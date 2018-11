La digitalización, un reto ligado a nuestra capacidad de aprender Nerea Aranguren, Iñigo Lazcanotegui,Arantxa Tapia, Eduardo Junkera y RafaelDoménech, en las instalaciones de EL DIARIO VASCO antes del encuentrosobre digitalización. / MIKEL FRAILE La consejera de Desarrollo Económico, el responsable de análisis de BBVA Research, el presidente de Adegi y dos expertos en la industria del futuro analizan el desafío JULIO DÍAZ DE ALDA SAN SEBASTIÁN. Domingo, 25 noviembre 2018, 09:53

El mundo ha cambiado por completo, y casi no nos hemos dado cuenta. Esta mañana, casi seguro, habrá usted mirado la hora al despertarse no en su reloj de muñeca -que ahí sigue, el pobre- sino en el móvil donde, de paso, habrá 'salseado' un rato, consultado su correo electrónico del trabajo y, a lo mejor, hasta recibido alguna sugerencia comercial que, seguro, ha sido de su gusto. Es el algoritmo, que nunca falla.

Hoy, y no hace falta recurrir al tópico de los niños y su pleno dominio de las tabletas, vivimos en un mundo digital. En una sociedad digital, con una economía cada vez más digital, mientras todos nos esforzamos en unas empresas que o se suman al barco de los unos y los ceros o tienen, en la inmensa mayoría de los casos, bastante complicado su futuro próximo.

Y es ese nuevo paradigma, con el infinito desafío que plantea en casi todos los ámbitos de la vida, el que ha llevado a BBVA y EL DIARIO VASCO ha realizar una nueva edición de su foro de análisis de temas de actualidad. La digitalización, sobre todo la ligada a la economía, la empresa y el empleo en Euskadi, es la protagonista de una sesión en la que cinco personas de reconocida capacidad en la materia repasan, sin cortapisas y desde su particular visión y experiencia, el nuevo panorama.

«La gran diferencia con otras revoluciones es que esta no ha nacido de la industria, sino al revés» Nerea Aranguren Directora general de IK4-Ideko

«Más que ante un cambio de paradigma, nos encontramos ante un cambio de era» Iñigo Lazcanotegui Director técnico de Vixion Connected Factory

Se sientan a la mesa la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia; el presidente de la patronal guipuzcoana (Adegi), Eduardo Junkera; el responsable de Análisis Macroeconómico de BBVA Research, Rafael Doménech; la directora general del centro tecnológico elgoibarrés IK4-Ideko -dedicado a la fabricación y producción avanzadas-, Nerea Aranguren, y el director técnico de Vixion Connected Factory, Iñigo Lazcanotegui. ¿Qué les sugiere la digitalización como fenómeno? ¿Hemos de preocuparnos o de ocuparnos? ¿Estamos preparados? Estas son sus reflexiones...

«La tecnología y la digitalización llevadas a la industria pueden crear oportunidades increíbles» Arantxa Tapia Consejera de Desarrollo Económico del Gob. Vasco

«¿Miedo? No, no me da miedo; ya hemos vivido otros episiodios de grandes cambios» Eduardo Junkera Presidente de la patronal guipuzcoana, Adegi

«Esto no es una carrera del hombre contra la máquina; es cuestión de complementariedad» Rafael Doménech Responsable de análisis de BBVA Research

Eduardo Junkera

Eduardo Junkera.

Es una nueva realidad que, sin darnos cuenta, nos afecta a todos y en todo. Por ejemplo, en algunas zonas comerciales de nuestras capitales surge una cierta desertización provocada por el comercio electrónico, pues hay gente que utiliza la tienda como meros probadores de la ropa que luego compra por internet. Es una evolución que cada negocio ha de abordar para transformarse. Es cuestión de tomar la iniciativa y de aprovechar las oportunidades que ofrecen las tecnologías. Hasta desaparecerán las monedas, con lo que habrá que poner a las abuelitas un teléfono con el que pagar. En el ámbito empresarial, como no puede ser de otra forma, nuestro futuro, como siempre ha sido, estará ligado a nuestra competitividad. Hemos de utilizar todas las herramientas a nuestro alcance; también las digitales, claro.

¿Miedo? No me da miedo. He vivido otros episodios de cambio. De hecho, el contable de la primera empresa en la que trabajé hacía su trabajo con una calculadora mecánica que tenía levas y palancas. De ahí al día de hoy, el recorrido ha sido fascinante. Lo que me asusta es cómo vamos a gestionar tanto conocimiento. El desafío es cómo reeducar a los que ya estamos educados, teóricamente, y cómo hacerlo con los jóvenes; más que nada, en técnicas para encontrar ese conocimiento.

¿Cómo de preparado está Gipuzkoa? Toda vez que nuestra industria es más puntera, considero que el reto es más asequible. Aquí, nuestro problema particular es el tamaño de las compañías. La inmensa mayoría son pequeñas o muy pequeñas.

¿Hay que cambiar el modelo educativo? Claro que habrá que adaptarlo, pero desde un prisma positivo, de acoplamiento a la nueva realidad. Tendremos que enseñar a nuestros jóvenes a pensar y a gestionar información y datos. El cambio es grande. La comprensión lectora hoy sigue siendo una especie de asignatura pendiente. Con la aparición de las tecnologías digitales los jóvenes leen menos.

Y las matemáticas también son algo sobre lo que reflexionar. ¿Por qué son algo denostado y que no resulta atractivo? En las sociedades asiáticas es al revés, se enseñan de manera divertida y surgen verdaderos talentos en esta materia.

Rafael Doménech

Rafael Domenech.

Es un cambio de paradigma estructural, desligado del ciclo económico y que nos va a acompañar durante muchísimo tiempo. España y Euskadi llegan a esta cuarta revolución industrial o digital mejor preparadas que a las anteriores.

Lo que sí me preocupa es que es un fenómeno multidimensional y con una heterogeneidad enorme en lo relativo a las empresas, los ciudadanos, los consumidores o las Administraciones. Algunos están cerca de la frontera de lo posible tecnológicamente y otros, lamentablemente, están muy retrasados.

Hay ya una brecha digital que tenemos que evitar que se amplíe. Me preocupa que haya ganadores y perdedores digitales si no somos capaces de gestionarlo. Si nos quedamos solo con las valoraciones medias, según datos recientes de la Comisión Europea, estamos relativamente bien; incluso a la altura de páíses como Alemania.

¿Por qué? Precisamente por esa multidimensionalidad. Somos capaces de lo mejor y de lo peor. Nuestra Sanidad, por ejemplo, es una de las mejores. También tenemos una administración tributaria muy digitalizada. Vivir estos tiempos es fascinante, no sabemos muy bien qué está por venir, con lo que es difícil anticiparse. En ocasiones seguimos mirando al pasado y cuesta cambiar las regulaciones, el clima de negocio, la innovación, el sistema educativo...

Esto no es la carrera del hombre contra la máquina. La clave es esa complementariedad necesaria entre los dos. Esto es muy importante. Pensemos que nadie ganaría una carrera a un caballo; lo más inteligente es subirse al caballo.

Otro desafío es cómo damos valor añadido, mediante la digitalización, a todos esos sectores que a lo mejor han estado asociados a bajo valor añadido o bajos salarios. Es solo un ejemplo, pero mira lo que hace aquí el Basque Culinary Center. ¡Es una experiencia gastronómica increíble, de otra dimensión!

Va a haber ganadores y perdedores, y lo que necesitamos es ser flexibles. El balance sobre el empleo va a depender de la capacidad que tengamos de que la tecnología y las personas sean complementarias y no sustitutivas.

Nerea Aranguren

Nerea Aranguren.

Todos pensamos que el que nos toca vivir es siempre el momento más apasionante, pero creo de verdad que éste sí lo es. La velocidad es enorme. El gran cambio, la diferencia más importante, es que antes las revoluciones nacían en la industria pero en esta ocasión no es así. Es al revés, es la industria la que incorpora cambios que llegan de fuera. Ese es el verdadero cambio de paradigma. Cuando hablamos de qué gente se va a incorporar a nuestras empresas, ellos ya vienen con lo digital en la cabeza.

Otro factor importante es que cuando decimos que estamos suficientemente preparados es que en Gipuzkoa tenemos una red, en el sentido más amplio de la palabra, que incluye a centros tecnológicos, universidades o iniciativas como el Basque Industry 4.0, que genera un poso, una cultura. Un recurso que a lo mejor ahora no nos damos cuenta de para qué sirve pero que puede ser clave. El reto está encima de la mesa y creo, sinceramente, que es una oportunidad. Es una nueva forma de entender todo: la sociedad, la empresa... El éxito dependerá de nuestra capacidad de aprender.

En nuestro caso, igual que nadie se plantea comprar un teléfono y todo el mundo quiere un 'smartphone' -lo use o no-, nosotros tenemos que vender máquinas digitales, o no vendemos nada. Eso le da un barniz de reto enorme pero abre inmensas posibilidades. Habrá ámbitos de negocio que aún no somos capaces de imaginar.

Tenemos que salir de nuestra zona de confort. Intentar no pensar que esto es un tsunami. Siempre puede haber oportunidades en la digitalización. Hacia fuera, hacia dentro y en nuestra relación con el ecosistema. También en las pymes. Y no hablo del 'internet of things' o de la realidad aumentada, sino de buscar la manera de vender más y también de manera distinta.

En las organizaciones grandes la puesta en marcha de cualquier nuevo proyecto requiere muchísimo tiempo. Y ahí, no digo las más pequeñas, pero las pymes pueden tener una ventaja. Las grandes empresas tenemos otras capacidades, pero nuestra agilidad es menor.

Tenemos que cambiar por completo los ritmos de implementación de las tecnologías. Ser mucho más rápidos que antes y probar 'in situ' y sin necesidad de tantísimos procesos y requerimientos burocráticos intermedios las innovaciones que en cada puesto creamos que pueden mejorar la empresa.

Arantxa Tapia

Arantxa Tapia.

Es verdad que esta revolución nace de la sociedad y después pasa a la industria. Nuestros niños nacen digitales. Creo que como sociedad industrial que somos hemos querido trasladar a nuestro tejido productivo esa nueva realidad; por eso no hemos llegado tarde.

Ya no hacemos máquinas maravillosas, sino que, en virtud de las necesidades de tu cliente, te adelantas y le ofreces eso que necesita. El tamaño del país no será problema si nos adelantamos. Todos vemos las ofertas de viajes o de compras que nos llegan por internet en función de nuestra navegación anterior; eso llevado a la industria puede generar oportunidades increíbles.

Es cierto que a veces no se sabe, pero estamos haciendo cosas preciosas en el país, también en sectores alejados de la pura industria. La digitalización está presente en el tercer sector, en la pesca... Y también en la sanidad; por ejemplo en el campo oncológico, en el que el centro tecnológico Azti trabaja para mejorar la alimentación y la calidad de vida de esos pacientes.

Estamos preparados, tenemos los mimbres y ahora toca acertar en las decisiones. Coincido en que es importantísimo evitar una sociedad a dos velocidades, la famosa brecha digital; en el caso de Euskadi, la que pueda afectar a una empresa de diez personas que no pueda subirse a esta revolución digital.

En la Administración nos va a pasar algo similar, pues en algunos ámbitos estamos un poco anticuados. Esa capa de personas de 45 años o más que pueden quedar desdigitalizadas es otro terreno en el que trabajar. Aunque lo público no puede hacerlo solo de ningún modo. Es imprescindible la colaboración con el mundo privado.

¿Vamos bien de tiempo en este salto digital? Creo que sí. Si miramos al ámbito internacional no vemos tecnologías de las que no dispongamos aquí. Al revés. De todos modos, no hay fórmulas mágicas a copiar.

Iñigo Lazcanotegui

Iñigo Lazcanotegui.

Más que un cambio de paradigma, es un cambio de era. Y no es una frase grandilocuente. En el fondo es una consecuencia lógica de la realidad que ya vivimos. A mí lo que me llama la atención es la velocidad del cambio.

La Ley de Moore dice que cada dos años se duplica la capacidad de los ordenadores, pero es que eso ya se ha trasladado a todos los ámbitos en los que lo digital esté implícito, que son o van a ser prácticamente todos. Por eso hablo de un cambio de era. Es muy difícil prever cómo nos va a afectar. La semana pasada leía sobre la futura prohibición de la venta de coches de combustión en 2040. Igual ni hace falta esa prohibición por que el asunto cae por si mismo. Ese mismo día conocíamos que Tesla ya fabricaba vehículos a un ritmo industrial y que Google obtenía la licencia para el taxi autónomo en California...