El crédito seduce a los hogares en el peor momento para los bolsillos por las fiestas

El peligro de los pequeños préstamos instantáneos

lgunas firmas ofrecen cantidades pequeñas a financiar en plazos muy extensos y aplicando intereses que se disparan si se registra un impago. Imagínese la situación: necesita unos 400 euros para pagar la lavadora que justo se le ha roto durante las vacaciones de Navidad. No tiene posibilidad de pagarlos con sus ahorros, porque ahora mismo no dispone de dinero. Recurre a un familiar. Se los presta con la condición de que se los devuelva al mes siguiente, cuando cobre la próxima nómina en el trabajo. Sin ningún coste. Esta situación sería la más normal del mundo si no fuera porque ese familiar es un establecimiento de crédito y la promesa de no cobrarle intereses se transforma en una penalización de hasta el 200% en el caso de que, llegado el mes de febrero, no pueda devolver el dinero.

Esta simulación refleja las condiciones en las que algunas compañías aprovechan estos días de estrechez económica para vender sus productos. Aparentemente todo es fácil y sencillo, pero en las condiciones de los préstamos se encuentran unas cláusulas que en algunos casos conllevan un mayor coste del propio préstamo solicitado.

Los microcréditos, o créditos rápidos, pueden ser una vía para solucionar los problemas económicos por los que pase una familia en un momento determinado, siempre que sea cuáles son las condiciones a las que se atiene el titular del mismo cuando firma el contrato. Más aún si toda la gestión se realiza a través de internet, donde la lectura de los documentos suele ser mucho más rápida que en formato físico, y cuando más 'letra pequeña'' se pueden dejar escapar.

Este tipo de empresas ofrecen cantidades que no suelen ser muy elevadas -van desde los 200 hasta los 4.000 o 5.000 euros, dependiendo de cada financiera-. Se trata de cuantías que se usan para cubrir agujeros inesperados; o compras esporádicas con las que no se contaba y sobre las que se está dispuesto a financiar. Pero también hay que tener en cuenta que, en muchas ocasiones, cobran tipos de interés incluso superiores al 25%, lo que encarece el coste total de la compra que se realiza, a base de prolongar durante muchos meses esa financiación. Los expertos sostienen que el plazo de devolución de un crédito al consumo no debería superar al del tiempo en el que se va a disfrutar del bien adquirido.