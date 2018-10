Crece el número de industrias en Euskadi por primera vez desde la crisis Confebask registró desde enero a septiembre la puesta en marcha de 24 empresas en este sector, al tiempo que han caído un 35% las afectadas por concursos FERNANDO SEGURA SAN SEBASTIÁN. Martes, 16 octubre 2018, 07:59

La industria vasca sigue registrando datos positivos. El informe de Confebask sobre la evolución empresarial hecho público ayer indica que en septiembre el número de firmas en la industria creció un 0,1% respecto al mismo mes del año pasado. El porcentaje no es como para echar las campanas al vuelo, pero tampoco hay que despreciarlo. Ese tímido 0,1% muestra que Euskadi por primera vez desde que comenzara la crisis crea tejido industrial, en lugar de destruirlo.

El informe además constata que entre enero y septiembre se crearon 24 empresas, rompiendo una racha negativa que supuso la desaparición de 86 compañías en ese mismo periodo de 2014, 46 en 2015, 26 en 2016 y 36 en 2017. Es decir, incluso después de la crisis, el censo de industrias siguió cayendo.

Otro dato positivo aportado del primer semestre del presente año se refiere al descenso de empresas industriales concursadas. En concreto, en este sector el número de compañías inmersas en estos procedimientos ha bajado el 35,1%. En el caso de la construcción el descenso fue del 4,3% y en los servicios del 16,3%.

Los datos de Confebask relativos a la evolución positiva de la industria coinciden con los aportados por el Eustat. El Instituto Vasco de Estadística registra que el índice de producción industrial se incrementó en Euskadi hasta agosto un 2,2%, con Gipuzkoa a la cabeza, con un 5,6%.

No obstante, del informe de Confebask se desprende que no es oro todo lo que reluce. Es cierto que el número de empresas en el sector industrial creció en septiembre respecto al mismo mes de hace un año, pero no lo es menos que el total de compañías -incluidas las de servicios y construcción- inscritas en la Seguridad Social descendió levemente. Por territorios, en Bizkaia se incrementó un 0,5%, en Gipuzkoa se mantuvo y en Araba bajó un 0,9%.

En comparación con el resto del Estado, el crecimiento en el número de empresas fue muy inferior en Euskadi. La media estatal interanual se situó en un incremento del 1,5%, frente al 0,0% del País Vasco. Ante este parón, Confebask pide el fomento de programas que faciliten vocaciones empresariales y que consoliden las existentes.