Las diputaciones elevarán el jueves su previsión de ingresos para este año Representantes del Gobierno Vasco, diputaciones y Eudel se reunirán este jueves de nuevo en el Consejo Vasco de Finanzas. La imagen es de la cita de febrero. / MIKEL ARRAZOLA El aumento recaudatorio de casi el 5% hasta agosto apoya la revisión al alza de la estimación por segundo año consecutivo ALEXIS ALGABA SAN SEBASTIÁN. Martes, 9 octubre 2018, 07:49

Tras las numerosas críticas recibidas después de sumar una desviación negativa conjunta de 1.033 millones de euros entre 2015 y 2016, las instituciones integrantes del Consejo Vasco de Finanzas (CVF) hicieron propósito de enmienda. El objetivo no fue otro que limitar esos errores de cálculo y plantear estimaciones recaudatorias más posibilistas, ligadas al crecimiento real del PIB, de forma que la palabra 'recorte' no volviera a planear cada vez que tuvieran que hacer balance de la evolución de ingresos durante el año. Ese planteamiento funcionó el pasado año... Y también en el actual ejercicio. Y si en 2017 se revisó al alza la previsión al llegar octubre, este 2018 volverá a elevarse esa estimación. Las diputaciones prefieren no adelantar cuál será la mejora, pero según fuentes consultadas por DV, la evolución recaudatoria registrada hasta septiembre ha llevado a los entes forales a ser más optimistas que lo esperado.

Será este jueves cuando en el marco de una nueva reunión del CVF confirmen esta revisión. El objetivo marcado para este curso, de momento, se sitúa en los 14.391 millones de euros, apenas 24 millones más que la previsión de cierre del pasado ejercicio. Cabe recordar que el pasado año, el acuerdo sobre el Cupo con la Hacienda estatal brindó unos ingresos extraordinarios de 600 millones de euros de ahí que las diputaciones practicamente se conformaran con calcar esos ingresos 'sin dopaje del Cupo' este 2018.

14.391 millones de euros 14.391 es el objetivo recaudatorio previsto por las diputaciones vascas para este ejercicio, 24 millones más que en 2017. 450 millones 450 más que el pasado curso hasta agosto llevan ingresados las Haciendas vascas, gracias a la buena evolución de IRPF e IVA. 200 millones 200 van a ingresar este mes de forma excepcional las Haciendas por el pago fraccionado del IS que deben hacer algunas firmas.

Sin embargo, la evolución recaudatoria está siendo mucho más positiva que la esperada, gracias, sobre todo, a los ingresos que provienen del IRPF, de Sociedades y del IVA, las tres patas que componen el sustento recaudatorio. Hasta agosto -últimos datos disponibles-, las diputaciones habían ingresado 9.551,5 millones de euros, un 4,5% más que el curso precedente a estas alturas (con efecto Cupo y todo).

Las Haciendas vascas han recaudado hasta agosto 450 millones más que en 2017, de forma que de continuar con el mismo ritmo, los ingresos con los que cerrarían el curso se aproximarían a los 15.000 millones de euros.

Nada hace indicar, aun así, que el optimismo sea tan elevado en las diputaciones como para pronosticar que van a alcanzar esa cifra, menos aún cuando el Gobierno Vasco ya ha constatado que se está produciendo una ligera desaceleración en el crecimiento de la economía, aunque han mantenido su previsión del aumento del PIB para este año (2,8%).

Estabilidad y deuda

El pasado ejercicio concluyó finalmente -teniendo en cuenta la liquidación realizada en febrero- con un aumento de la recaudación propia (sin efecto Cupo) de 377 millones de euros. El crecimiento para este curso puede ser similar, teniendo en cuenta también que las Haciendas se nutrirán ahora en octubre con casi 200 millones de euros por el pago fraccionado del Impuestos de Sociedades (IS) que están realizando ya las compañías medianas y grandes.

Las diputaciones pondrán este jueves las cartas sobre la mesa y realizarán también su previsión recaudatoria para 2019, con la que el Ejecutivo vasco, las propias diputaciones y los Ayuntamientos deberán diseñar sus presupuestos. Se prevé que cualquier mejora recaudatoria para este año se destine a estabilizar la bolsa del Fofim y a reducir el endeudamiento de las instituciones.