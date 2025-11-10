ELA sostiene que los presupuestos de Euskadi para 2026 contienen recortes en Sanidad y Educación

ELA se muestra muy crítica con los presupuestos presentados por el Gobierno Vasco para el próximo año y advierte que «no se se trata de ... unas cuentas expansivos, tal y como anunció el Consejero del Hacienda y Finanzas Noël d ́Anjou», ya que »tan solo crecen un 1,6% y no el 4,1%«, y además, apunta que contiene recortes en Sanidad y Educación.

Así lo ha asegurado Aitor Murgia, responsable del Gabinete de Estudios, durante la presentación del informe que analiza los presupuestos vascos de 2026. Ha añadido que además, partidas tan importantes como como Salud o Educación siguen sin aumento.

En este sentido, Xabi Zabala, miembro del Gabinete, ha advertido que «no se puede hablar de presupuestos expansivos, cuando el peso que tiene el presupuesto respecto a la economía disminuye para 2026». Además, si se compara el presupuesto de 2026 con la previsión de cierre de 2025, tanto el gasto en sanidad como en educación disminuye. Los datos muestran que en 2026 se gastará un millón menos que en 2025 en sanidad y 191 millones menos en educación.

«Se anuncias diferentes pactos como el de Salud o el de Segregación escolar, pero a la vista del presupuesto, queda claro que esas mesas no sirven para hacer frente al deterioro que están sufriendo los servicios públicos», ha asegurado Murgia.

Además, en plena negociación con los partidos, «Pradales ha dejado claro que ve mayor sintonía con el PP para llegar a un acuerdo», recuerda Murgia, por lo que «esta predisposición deja claro cuál es el verdadero proyecto de presupuestos para 2026».

935 millones de la Alianza Financiera

La central también critica que el Gobierno Vasco haya incluido para 2026 una partida de 935 millones de la Alianza Financiera Vasca. Considea que esa cantidad no debería estar incorporada en el presupuesto del Gobierno Vasco, ya que se trata de una emisión extraordinaria de deuda.

«Se está haciendo una utilización interesada del fondo de la Alianza Financiera Vasca, inflando las cifras totales del proyecto de presupuestos», ha destacado Zabala.

También arremete contra uno de los apartados en los que el Gobierno Vasco ha querido poner énfasis, como es el de la vivienda. Janire Landaluze, del Gabinete de Estudios, ha manifestado que el Consejero Denis Itxaso ha ofrecido un baile de cifras con fines propagandísticos: «el presupuesto para 2026 será de 482 millones y los datos del presupuesto actualizado de 2025 del mes de septiembre establecen que el presupuesto para este año será de 496 millones. Resulta, por tanto, llamativo que el Ejecutivo insista en presentar estas cifras como un incremento sustancial».

Asimismo, Landaluze ha advertido de que se congelan las ayudas para el acceso en 300 euros, cantidad con la que «es imposible acceder a una vivienda en el mercado libre».

Finalmente, ha denunciado«la postura antidemocrática» por parte del Gobierno Vasco tirando por tierra la petición del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria de complementar las pensiones mínimas con el salario mínimo.

Finalmente, Murgia ha recordado que los presupuestos se financian principalmente con impuestos, y que es la clase trabajadora quién sostiene los servicios públicos. «La recaudación en la CAPV va a aumentar en torno a un 10% respecto al año anterior, alcanzando cifras récord superiores a los 20.000 millones de euros. Sin embargo, los ingresos procedentes del Impuesto de Sociedades se van a desplomar un 14%».