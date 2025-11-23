Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Thibaud Vincent-Genod. Morquecho

Thibaud Vincent-Genod

Director de marketing de Alpine en España
«El debate no es si eléctricoo de combustión, sino qué transmite un coche»

«Uno de los principales problemas es la incertidumbre, los conductores no saben qué vehículo comprar»

Imanol Lizasoain

Imanol Lizasoain

San Sebastián

Domingo, 23 de noviembre 2025, 06:59

Comenta

Para Thibaud Vincent-Genod, director de marketing de Alpine en España y Andorra, el reto actual del sector pasa por «dar confianza al consumidor y ... ofrecer coches eléctricos que emocionen». En Euskadi, la exclusiva firma deportiva francesa avanza paso a paso, con 17 vehículos Alpine matriculados hasta octubre, con Gaursa como su concesionario oficial en Gipuzkoa. En un contexto de precios altos e incertidumbre regulatoria, la marca francesa mantiene su apuesta por el vehículo eléctrico de altas prestaciones. Así lo explicó en el marco de la reciente feria Ficoauto en Irun.

