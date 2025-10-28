Las Cuentas vascas, área a área: el Topo, material para la Ertzaintza, modernización de Osakidetza, escuela pública...

El Gobierno Vasco ha aprobado este martes el proyecto de Presupuestos de Euskadi de 2026. Unas cuentas que alcanzan los 16.378 millones de ... euros, un 4,1% más que el año, y que han sido definidas como «realistas y ambiciosas, con visión de presente y futuro, centradas en mejorar la vida de las personas».

Más de la mitad de la partida se destinará a Salud y Educación (53%), que superan los 8.600 millones de euros de inversión y son los puntales del proyecto. La mayoría de carteras registra un incremento en su presupuesto

Salud Personal y modernización de Osakidetza

Este presupuesto supone un incremento del 4,1% respecto a 2025. De esa cantidad total, 4.276,6 millones (+4,06%) se destinarán a la actividad y organización de la asistencia sanitaria de Osakidetza, siendo el 66% de este presupuesto (2.764,6 millones) el dirigido al fortalecimiento de los equipos de recursos humanos. Osakidetza intensificará la construcción y modernización de infraestructuras y equipamientos con una partida de 202 millones (+23,13%).

El Departamento de Salud incrementa la protección y prevención de las personas a través de la vacunación con una partida de 29,5 M€ (+5%) y sostiene una apuesta decidida por el cuidado de las personas más vulnerables y pacientes con una previsión de gasto farmacéutico de 1.020,7 M€ (+8,28%) en el caso de medicamentos de ámbito hospitalario.

Educación Inversión «clara» en la escuela pública

El gasto en el capítulo de personal se refuerza un 4,5%, con 80 millones más. «Una clara apuesta por la inversión en la escuela pública», explican. El gasto previsto en becas (72 M€) se ha incrementado entorno al 5,5%. Se llegará así a más familias que lo necesitan. Se consolida un gasto de 130,5 M€ a inversiones propias en educación (18,5 M€ más con fondos propios una vez finalizada la aportación extraordinaria vía MRR) para un escenario de nuevos centros educativos, mejora de las infraestructuras de estos y adecuación de nuevos espacios donde se trabajen metodologías innovadoras.

En el ámbito de Formación Profesional, la nueva Estrategia FP Euskadi 2030 (65 M€) surge como una hoja de ruta para fortalecer una Formación Profesional innovadora, sostenible y comprometida con las personas y el desarrollo de Euskadi.

Economía, Empleo y Trabajo Empleo, formación y fomento de la contratación

El presupuesto se incrementa un 3,3% para abordar los diferentes objetivos del departamento. Entre ellos se encuentran los programas de Lanbide que dedicará 516 millones de euros a empleo, formación, inclusión, fomento de la contratación y servicios a empresas y, por otra parte, 688 millones a prestaciones.

Otras partidas novedosas, o que se incrementan en 2026, son para los planes de empleo y desarrollo local, que se extenderán a los ayuntamientos de más 10.000 habitantes, con un presupuesto de 5,4 M€ (en 2025 fue 1,2 M€), y para la elaboración de un índice de calidad en el empleo, así como un estudio sobre la incapacidad temporal para la CAPV.

Seguridad Renovación del parque móvil de la Ertzaintza

Hay importantes inversiones para continuar con la renovación del parque móvil de la Ertzaintza, así como de los materiales para prestar un mejor servicio público. Se prevé un esfuerzo en medidores meteorológicos para estar mejor preparados ante fenómenos meteorológicos extremos. Suben los presupuestos de la Academia Vasca de Policía, de Emergencias y de Cyberzaintza. Y se propone una renovación tecnológica importante para la mejora de las comunicaciones de la Ertzaintza (Red de Comunicaciones TETRA). Se recogen también los compromisos del nuevo Acuerdo Regulador de la Ertzaintza.

Industria, Transición Energética y Sostenibilidad Ciberseguridad, IA y adaptación al Cambio Climático

Se impulsará la diversificación de Pymes hacia sectores HAZI (aquellos que tienen potencial de ser los sectores tractores del futuro) mediante Berrindartuz, un nuevo programa con una convocatoria de 40 M€. Asimismo, otro de los objetivos es promover la adopción de la IA y la Ciberseguridad, mediante una partida agregada de 22 M€ (frente a los 9,3 M€ de 2025). Para la adaptación al cambio climático, enfocada en la prevención de la inundabilidad relacionada con la subida del nivel del mar, se destinarán 6,6 M€

Ciencia, Universidades e Innovación Refuerzo de la aportación a la EHU

La aportación ordinaria a la universidad pública vasca, Euskal Herriko Unibertsitatea, asciende a 337,4 M€ (+6,3%). Se refuerzan los programas de formación y perfeccionamiento de personal investigador, así como de los programas de atracción del talento. De este modo, el presupuesto para formación aumenta hasta 19 M€ (+14%) y el programa Ikerbasque de atracción de personal investigador crece también un 14% (27,9 M€). Los programas de apoyo a los centros de investigación de excelencia (BERC) y a los centros de investigación cooperativa (CIC) recibirán un impulso de 14,4 M€ y 20,7 M€, respectivamente, lo que permitirá una mejora sustancial de su nivel científico y aumente así su capacidad para generar impacto social.

Movilidad Sostenible El remate de la pasante del Topo en Donostia

El presupuesto del departamento se incrementa un 2,5% con respecto al año anterior para consolidar la movilidad como un derecho de la ciudadanía y facilitar el acceso al transporte público sostenible, como el tren y el tranvía. Entre las partidas más destacadas están la destinada a acometer las obras de los tres tramos de la L5 del Metro de Bilbao, en construcción en la actualidad (53,6 M€), la reservada para realizar la pasante soterrada del Topo en Donostia, que se pondrá en marcha a lo largo de 2026 (28,2 M€), y la partida dirigida al inicio de las obras del tranvía de Vitoria-Gasteiz a Zabalgana (2,1 M€).

Vivienda y Agenda Urbana El mayor incremento presupuestario

Este Departamento es el que experimenta un mayor incremento presupuestario, con una subida del 6,8%. A estos 482,2 M€ hay que sumar los 20 millones previstos en la Alianza Financiera Vasca para una primera dotación del Fondo Social de Vivienda. El Programa de Vivienda concentra 394,4 M€, que incluyen 33,4 M€ para la puesta en marcha de 225 alojamientos dotacionales para jóvenes, 35,7 M€ para iniciar 700 viviendas de alquiler asequible, 35,2 M€ vinculados al contrato-programa con Visesa para levantar 788 viviendas protegidas y 50,4 M€ para la compra de 602 viviendas por Alokabide. En cuanto a prestaciones y dinamización del alquiler se contempla un incremento de recursos para el programa Bizigune, pasando de 41 a 50,2 M€ para mejorar el canon a los propietarios y aumentar la captación de viviendas. Gaztelagun, por su parte, experimenta un crecimiento del 15,2% y pasa de 25 a 28,8 M€ para aumentar las personas beneficiarias hasta 9.500 y se destinarán aproximadamente 3 M€ para el nuevo programa de alquiler seguro público.

Cultura y Política Lingüística Consolidar el sistema cultural

Esta cuantía supone un 5% más que en el ejercicio anterior. Este incremento permitirá consolidar el sistema cultural y reconocer la labor del artista colectivo, con una dotación de 88,4 M€, un 8,3% más que el año pasado. Asimismo, se destinarán 93,5 M€ para avanzar en el conocimiento y uso del euskera en todos los ámbitos de la vida, un 6,1% más respecto al presupuesto de 2025. Por otro lado, se reciben 14,9 M€ para activar a la sociedad vasca a través de la actividad física y el deporte.

Justicia y Derechos Humanos Asistencia jurídica gratuita

En Justicia destacan los 17,6 M€ para la Asistencia Jurídica gratuita para compensación económica por turno de oficio y turno de guardia. El proyecto presupuestario 2026 incluye medidas para impulsar una justicia que facilite su acceso a todas las personas, especialmente a las más vulnerables. En Derechos Humanos y Atención a Víctimas se pone en valor la colaboración con asociaciones de víctimas. A este fin se destinan más de 2 M€, reforzando una política pública de reparación que sitúa a las víctimas en el centro. Asimismo, se contará con el Programa Nare, una iniciativa de gran impacto humano, orientada a proteger y acompañar a defensoras de derechos humanos que sufren amenazas o persecución en sus países de origen (100.000€). Gogora crece un 14,6% de 4,58 M€ a 5,25 M€ y destinará 385.000€ para investigaciones históricas sobre diversos temas como diversidad sexual y de género en el Franquismo, entre otras.

Bienestar, Juventud y Reto Demográfico Ayudas a la crianza y excedencias

Se incrementan un 10% las ayudas por excedencias y reducciones para cuidado de menores y dependientes, se amplía la ayuda para la crianza de 200 €/mes hasta los 4 años y se abre el tramo 4–7 años a familias monoparentales. Se rebaja la edad de acceso al programa Emantzipa: 300 €/mes durante 24 meses (25-29 años, en 2026 desde los 23 años). El presupuesto para todos los programas de Juventud (Emantzipa, Gazteaval-ak, ampliación de cobertura incorporando servicios de bienestar emocional en las oficinas GAZ) alcanza los 42,6 M€ y el presupuesto destinado en 2026 a infancia, adolescencia y familias es de 169,5 M€. Los programas de ayudas a personas en situación de vulnerabilidad, políticas de cuidados y de bienestar (no solo para personas dependientes) contarán con 78,1 M€.

Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca Mejora del sector pesquero

Se continuará respaldando la mejora del sector pesquero y el fortalecimiento de las estructuras comerciales vinculadas a la pesca, mediante un programa de ayudas (13,9 M€). Asimismo, se impulsará la modernización de las infraestructuras pesqueras con la construcción de las nuevas fábricas de hielo de Ondarroa y Bermeo (6 M€). Inicio de las obras de consolidación del Dique de Abrigo de Mutriku (3 M€ como primera partida). Licitación e inicio de las obras de la nueva dársena deportiva en Bermeo (1,8 M€). Innovación y Desarrollo Agroalimentario (32 M€) y reconstrucción y puesta en servicio de la escuela de Pastores de Aranzazu (3 M€).

Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno Desburocratización y modernización

Para una atención a la ciudadanía más ágil y cercana se incluyen medidas para la desburocratización y agilización de la administración con 6,1 M€ (modernización de sedes para Zuzenean, portal digital para facilitar el acceso a los servicios públicos de las diferentes administraciones, etc). Para la modernización de la Administración pública se destinan 4,8 M€ (programa Eizu) y para promover una Administración basada en la calidad democrática, 105.300€

Hacienda y Finanzas IVF y su plan de inversiones

El presupuesto 2026 de este Departamento sigue la línea iniciada en 2025 de potenciación del papel del IVF como instrumento de transmisión de la política económica del Gobierno Vasco, mediante el apoyo financiero a las políticas de desarrollo económico y social definidas en el seno de este. En esta línea, es el IVF el vehículo a través del que se desarrollarán a partir de 2026 las iniciativas englobadas en el Plan de Inversiones «Euskadi Eraldatuz 2030». Para ello, en este presupuesto del Departamento, el IVF contará con una aportación total de 857 M€, de los que 815 M€ son la aportación extraordinaria relacionada con el desarrollo de la Alianza Financiera Vasca.

Lehendakaritza Acciones y cooperación

Emakunde contará con 8,2 M€; el programa de Acción Exterior, 16,6 M€; y Elankidetza (Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) un presupuesto de 56,3 M€.

Turismo, Comercio y Consumo Transformación comercial

La disminución de un 2% de este presupuesto con respecto al de 2025 obedece al impacto de los Fondos Europeos. Eliminando las partidas extraordinarias provenientes de estos Fondos Europeos, el presupuesto del Departamento se incrementa un 4,7 %. (+2,5 M€) Basquetour dispone de 10,2 M€ y Kontsumobide 7 M€. Dentro de las partidas, hay que destacar el incremento del HUB de innovación comercial (1 M€) para financiar proyectos que sirvan para la transformación comercial o prestar servicios que sirvan para mejorar nuestro sector, la consolidación de nuestra orden de ayudas de Modernización de Establecimientos Comerciales (4,6 M€) y la optimización de las acciones formativas de Kontsumobide (950.000 €).