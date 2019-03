Un 25% de las devoluciones en el Estado está sin resolver De todos los que tenían derecho al reingreso de la retención, las madres han recibido 2.000 euros de media y los padres, menos de 500 Domingo, 31 marzo 2019, 07:00

En el Estado, la Agencia Tributaria sigue recibiendo solicitudes para la devolución del IRPF retenido por maternidad y paternidad. Del total de 1.027.000 solicitudes registradas hasta este momento, se han resuelto 733.000, lo que supone que prácticamente el 25% de ellas aún está sin finalizar. La razón se debe a que hay algunas declaraciones que requieren de «un mayor tiempo de comprobación previa» por su complejidad.

Esta dificultad se debe a la situación tributaria del solicitante o a la propia declaración presentada en su día porque la cantidad que hay que devolver se sabe haciendo un recálculo de toda la declaración, lo que afecta a aspectos tan diversos como «las rentas exentas y no exentas, las reducciones, la modalidad de la declaración...», explican desde la Agencia.

Asimismo, los datos facilitados por Hacienda revelan que de las 733.000 solicitudes que ya se han resuelto, han sido pagadas un total de 563.000, lo que significa que un 25% de ellas no tenían derecho a ello. Son los casos de los contribuyentes a los que no se les retuvo nada o no abonaron cuotas en el IRPF por partir de niveles bajos de renta.

Quienes tenían derecho a devolución, han recibido 1.300 euros de media, pero con diferencias amplias entre mujeres y hombres debido a los cuatro meses de baja para ellas en comparación con los quince días que tenían ellos. Así, ellas han cobrado de media 2.012 euros y ellos, 470. Desde la Agencia Tributaria recuerdan que hay cuatro años de plazo para solicitar la devolución para cada año en el que tuvo lugar la retención.