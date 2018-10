La Diputación afirma que su apuesta por la electromovilidad está garantizada Ainhoa Aizpuru, Eneko Goia y Markel Olano junto a los responsables de Cidetec, Javier Rodríguez y Oscar Miguel, en Miramón. / DFG La institución foral sostiene que no ve necesario ningún plan B, pero resalta que «si hace falta el dinero, se pondrá» JULIO DÍAZ DE ALDA SAN SEBASTIÁN. Viernes, 12 octubre 2018, 08:27

Tranquilidad a bordo y apuesta decidida por el polo de electromovilidad y almacenamiento energético que ultima el territorio. Ese es el mensaje que la Diputación Foral de Gipuzkoa quiso lanzar ayer tras conocerse -por este diario- que lasubvención de 5,5 millones de euros que el Gobierno central se había comprometido a inyectar en el centro tecnológico donostiarra Cidetec -nacida en el marco de los pactos entre el PSOE y el PNV que llevaron a Pedro Sánchez al Palacio de La Moncloa, pero heredada del Presupuesto del Ejecutivo del PP- no terminaba de llegar a su destinatario.

Una situación idéntica a la que atraviesa la aportación de tres millones comprometida con la plataforma vizcaína Bimep, una zona de ensayos en mar abierto con conexión a red para la demostración y validación de convertidores de energía de las olas y plataformas eólicas flotantes.

Presupuesto foral 3,75 millones 3,75 tiene presupuestados la Diputación para afrontrar el próximo año el desarrollo del centro de electromovilidad y almacenamiento energético, a la que acompañarán Cidetec, el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Donostia.

«El asunto de la subvención para Cidetec sigue su curso normal, el habitual; se ha entregado toda la documentación pertinente al Ministerio y no tenemos noticia de ningún problema», sentenció en declaraciones a DV la diputada foral de Promoción Económica, Ainhoa Aizpuru, quien insistió en que «la apuesta de Gipuzkoa por la electromovilidad es total y absoluta».

A esto, la responsable de la política industrial del territorio añadió que «los plazos para estos asuntos, son largos». «No tenemos plan B; estamos seguros de que ese dinero llegará a Cidetec, pero si no no llega, cosa que no va a suceder, se pone y ya está», afirmó, tajante, para recordar que, «hace más de un año y medio», cuando el Gobierno Foral inició su aventura de promover el polo de electromovilidad y almacenamiento eléctrico «no contábamos con esa cantidad». «Creo que se va a resolver en breve», añadió, tras reconocer que aún no se ha cerrado un borrador del pertinente convenio que active la libranza de los fondos.

En la misma línea, fuentes oficiales de Cidetec -referencia internacional en el ámbito de la investigación de nuevos materiales y con larga experiencia en el almacenamiento de energía- explicaron que el expediente se lleva trabajando con el Gobierno central desde el mes de julio; y, aunque reconocieron que las cosas de palacio van despacio, se sumaron al mensaje de «tranquilidad».

Desde el grupo parlamentario del PNV en el Congreso de los Diputados -el encargado de la negociación presupuestaria en Madrid con los Gobiernos de turno-, el mensaje sobre este asunto incorporaba un evidente matiz político. Fuentes del equipo del portavoz jeltzale, Aitor Esteban, destacaban a este periódico que, a su entender, «el compromiso está ahí, ya definido en los Presupuestos de 2018» y, por tanto, «el dinero tenía que haberse librado ya». «Es una cuestión más bien de voluntad política», añadían, para resaltar -en línea con el Gobierno foral- que nadie piensa en que ese monto se volatilice. La razón es sencilla: la partida está perfectamente descrita en las cuentas estatales y solo puede ser para Cidetec.

Estrategia integral

Ainhoa Aizpuru subrayó que el polo de electromovilidad, que tendrá su puesta de largo el próximo jueves a en Tabakalera, «no es un centro único con un laboratorio y ya está, sino que responde a una estrategia integral definida junto a las empresas tractoras y los centros tecnológicos del territorio». «Hablamos de hacer de Gipuzkoa un líder en estas materias, de una apuesta a largo plazo y que genere riqueza y empleo», aseveró.

Según adelantó la diputada, el polo se concibe como el desarrollo de un tejido de empresas alrededor de un primer centro estratégico (el sexto alumbrado desde la estrategia Etorkizuna Eraikiz) que contemplará un laboratorio -ese que levantará Cidetec con el dinero del Gobierno- y un edificio anexo en el que, junto a los servicios centrales, se dé servicio a las 'start-up' que puedan surgir y se realicen labores de formación de jóvenes en desarrollos de almacenamiento de energía y baterías para la movilidad del futuro.

El centro, que dependerá de una fundación en la que estarán presentes la Diputación y el Ayuntamiento de San Sebastián, contará también con el apoyo del Gobierno Vasco. Aún están por definir las aportaciones iniciales de cada uno de los actores, pero el presupuesto inicial rondará los 19 millones de euros, de los que Cidetec aportará los citados 5,5.