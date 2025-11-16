Juan Mari Okina, autor del estudio que analiza por primera vez el impacto de la IA en el empleo guipuzcoano, defiende que el reto no ... está en la tecnología, sino en cómo se gestiona. Cree que Gipuzkoa tiene los recursos -industria, formación y cooperación- para liderar una transición digital justa.

-¿Qué le llevó a elaborar un estudio tan específico sobre el impacto de la inteligencia artificial en Gipuzkoa?

-Veíamos que se hablaba mucho de inteligencia artificial en términos globales, pero poco en clave local. Gipuzkoa tiene una estructura industrial y de servicios muy particular, y queríamos entender cómo afectará la automatización a esa realidad concreta. No se trataba de hacer un pronóstico apocalíptico, sino de anticipar tendencias y ofrecer una base de datos que permita actuar con tiempo.

-¿Estamos llegando tarde a esa reflexión?

-No diría que tarde, pero sí justos. La IA ya está aquí, y lo que ocurra en los próximos tres o cuatro años marcará una década entera. Si esperamos a ver los efectos, llegaremos sin margen de maniobra. La clave es adelantarse: planificar, formar y acompañar a las empresas y a las personas.

-Usted insiste en que el problema no es la tecnología, sino la gestión que se haga de ella. ¿A qué se refiere?

-La IA no destruye empleo por sí misma. Lo que lo destruye es no saber adaptarse. Si una empresa adopta herramientas inteligentes solo para recortar costes, acabará perdiendo talento. Si las utiliza para generar nuevos productos o mejorar su eficiencia, ganan todos. El reto está en esa frontera: cómo convertimos la productividad en oportunidad, no en desempleo.

-¿Qué papel debe jugar la administración pública en ese proceso?

-Un papel fundamental, pero no en solitario. Debe coordinar, facilitar y sobre todo conectar. Las empresas pequeñas necesitan acompañamiento, las personas necesitan formación, y el sistema educativo debe adaptarse más rápido. Ningún agente puede hacerlo por su cuenta. Por eso hablamos de una estrategia colectiva, no de una suma de iniciativas sueltas.

-¿La formación está preparada para responder a esa escala?

-Tenemos una base excelente, con una FP muy sólida y universidades bien conectadas con la industria, pero debemos dar un paso más. La recualificación no puede limitarse a los jóvenes. Necesitamos programas cortos, flexibles y orientados a personas que ya están trabajando. En esta transformación, la edad no puede ser un factor de exclusión.

-¿Qué le preocupa más de este proceso?

-Que se amplíen las brechas. Entre grandes y pequeñas empresas, entre comarcas, entre quienes pueden formarse y quienes no. La IA no solo plantea un reto tecnológico, sino social. Si no lo gestionamos bien, puede ensanchar las desigualdades. Y eso sería un fracaso colectivo.

-¿Y qué le hace ser optimista?

-La capacidad que tiene este territorio para cooperar. Llevamos décadas trabajando en red, con cultura de innovación y compromiso social. Eso nos da una ventaja enorme. La IA no nos va a sustituir; lo que hará es obligarnos a aprender más deprisa. Y Gipuzkoa, históricamente, ha sabido adaptarse a los cambios.