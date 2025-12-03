Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La construcción es el sector que mejor comportamiento presenta en el tercer trimestre del año, con un crecimiento del 5%. DV

El crecimiento de Gipuzkoa baja al 2,2% y se sitúa a la cola del avance vasco

La presión de los aranceles y la debilidad industrial lastran la economía del territorio, mientras que el PIB de Euskadi repunta una décima (2,3%)

Imanol Lizasoain

Imanol Lizasoain

San Sebastián

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 10:45

Comenta

La presión de los aranceles impuestos por Donald Trump comienza a hacer mella en la economía guipuzcoana. El territorio registra aun así un crecimiento del ... 2,2% en el tercer trimestre del año. Esta evolución, no obstante, rompe la trayectoria previa, cuando Gipuzkoa exhibía el mejor comportamiento económico dentro de Euskadi según las últimas estadísticas. Bizkaia refleja un avance interanual del 2,5% y Álava alcanza un 2,3%.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iñaki y Xabat, los jóvenes que triunfan con sus croquetas, abren un nuevo local en San Sebastián
  2. 2 La recomendación de poner la calefacción a 19º está desactualizada según los expertos: «Mejor un calor inteligente»
  3. 3 El local de San Sebastián con la segunda mejor pizza del País Vasco
  4. 4 Jesulín de Ubrique desvela por qué Arconada le dejó sin palabras: «Me daba vergüenza preguntarle algo%u2026»
  5. 5 Fans del Arsenal descubren los restaurantes favoritos de Zubimendi y Merino en San Sebastián
  6. 6 La joven migrante de 22 años que gana más de 5.000 euros al mes: «No volvería a trabajar por un sueldo de 1.000 euros»
  7. 7

    Los profesores vascos perciben los sueldos más altos del Estado con diferencias de hasta 540 euros
  8. 8 Alberto Chicote acude a San Sebastián con su duelo de restaurantes para buscar la mejor merluza
  9. 9 Llega el bulo de los ladrones que se hacen pasar por empleados del INE: «El consejo es no alarmarse y no reenviarlo»
  10. 10

    Dentro del edificio okupado de la polémica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El crecimiento de Gipuzkoa baja al 2,2% y se sitúa a la cola del avance vasco

El crecimiento de Gipuzkoa baja al 2,2% y se sitúa a la cola del avance vasco