Almaraz. A través de una ... carta conjunta dirigida a la ministra Sara Aagesen, las eléctricas propietarias han comunicado su «disposición» para ampliar el calendario de cierre de la planta extremeña, según han confirmado a este medio fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica.

