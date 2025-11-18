Dimite el presidente del Eurogrupo Pascal Donohoe para asumir un cargo en el Banco Mundial

El presidente del Eurogrupo -el foro de discusión de los ministros de Economía de los países del euro-, el irlandés Paschal Donohoe, ha presentado este ... martes su dimisión para asumir un cargo en el Banco mundial. El anuncio del político, que también ha renunciado a su cargo como ministro de Finanzas de Irlanda, ha llegado por sorpresa, después de haber sido reelegido en julio para un nuevo mandato al frente del Eurogrupo de dos años y medio.

La dimisión del irlandés deja la puerta abierta al ministro de Economía español Carlos Cuerpo para presentar su candidatura a este cargo, fundamental en las discusiones económicas de la zona euro. En julio, Cuerpo se planteó competir con Donohoe por el puesto, pero finalmente retiró su candidatura debido al amplio apoyo que cosechaba el irlandés, que representaba una apuesta por la continuidad en un momento de gran incertidumbre económica.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Cuerpo ha agradecido a Donohoe su trabajo y le ha deseado lo mejor en sus futuras responsabilidades. Pero no se ha pronunciado sobre si presentará su candidatura a presidir el Eurogrupo. «Lo que toca hoy es agradecerse el trabajo al frente del Eurogrupo y desearle lo mejor en sus futuras responsabilidades. Ya tocará hablar del Eurogrupo», ha apuntado.