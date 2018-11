«Crear una bolsa propia con tus cotizaciones permitiría planificar mejor la pensión de cada uno» J. I. Conde-Ruiz participará hoy en el Foro Aspegi. / Fran Jiménez José Ignacio Conde-Ruiz. Profesor de la Universidad Complutense El experto en pensiones aboga por «reescribir un contrato entre las distintas generaciones para que las prestaciones sean pagables» PILAR ARANGUREN Martes, 20 noviembre 2018, 10:34

José Ignacio Conde-Ruiz (Madrid, 1969) es profesor titular del Análisis Económico en la Universidad Complutense de Madrid y subdirector de Fedea, Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Además formó parte del Comité de expertos encargado de desarrollar el Factor de Sostenibilidad de las pensiones en 2013. Experto en la materia ha escrito dos libros y numerosos artículos.

–El Factor de Sostenibilidad iba a entrar en vigor en 2019 pero se ha suspendido hasta el 2023. ¿Sigue defendiéndolo?

–La propuesta que elevamos es que para que el sistema fuera sostenible los ingresos a lo largo de un ciclo económico de once años deberían ser suficientes para financiar los gastos. Se pueden hacer varias cosas para equililibrar el presupuesto del sistema: subir los ingresos o bajar los gastos. Dijimos que mientras no estuviera equilibrado, las pensiones deberían caer. Al Gobierno le pareció bien la idea del Índice de Revalorización, que limitaba su actualización al 0,25%. Si no haces nada más, ese índice supone en la práctica una congelación de las pensiones. Pero nosotros no decíamos que haya que congelarlas, sino que el presupuesto debía estar equilibrado a lo largo del ciclo económico. De hecho cuando sacaron la reforma yo escribí en un artículo que el Indice de Revalorización suponía una congelación que no me parecía eficiente. La otra pata que planteábamos era el factor de Sostenibilidad, es decir, tener en cuenta la esperanza de vida a la hora de calcular la pensión. Una cuestión que antes o después tendrán que introducirlo en el sistema español, como ya existe en otros.

–Por lo tanto, sigue siendo partidario de ello.

–El reto es cómo lograr ese equilibrio del sistema sin hacerlo única y exclusivamente con la congelación. Esto es lo que debería estar discutiendo el Pacto de Toledo. ¿Solo con ingresos va a ser posible? Pues no. ¿Habrá que dotarlo de más ingresos? Probablemente, pero solo con eso no se va a conseguir. Hay que contener el gasto público, sobre todo cuando se jubilen los 'baby boomer', pero la propuesta es que el sistema debería transitar hacia un sistema de cuentas nocionales. Cada trabajador iría acumulando las cotizaciones en una cuenta virtual y cuando llega la jubilación se convierte en una pensión vitalicia que se calcula en función de la esperanza de vida. De este modo sería más transparente. La gente sabría lo que está cotizando y qué pensión le quedaría. La reforma que yo visualizo es esa y entraría en vigor dentro de diez u once años. La pensión sería más baja pero se podría contrarrarrestar o bien trabajando más tiempo o compatibilizando la pensión con el trabajo o ahorrando y seguramente dotando de mayores ingresos. Y en épocas de crisis seguramente sería necesario congelar la pensión, pero poniendo un límite a la pérdida de poder adquisitivo.

–Según un estudio del Instituto Santa Lucía con las cuentas nocionales se reduciría la pensión inicial entre un 15 y un 35%.

–Sería así si se sigue jubilando la gente a la misma edad que ahora. Pero si alguien quiere trabajar más entonces ya no se reduce y se puede compensar la caída.

–¿Para mantener una pensión similar a la actual con ese sistema se requeriría ampliar la edad de jubilación?

–Con las cuentas nocionales sería voluntario alargar la vida laboral. Dependería de las necesidades de cada uno, de lo que haya ahorrado o de si tiene patrimonio, por poner un ejemplo. Lo bueno del sistema es que es muy transparente, porque sabrías lo que llevas cotizado, podrías calcular cómo quedaría la pensión y a partir de ahí tomar decisiones.

–Está implantado en varios países europeos, pero no parece que sea la panacea, ya que no está demasiado extendido.

–En Europa hay sistemas asistenciales, de subsistencia, como el de Inglaterra o Dinamarca, y los contributivos, como el español, en el que casi todos los países han transitado hacia las cuentas nocionales y los que no, lo han hecho a cosas parecidas. Es una forma transparente y justa de ajustar el sistema a la nueva demografía. El problema de las pensiones es que la gente vive más, pero si fuera al revés este sistema conllevaría un aumento de las pensiones.

–La comisión del Pacto de Toledo ha acordado revalorizar las pensiones al IPC. Hay quien piensa que se dejan resquicios para que se tengan en cuenta otros baremos.

–Escribí un libro en 2014 y entonces ya decía que subir el 0,25% era ineficiente porque no se puede congelar una pensión para siempre y porque cuanto más vives menos cosas podrás comprar. Pero adelanté que en cuanto subiera la inflación los políticos volverían a revalorizarlas en función del IPC porque habría manifestaciones en las calles.

–Lo vio venir.

–Así es. Ahora, se ha suspendido durante dos años la aplicación de la reforma, pero no se ha derogado. Tenemos dos años en los que podríamos hacer una reforma nueva que tenga la misma potencia que la que tenía la congelación, pero sin ella. Se puede dotar al sistema de más ingresos, cambiar a cuentas nocionales.... Unos políticos responsables deberían buscar un pacto nacional por las pensiones, buscar un consenso para que el sistema fuera sostenible. Es lo que creo que debería ocurrir.

–El Gobierno retirará otros 3.000 millones de la 'hucha de las pensiones', que se quedará en 5.000. ¿Asusta?

–Está bien en la medida en que impulsa a tomar medidas viendo que en el futuro va a ser peor. El déficit del sistema llega a 19.000 millones, pero han salido ya 16.000 de los créditos que le da el Estado al sistema. No hay que alarmarse. El año que viene en vez de 16.000 pondrán 18.000 o lo que haga falta. Hay un cierto consenso de que en los próximos diez años el déficit es manejable, pero no significa que no hagamos nada hasta dentro de una década. Hacer las reformas con antelación permite a los actuales cotizantes planificar su jubilación y tomar decisiones al respecto.

–Hay un consenso amplio en la necesidad de sacar del sistema los gastos no contributivos.

–Cuanto mejor limpiemos del sistema la parte que no es contributiva mejor, pero ya se ha hecho algo como sacar los complementos a mínimos Pero el déficit es de tal magnitud que solo con eso no va a ser suficiente. Hay que limpiarlo hasta el último céntimo para que las fuentes de financiación queden completamente separadas.

–Algunos propugnan que una mayor inmigración y también con la creación de más empleos será suficiente para contrarrestar la presión demográfica sobre el sistema.

–Suficiente no, pero será muy positivo. De hecho los modelos ya cuentan con ello. Pero son cosas que hay que empezar a hacer ya, como subir los salarios, acabar con la precariedad laboral, una política migratoria proactiva, invertir en aumentar la productividad.... Haciendo todo esto el problema no se acabará pero será manejable.

–¿Qué opina de la tasa a las transacciones financieras para aumentar los ingresos del sistema?

–Si tiene un déficit de 19.000 millones e implantas un nuevo impuesto que supone 1.200 millones... Soy partidario de que quizás haya que aumentar algo los ingresos. No sé si la mejor vía es imponer una tasa a las transacciones financieras... El déficit es tan alto que parece impensable subir cuatro puntos de PIB solo para financiar las pensiones. Si ahora tres como yo pagamos la pensión del abuelo, cuando yo me jubile solo mi hija tendrá que pagarme la pensión a mi. ¿Y nos van a pagar la misma pensión? Pues pensarán que no es justo. Hay que ponerse en ese escenario en el que la relación no será de 3 a 1 sino de 1,2 a 1. Podemos intentar que nazcan más niños y vengan más inmigrantes, pero no será suficiente.¿Y si en el futuro nuestros hijos deciden que no van a pagar nuestras pensiones, cómo les vamos a obligar? Por lo tanto habrá que hacer algo y no se trata de fastidiar a los que cobrarán la pensión más alta. Hay que hacer algo que sea pagable por las futuras generaciones. De nada me sirve hacer promesas que no se pueden sostener en el tiempo. Cuando hablamos de reformar hablamos de reescribir un contrato entre las distintas generaciones para que sea pagable. Nada más que esto.

–¿Ese nuevo contrato sería con el sistema de cuentas nocionales?

–Reescribir un contrato para que sea pagable y durante el periodo transitorio por ejemplo del 'baby boom' ayudar al sistema con impuestos. Pero no todo. El nuevo contrato habría que suscribirlo ya porque cuanto más tarde se haga habrá menos margen.

– ¿A quién se aplicaría?

–Dependerá de la gravedad del sistema. Pero se podría empezar a aplicar a los que tienen por debajo de 52, o 52, o 45... Habría que analizarlo

–¿Durante un tiempo cohabitarían ambos sistemas?

–Sí.