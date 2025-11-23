Para Thibaud Vincent-Genod, director de marketing de Alpine en España y Andorra, el reto actual del sector pasa por «dar confianza al consumidor y ... ofrecer coches eléctricos que emocionen». En Euskadi, la exclusiva firma deportiva francesa avanza paso a paso, con 17 vehículos Alpine matriculados hasta octubre, con Gaursa como su concesionario oficial en Gipuzkoa. En un contexto de precios altos e incertidumbre regulatoria, la marca francesa mantiene su apuesta por el vehículo eléctrico de altas prestaciones. Así lo explicó en el marco de la reciente feria Ficoauto en Irun.

- ¿Cómo describiría el momento actual del mercado automovilístico en España?

- Es un momento complicado aunque se observan algunas señales positivas. El vehículo eléctrico ya ha arrancado, pero su crecimiento no está siendo tan rápido como nos gustaría. Las razones son muchas. Cada actor del sector debe aportar su parte: los fabricantes debemos ofrecer coches de calidad a precios razonables, y las administraciones también tienen un papel importante. Creo que uno de los principales problemas es precisamente la incertidumbre. Los conductores no saben qué coche comprar.

- ¿Esa incertidumbre y los precios pueden provocar que los consumidores pospongan la compra de un coche nuevo?

- Sí, seguramente. El principal motivo es el contexto económico. Hoy en día resulta más difícil comprar un coche nuevo. Los precios son altos y muchos prefieren esperar, sobre todo pendientes de posibles ayudas. En Francia, por ejemplo, el 'bonus écologique' ha impulsado fuertemente las ventas de eléctricos. Este tipo de incentivos tienen un impacto directo.

Cambio de paradigma «La regulación europea es clara, y eso hace difícil seguir invirtiendo en vehículos térmicos con fecha de caducidad»

- ¿Qué papel puede jugar una marca como Alpine, de carácter premium y deportivo?

- Nuestro objetivo es demostrar que Alpine tiene una apuesta sólida y ambiciosa, que pasa por redefinir la deportividad eléctrica. Queremos ser muy claros con lo que prometemos y cumplirlo. Frente a la llegada constante de nuevas marcas -especialmente chinas-, muchas difíciles de identificar, apostamos por una dirección nítida y coherente.

- En Euskadi se han matriculado 17 vehículos Alpine hasta octubre. ¿Qué espera en el futuro?

- Alpine no es una marca de volumen. Nuestro propósito es ofrecer un producto premium, y eso implica necesariamente cifras reducidas. Aun así, la tendencia es muy positiva. Hace poco se publicaba que el Renault 5 era el coche más vendido en Reino Unido. Ese éxito refuerza la imagen de grupo y nos beneficia indirectamente. Alpine está creciendo en España, pero no pretendemos convertirnos en una marca 'mainstream'.

- Alpine ha iniciado una transición hacia una gama 100 % eléctrica. ¿Cómo es ese cambio?

- Hay quienes aún dudan del futuro del coche eléctrico, pero las regulaciones europeas son claras, y eso hace difícil seguir invirtiendo en vehículos térmicos con fecha de caducidad. Por eso preferimos mirar hacia adelante, hacia una oferta moderna, innovadora y de gran calidad. Nuestros modelos eléctricos se fabrican en Europa y ofrecen excelentes prestaciones. Estamos acompañando al cliente en esa transición. Queremos salir del debate 'térmico o eléctrico'. Lo importante es la emoción al volante. Qué transmite el coche. Es la mejor forma de convencer.

- ¿España avanza más lentamente que otros países europeos en la movilidad eléctrica?

- No. Creo que hay una apuesta fuerte en España por la electrificación. Tal vez falte algo de coordinación entre los distintos sectores, pero el rumbo es el correcto. Puede que aún falten cargadores en algunos puntos, pero cada día hay más.