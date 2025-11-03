D'Anjou defiende unos Presupuestos «sólidos, expansivos y responsables» ante las críticas de la oposición

El consejero de Hacienda y Finanzas, Noël D'Anjou, ha comparecido este lunes ante la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento Vasco para explicar ... el Proyecto de Presupuestos de Euskadi 2026 y responder a las observaciones de los grupos de la oposición. D'Anjou ha defendido unas cuentas «realistas, ambiciosas y estables», que combinan disciplina fiscal con capacidad de inversión y que «no hipotecan el futuro de Euskadi, sino que lo preparan».

El proyecto de Presupuestos asciende a 16.378 millones de euros, un 4,1% más que el año anterior, a los que se añaden 935 millones del Plan de Inversiones Transformacionales Euskadi Eraldatuz 2030, dentro de la Alianza Financiera Vasca. El consejero ha remarcado que, pese al contexto global de incertidumbre, Euskadi «mantiene un crecimiento sólido y estable», con una previsión de PIB del 1,9% y una tasa de paro del 6,3% en 2026.

En su réplica a la oposición, D'Anjou ha rechazado las acusaciones de falta de expansión. «Los presupuestos son expansivos. Crecemos un 4,1% pese a la caída de los fondos europeos MRR, y si descontamos ese efecto, el crecimiento real es del 5,6%. Además, triplicamos el ritmo inversor con 1.700 millones de euros. Creo que no se puede negar que son unas cuentas claramente ambiciosas».

El consejero ha subrayado el papel clave del Instituto Vasco de Finanzas (IVF), que gestionará 815 millones de los fondos de la Alianza Financiera Vasca. «El IVF será el vehículo para materializar las políticas de inversión transformadora, desde la industria hasta las infraestructuras de futuro y la soberanía productiva y alimentaria». Las inversiones se centrarán en tres grandes ámbitos: Industria y sectores tractores del futuro, Infraestructuras de competitividad y transición energética, Soberanía productiva y alimentaria.

D'Anjou ha reivindicado el equilibrio entre disciplina fiscal y apuesta por el desarrollo económico: «Estos presupuestos consolidan la solidez financiera de Euskadi, equilibran prudencia e inversión. Cada euro público debe tener el máximo impacto social y económico. No hablamos de gastar, hablamos de invertir con sentido».

El consejero también ha salido al paso de las críticas sobre el supuesto incumplimiento de la regla fiscal, negando rotundamente que Euskadi deba elaborar un plan económico-financiero por exceso de déficit. «Ese plan no responde ni al déficit ni a la deuda, sino a la regla de gasto. No hemos incumplido ningún objetivo de deuda», para añadir que el ligero déficit de 2024 se debió «a un efecto puntual derivado de los mutualistas», y ha recordado que la deuda prevista para 2026, del 11,9% del PIB, se sitúa «muy por debajo del límite del 14,95% acordado en la Comisión Mixta del Concierto Económico».

D'Anjou ha recalcado que Euskadi «sigue siendo una de las comunidades con la deuda más baja del Estado» y que el endeudamiento asociado a la Alianza Financiera Vasca «no es gasto, sino inversión en el futuro del país».

Inversión en sanidad, educación y juventud

Más de la mitad del presupuesto (un 53%) se destina a sanidad y educación, dos áreas que el consejero ha definido como «los dos pilares del bienestar social». El sistema público de salud contará con 5.327 millones de euros, un incremento del 23% en inversiones, mientras que Educación dispondrá de 3.346 millones, con un aumento del 4,5% en personal y 150 millones para infraestructuras dentro del programa Eskola Bikaina Denontzat.

En cuanto a la juventud y las familias, D'Anjou ha destacado la ampliación del cheque crianza (200 euros mensuales hasta los 4 años, extendido hasta los 7 para familias monoparentales), el aumento del 10% en las ayudas por excedencias y reducción de jornada, y un refuerzo de las becas educativas (+5,5%). También se reservará el 50% de las viviendas públicas a menores de 36 años y se reforzarán los programas Gaztelagun y Emantzipa.

Altos cargos e inejecuciones

El titular de Hacienda también ha respondido a las críticas por parte del Partido Popular sobre el incremento de altos cargos. Ha explicado que la Administración General de Euskadi cuenta con 16 nuevos altos cargos, hasta un total de 340, con un coste global de 30 millones de euros, «apenas el 0,17% del presupuesto total». «Hay aspectos mucho más relevantes en los que fijarse. Los altos cargos suponen menos del 1% del gasto de personal, y el 0,7% si se consolida todo el sector público».

Sobre las inejecuciones presupuestarias, D'Anjou ha explicado que la previsión de 293 millones (1,8% del total) responde a «ajustes técnicos habituales. A veces los proyectos se adelantan y otras se retrasan. No son un problema de gestión ni de solvencia».

Por último, el consejero ha tendido la mano al diálogo con todos los grupos parlamentarios a excepción de Vox, y ha subrayado que «es perfectamente compatible hablar con la derecha y con la izquierda» y que su prioridad es «hacer lo mejor para el país, con altura de miras y voluntad de acuerdo».