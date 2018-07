El 58,7% de los economistas vascos cree que la situación económica ha mejorado y un 55% que lo seguirá haciendo El 74,7% de los economistas considera necesario implementar políticas activas de género, según los datos del Ekonometro EUROPA PRESS Martes, 24 julio 2018, 14:30

El 58,7% de los economistas vascos cree que la situación económica vasca en Euskadi ha mejorado en los últimos seis meses y casi un 55% cree que continuará con una evolución positiva en el siguiente semestre, según los datos del Ekonometro.

Estos resultados se desprenden de la encuesta realizada entre el 24 de mayo y el 15 de junio entre economistas del Colegio Vasco de Economistas (CVE). Del total de colegiados, 5.409 profesionales han respondido a la encuesta, le que supone cerca del 12% del total, porcentaje que los autores del Ekonometro consideran suficientes para extrapolar a todo el colectivo profesional.

En rueda de prensa, el portavoz del equipo de trabajo, Joseba Barandiaran, y la profesora de la UPV/EHU, Mertxe Vallejo, han dado a conocer los datos de este Ekonometro, que es el segundo mejor de los ocho realizados, después del elaborado en junio de 2017.

En concreto, han subrayado que los economistas se muestran optimistas respecto a la recuperación de la economía en Euskadi. Así, el 58,7% considera que en los últimos seis meses la situación económica «ha mejorado», el 37% cree que «no ha variado», y sólo el 4,5% opina que «ha empeorado».

Por otra parte, casi el 55% considera que, de cara a los próximos seis meses, la situación económica mejorará, mientras que un 37,5% cree que no variará y únicamente el 7,9% cree que empeorará, un porcentaje que sin embargo ha crecido respecto al anterior Ekonometro (6,5%), lo que, a su juicio, se puede explicar por «un aumento de las incertidumbres».

La mayoría de economistas que han participado en la encuesta cree que el paro se reducirá en los próximos seis meses, en concreto, el 62,3% considera que disminuirá poco y el 4,3% que la reducción será importante, mientras que el 26,7% considera que el paro seguirá en los niveles actuales y un 6,8% que el desempleo se incrementará.

Según han subrayado, si se comparan estos datos con los del Ekonometro de diciembre de 2017, se aprecia que el colectivo tiene ahora una visión mucho más optimista con respecto a la recuperación del empleo.

En cuanto a la percepción de su situación económica personal, el 26,9% considera que es mejor que hace seis meses, el 62,4% que es igual y el 10,6% considera que ha empeorado.

Álava es el Territorio en el que aumenta significamente la opinión de los que aprecian una mejoría y, por edades, los mayores de 60 años son los más optimistas.

Respecto al futuro, el 23,5% considera que su situación económica personal mejorará en los próximos seis meses, el 68,7% que se mantendrá igual y el 7,8% que empeorará.

Por otra parte, casi un 65% cree que podrá ahorrar en su hogar, el 21,2% lo cree con seguridad y el 43,2% lo considera probable, porcentajes superiores a los reflejados en el Ekonometro anterior. Por el contrario, 28,2 % considera improbable que en su hogar pueda ahorrarse y un 7,4% asegura que no podrá hacerlo.

Preguntados por los factores que influyen en la competitividad de la economía vasca, citan como los principales, la I+D+i, los costes salariales y los relacionados con la energía. En este sentido, han subrayado los autores del informe que el precio de la energía es citado por primera vez como un factor fundamental, mientras que el acceso a la financiación, que ocupaba en las primeras ediciones del Ekonometro una posición destacada, pasa a ocupar los últimos lugares, junto con el desempleo y el fraude.

También se ha preguntado a los encuestados sobre algunas cuestiones de actualidad, entre ellas sobre el nivel de la innovación no tecnológica de las empresas vascas en cuatro áreas como son gestión, marketing, organización y comercialización. En todas, excepto en marketing, la consideración de que el nivel de innovación no tecnológica es alto o muy alto supera a la de quienes creen que el nivel de innovación es bajo. En todo caso, no consideran que Euskadi se sitúe en este ámbito entre los «mejores».

El Ekonometro ha preguntado sobre la necesidad de que se implementen políticas activas de género y el 74,7% de los economistas que han participado las han considerado «necesarias». El 25,3% restante no las cree relevantes, fundamentalmente por considerar que la legislación actual es «suficiente». La demanda de políticas activas de género es más evidente en el caso de las mujeres, ya que son un 86,5% la que las reclaman frente al 68,5% de los hombres que las piden.

Otro de los temas abordados tiene que ver con la proliferación de los pisos dedicados al alquiler para uso vacacional, y un 39,5% defiende que la regulación de los apartamentos para uso turístico debe realizarse a nivel de Comunidad Autónoma. También son mayoría (73,3%) los que consideran que es necesario regular el régimen fiscal de los mismos, distinguiendo el alquiler turístico del alquiler como vivienda habitual. Por su parte, un 25,5% planea establecer límites por portal, un 23,3% fijar un límite absoluto de plazas, un 21,5% propone límites por ciudad, un 21,1% por barrio y un 6,5% según periodo de estancia.