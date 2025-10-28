Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El CEO de Semi Zabala, Simon P. Wainwright, con una maqueta de un transbordador de la NASA en la nueva planta de la empresa en Zubieta. Morquecho

La donostiarra Semi Zabala abre la primera fábrica europea de chips para el espacio

El proyecto 'Beyond The Power' aspira a convertir Euskadi en un referente europeo en tecnología aeroespacial gracias a una tecnología basada en nitruro de galio, que triplica la potencia de sus competidores y es resistente a la radiación solar

Imanol Lizasoain

San Sebastián

Martes, 28 de octubre 2025, 23:58

Comenta

En el polígono industrial de Eskuzaitzeta, en Zubieta (San Sebastián), Semi Zabala ha levantado lo que aspira a ser la planta de referencia europea para ... la fabricación y testeo de semiconductores de potencia destinados al sector aeroespacial. El proyecto, bautizado como 'Beyond The Power' (Más allá de la potencia), materializa la ambición de esta empresa donostiarra de convertirse en el eslabón perdido de la cadena de suministro europea para componentes espaciales críticos.

