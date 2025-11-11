Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

ELA marca al PNV y Lakuntza defenderá en el Parlamento el salario mínimo vasco

El jueves llevará con LAB al legislativo la iniciativa que pide al Congreso modificar el Estatuto de los Trabajadores para obtener esa competencia

Sergio Llamas

Bilbao.

Martes, 11 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, se subirá este jueves a la tribuna del Parlamento vasco. Allí, en la apertura del pleno ordinario, ... defenderá la iniciativa legislativa popular (ILP) impulsada por los sindicatos soberanistas –ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru y Etxalde–, que el pasado 21 de agosto presentaron 138.495 firmas para que Euskadi pudiera fijar su propio salario mínimo interprofesional (SMI) en el territorio. Aunque la propuesta no saldrá adelante por el voto contrario de PNV y PSE a su admisión a trámite, sí abrirá la puerta al debate.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El motivo de la descalificación de 918 atletas en la Behobia - San Sebastián
  2. 2 Un corredor de la Behobia - San Sebastián tuvo que ser reanimado en plena carrera tras sufrir una parada cardiorrespiratoria
  3. 3

    Así será la navidad en San Sebastián: Una pista de hielo y 500 drones
  4. 4

    El Gobierno Vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos
  5. 5 Nuria Roure, experta en sueño: «Dormir cuatro horas equivale a haber consumido unas seis cervezas»
  6. 6 Últimas monjas agustinas de Errenteria: «Es una pena decir agur a la que ha sido nuestra casa»
  7. 7 El testimonio de una paciente en cuidados paliativos: «No me asusto, esto es morir con dignidad»
  8. 8 Alex Roca, maratoniano con una discapacidad del 76%, comparte su Behobia- San Sebastián: «Una de las experiencias más bonitas de mi vida»
  9. 9

    Primer servicio de Roberto Olabe al Aston Villa
  10. 10

    El pediatra que quiere curar a todos los niños con leucemia, y lo está consiguiendo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco ELA marca al PNV y Lakuntza defenderá en el Parlamento el salario mínimo vasco

ELA marca al PNV y Lakuntza defenderá en el Parlamento el salario mínimo vasco