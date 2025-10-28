La donostiarra Semi Zabala abre la primera fábrica europea de chips para el espacio

En el polígono industrial de Eskuzaitzeta, en Zubieta (San Sebastián), Semi Zabala ha levantado lo que aspira a ser la planta de referencia europea para ... la fabricación y testeo de semiconductores de potencia destinados al sector aeroespacial. El proyecto, bautizado como 'Beyond The Power' (Más allá de la potencia), materializa la ambición de esta empresa donostiarra de convertirse en el eslabón perdido de la cadena de suministro europea para componentes espaciales críticos.

«Son semiconductores que controlan la potencia de sistemas para espacio», explica Simon Wainwright, CEO de Semi Zabala y donostiarra adoptivo originario de Liverpool. «El más típico son los sistemas de potencia de un satélite. Cuando viene la energía de los paneles solares, nuestros componentes convierten esa energía en algo útil, en tensiones y en corrientes útiles para el funcionamiento del satélite».

Lo que distingue a los semiconductores de Semi Zabala de otros componentes no es solo su capacidad de operar en el vacío o las temperaturas extremas del espacio, sino su resistencia sin precedentes a la radiación solar. «Una de las cosas más especiales de nuestro producto es que es muy resistente a radiación.Puede sobrevivir a ambientes muy malos», explica Wainwright. «Si hay una tormenta solar, esas radiación puede provocar que se estropee la electrónica en satélites, pero los nuestros son más resistentes a ese tipo de efecto».

2,5 Inversión millones de euros es el coste total de la nueva fábrica(incluída la maquinaria) que inaugurará mañana Semi Zabala en el polígono de Eskuzaitzeta, y que está llamada a ser un referente europeo, y también mundial, en su campo.

Esta capacidad de resistencia se basa en la tecnología de transistores HEMT (High Electron Mobility Transistors) fabricados con nitruro de galio (GaN), un material semiconductor que ofrece ventajas decisivas sobre el silicio tradicional. Los dispositivos de Semi Zabala pueden operar a 600V, triplicando los 200V de sus competidores más cercanos, una diferencia técnica que abre la puerta a aplicaciones completamente nuevas.

Para materializar este proyecto industrial, Semi Zabala cerró en junio de este año una ronda de financiación de 8,51 millones de euros, una de las mayores captaciones de capital para una empresa tecnológica vasca en el sector de semiconductores.

La nueva fábrica que inaugurarán mañana ha tenido un coste cercano al millón de euros, al que hay que sumar otro millón y medio en maquinaria. Cuenta, además, con un talento humano altamente especializado.

Una sala blanca

El corazón del proyecto 'Beyond The Power' es una línea completa de procesos de principio a final que cubre desde la recepción del 'wafer' (la oblea de semiconductor) hasta el encapsulado final del dispositivo. Este proceso se realiza en una sala blanca de especificaciones extremadamente exigentes, comparable a las instalaciones de computación cuántica. «Nuestra sala blanca se mantiene a una temperatura de entre más o menos tres grados, y una humedad relativa que está entre 40 y el 60%. Además, es mega limpia, no puede haber ni una mota de polvo», describe Wainwright. La razón de estos controles tan estrictos es clara: «Si haces componentes que van al espacio, no puedes empaquetarlos o hacer nada que les ensucia o les hace daño. Hay que hacer todo en una sala muy controlada».

Esta infraestructura se presenta como una pieza clave en la apuesta de Europa por la autonomía estratégica en componentes críticos para el espacio, un sector donde la dependencia de proveedores externos puede comprometer misiones enteras. Así, Semi Zabala busca posicionar a Europa, y específicamente aEuskadi, como un actor relevante en la cadena de valor global de la nueva era espacial y permitirá a Semi Zabala cerrar el círculo completo de producción de semiconductores especializados para aplicaciones espaciales, algo que actualmente Europa no puede realizar de forma autónoma.

De la NASA a la base lunar

Además de esta iniciativa, Semi Zabala también tiene un proyecto en ciernes con la NASA, que surgió de manera casi inesperada, gracias a los contactos previos de Wainwright en el sector aeroespacial americano. «Llamamos a la NASA y de un día para otro cerramos un acuerdo de confidencialidad.Dos meses después habían testeado nuestras primeras muestras y se quedaron realmente satisfechos».

Pero la colaboración más ambiciosa se encuentra todavía en fase de desarrollo. Semi Zabala está trabajando con varios subcontratistas de la NASA en el proyecto de reactor de fisión nuclear para la Luna. «Tienen un proyecto para construir una planta nuclear en la Luna, y para generar toda la potencia necesitan mucha energía a través de paneles solares. Nuestros componentes permiten que se pueda hacer. Somos los únicos que tienen tensiones tan altas, que son tan resistentes a radiación». La capacidad de operar a 600V permite reducir drásticamente la cantidad de cableado de cobre necesario en instalaciones espaciales, un factor crítico dado el elevadísimo coste de transportar masa a la Luna.

Aunque el proyecto está temporalmente ralentizado por cuestiones políticas en EE UU, Wainwright se muestra optimista: «Nos han pasado contactos para trabajar en este proyecto, y cuando arranque de nuevo trabajaremos con ellos».