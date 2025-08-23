La economía alemana sufre una caída y arroja más sombras sobre la industria vasca

Se suele decir que «cuando Alemania estornuda, Europa se resfría» y ayer la economía germana recibió un nuevo mazazo al conocer que su Producto Interior ... Bruto (PIB) en este segundo trimestre cayó un 0,3% respecto a los tres primeros meses del año. Los datos publicados por la Oficina de Estadística Federal revelan, además, un empeoramiento respecto a las estimaciones iniciales que auguraban un retroceso de tan solo una décima. Son cifras que contrastan con las del primer trimestre, cuando el PIB teutón avanzó un 0,3% espoleado por la aceleración de las compras de empresas para anticiparse a los aranceles de los que venía advirtiendo el presidente estadounidense Donald Trump desde su llegada a la Casa Blanca.

La primera economía del Viejo Continente lleva un largo tiempo atada a la desaceleración, y según advierte el Bundesbank, el muro arancelario levantado por el inquilino de la Casa Blanca no ha hecho más que empeorar la situación, lastrando tanto la producción industrial como las exportaciones.

Éstas últimas han caído un 0,1% en la primera mitad del año hasta los 786.000 millones de euros, con peores datos en el caso de EE UU. Según la Oficina de Estadística Federal, las exportaciones germanas hacia el país norteamericano cayeron un 3,9% en ese periodo, hasta los 77.600 millones, mientras que las importaciones crecieron un 2,7% hasta los 47.400 millones, que es precisamente el objetivo de Trump, forzando a las empresas a producir más en EE UU e importar menos de fuera.

Estancamiento El Bundesbank cree que la economía germana no crecerá este trimestre debido a la incertidumbre

El pronóstico del Bundesbank sobre el futuro próximo de la economía teutona tampoco es halagüeño y anticipa un estancamiento. «Las sombrías perspectivas para el comercio mundial, la aún débil situación de los pedidos y la baja utilización de la capacidad existente probablemente impactarán aún más la actividad de inversión empresarial», alerta.

La cuestión es que el golpe recibido por Alemania resuena muy de cerca en la industria vasca, netamente exportadora y que a su vez tiene al país germano como su principal cliente. En el primer semestre ha adquirido el 14,9% del total de las exportaciones vascas por un valor de 2.344 millones. Se sitúa así muy ligeramente por encima de Francia (2.342 millones) y la diferencia es bastante mayor con el Reino Unido (1.014 millones), tercer cliente por volumen.

La automoción, clave

En esa balanza hay un sector que resulta especialmente relevante: la automoción. De hecho, la mayoría de turismos y vehículos de transporte de mercancías que exporta Euskadi –la partida que mayor volumen tiene– van a parar a Alemania, directamente procedentes de la fábrica que Mercedes tiene en Vitoria, la más grande del territorio.

Y aunque se espera que la rebaja a los aranceles d la automoción desde el 27,5% hasta el 15% que acordaron Trump y Von der Leyen tras su última reunión supongan un ligero alivio, lo cierto es que el sector ya carga con muchas piedras a las espaldas por factores como la complicada transición al vehículo eléctrico, la competencia de las marcas chinas o las estrictas regulaciones de emisiones. Se trata de un área crucial en Euskadi, ya que emplea a 40.000 personas de manera directa y genera alrededor del 20% del PIB del territorio.

Con todo, la automoción no es el único sector que también puede contagiarse del enfriamiento económico alemán, y es que ámbitos como el de la máquina-herramienta y la siderurgia también envían una parte considerable de sus bienes a Alemania.