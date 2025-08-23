Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Instalaciones de una fábrica de Volkswagen en Alemania, ensamblando uno de sus modelos más recientes.

La economía alemana sufre una caída y arroja más sombras sobre la industria vasca

El PIB germano cae un 0,3% en el segundo trimestre y alerta a los sectores vascos más expuestos como la automoción

Gonzalo Ruiz

Sábado, 23 de agosto 2025, 02:00

Se suele decir que «cuando Alemania estornuda, Europa se resfría» y ayer la economía germana recibió un nuevo mazazo al conocer que su Producto Interior ... Bruto (PIB) en este segundo trimestre cayó un 0,3% respecto a los tres primeros meses del año. Los datos publicados por la Oficina de Estadística Federal revelan, además, un empeoramiento respecto a las estimaciones iniciales que auguraban un retroceso de tan solo una décima. Son cifras que contrastan con las del primer trimestre, cuando el PIB teutón avanzó un 0,3% espoleado por la aceleración de las compras de empresas para anticiparse a los aranceles de los que venía advirtiendo el presidente estadounidense Donald Trump desde su llegada a la Casa Blanca.

