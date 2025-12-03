El crecimiento de Gipuzkoa baja al 2,2% y se sitúa a la cola del avance vasco

La presión de los aranceles impuestos por Donald Trump comienza a hacer mella en la economía guipuzcoana. El territorio registra aun así un crecimiento del ... 2,2% en el tercer trimestre del año. Esta evolución, no obstante, rompe la trayectoria previa, cuando Gipuzkoa exhibía el mejor comportamiento económico dentro de Euskadi según las últimas estadísticas. Bizkaia refleja un avance interanual del 2,5% y Álava alcanza un 2,3%.

Los registros confirman un crecimiento del 2,3% en la economía vasca entre julio y septiembre, según los datos difundidos por Eustat este miércoles, y se sitúa una décima por encima de la previsión de cierre de año del Gobierno Vasco (2,2%). En términos intertrimestrales, el Producto Interior Bruto (PIB) de Euskadi aumenta un 0,6%, lo que indica que la economía autonómica mantiene el pulso ante la ofensiva arancelaria, aunque la evolución del último tramo del año marcará la tendencia final. Respecto al trimestre anterior, Gipuzkoa vuelve a colocarse a la cola, con un 0,4%, frente al 0,7% de Bizkaia y al 0,5% de Álava.

Estas estimaciones del tercer trimestre incorporan toda la información coyuntural disponible en su elaboración y mejoran las cifras del Avance de las Cuentas Trimestrales de Eustat del 16 de octubre en dos décimas en el crecimiento intertrimestral y en una décima en el interanual. Además, el avance de la economía vasca supera la última estimación para la Eurozona, situada en el 1,4%, y para la Unión Europea, con un 1,6%, aunque se queda por debajo del 2,8% español.

Eustat indica que en el tercer trimestre se crearon más de 13.450 empleos a tiempo completo en Euskadi, lo que supone un incremento interanual del 1,4%. El mercado laboral vuelve a mostrar fortaleza, como reflejan también los datos de afiliación a la Seguridad Social, que alcanzan un nuevo récord de cotizantes en noviembre. El crecimiento de la ocupación en relación al segundo trimestre se sitúa en el 0,2%.

Evolución por sectores

En la evolución interanual de Euskadi, la construcción y los servicios impulsan la economía con avances del 5% y del 2,9%, respectivamente. La industria apenas sube un 0,2%, lo que revela la debilidad de un sector afectado por los aranceles, la incertidumbre internacional y la floja demanda de mercados clave como Francia y Alemania. La industria manufacturera logra un leve repunte del 0,3%, tras mantenerse plana en el anterior trimestre (0%). La agricultura sufre un retroceso del 1,5%.

En el análisis intertrimestral, la industria y la energía presentan una evolución más favorable, con un avance del 0,4% después de una caída del 0,3% en los tres meses previos, y la industria manufacturera sigue esta línea. La construcción logra un aumento relevante del 2,3% y los servicios crecen un 0,6%, mientras la agricultura baja un 0,9%.