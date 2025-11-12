Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una red de media tensión en Bilbao EFE

Las eléctricas confían en mejorar la retribución a las redes en el trámite final

El Consejo de Estado puede enviar todavía observaciones a la CNMC, donde el voto de los dos consejeros vascos será determinante

Lucas Irigoyen

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 07:21

Comenta

La retribución de las inversiones que hagan los operadores sobre la red se ha convertido en un elemento crítico para la electrificación del país. A ... las demandas industriales sobre una estructura colapsada, en Euskadi está colmada en un 95%, se añaden los problemas evidenciados por el apagón del pasado 28 de abril. La red necesita inversiones, pero ésta es operada con los precios regulados, lo que ha abierto el debate sobre cómo repartir el coste de esas inversiones. Antes de fin de año debe fijarse el modo definitivo de retribuir esas acciones que afrontan los operadores privados para los siguientes cinco años, lo que se conoce como tasa de retribución financiera (TRF). Es el porcentaje que recibirán los operadores del sistema por las inversiones realizadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El médico que salvó a un corredor durante la Behobia - San Sebastián: «No dudé, le hice el boca a boca»
  2. 2 La Ertzaintza alerta de una estafa en Instagram mediante suplantación de identidad de personalidades públicas
  3. 3 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
  4. 4

    El grupo de inversores vascos cierra su oferta para comprar Uvesco y anclarlo así en Gipuzkoa
  5. 5 El actor del momento tiene raíces vascas: «Su familia pertenecía a la aristocracia castellano - vasca de Chile»
  6. 6

    Iraitz Arrospide: «Subiendo Miracruz sentí lo que es la felicidad absoluta»
  7. 7 Los Javis se separan tras trece años de relación
  8. 8

    Xabier Albistur: «Jon Insausti correrá muchas veces la Behobia como alcalde, pero yo fui el primero»
  9. 9 La tienda de moda que abre su segundo local en el centro de San Sebastián
  10. 10

    Pradales ofrece a Donostia apoyo en seguridad y compromiso con Anoeta Berri

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las eléctricas confían en mejorar la retribución a las redes en el trámite final

Las eléctricas confían en mejorar la retribución a las redes en el trámite final