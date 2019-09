La ley de cooperativas busca facilitar el relevo de los socios, que superan los 45 años de media Bailarines al son de la sinfonía 'Humanity at music', estrenada el 14 de septiembre en Vitoria, por el 60 aniversario de Mondragón. / R. G. El debate del texto legislativo avanza con gran consenso y tiene segura su aprobación al menos con el voto de PNV, PSE y PP CARMEN LARRAKOETXEA Lunes, 23 septiembre 2019, 07:36

Euskadi envejece y con ello su población trabajadora, lo que no sólo conlleva problemas en la sostenibilidad del sistema público de pensiones, sino también en el propio entramado productivo vasco. La dificultad para encarar con tiempo y garantías de profesionalidad el relevo generacional no solo lo sufre la empresa familiar; ahora se extiende al conjunto de la economía vasca y ahí también se incluyen las cooperativas. Los datos hablan. Muestran cómo sólo el 3,5% de los trabajadores socios de las cooperativas asociadas a Lagun-Aro EPSV (la mayor organización de previsión del colectivo cooperativista) tiene menos de 30 años, mientras que un 30% supera los 50, lo que les coloca a no muchos años de su jubilación. Dicho de otra forma, la edad media de los 28.401 socios activos que tenía Lagun-Aro EPSV en diciembre de 2018 ascendía a 45,5 años.

Pero, ¿qué tiene que ver el panorama demográfico con la nueva Ley de Cooperativas de Euskadi que debate el Parlamento vasco? Aunque no lo parezca, mucho. Al igual que el conjunto de la economía vasca, la empresa cooperativa necesita atraer talento, pero un talento mucho más específico. No basta con formar, fichar o captar profesionales competentes, sino que necesita que además muchos de los nuevos trabajadores abracen la filosofía cooperativista y quieran implicarse en el proyecto de su empresa como socios de capital, con responsabilidad e implicación en su gestión y en su proyecto de futuro. Y para ello es necesario propiciar una estructura empresarial cooperativa atractiva, ágil, flexible y competitiva. Objetivos estos que se persiguen con esta ley, como explica la consejera de Trabajo, la socialista María Jesús San José. «Es una herramienta eficaz y eficiente» para que el cooperativismo vasco «pueda seguir siendo referente mundial», capaz de competir en las nuevas coyunturas y mercados y reforzar «un sector que tiene una alta identificación con el desarrollo sostenible y el empleo de calidad».

De partida, el texto legal está concitando un gran consenso político en los debates parlamentarios y todo apunta a que se aprobará sin mayores problemas, ya que al parecer los partidos que sostienen al Ejecutivo, PNV y PSE, han logrado la adhesión del PP al aceptar sus dos enmiendas principales sobre las pequeñas cooperativas y la presencia de las diputaciones en el Consejo Superior de Cooperativas. Está por ver si se logra sumar el apoyo de EH Bildu y Podemos, algo más críticos con los aspectos laborales de la ley.

El nuevo marco incorpora el uso de las tecnologías para agilizar reuniones, votaciones y decisiones AVANCES TECNOLÓGICOS

La empresa cooperativa muestra a los jóvenes un «modelo diferente» de responsabilidad social LA IMPORTANCIA DEL LEGADO

Seguridad Jurídica

Aunque algunos preceptos de la nueva ley parezcan estar orientados a resolver problemas del pasado, lo que realmente permiten es asegurar el futuro. La caída de Fagor Electrodomésticos evidenció muchas de las ineficiencias de la actual Ley de Cooperativas, que data de 1993.

Aquel tsunami desencadenó el miedo, las dudas sobre si los socios de las cooperativas podían perderlo todo, el capital invertido en la empresa e incluso su capital personal. Una parte significativa de la nueva ley se dedica a clarificar las responsabilidades y delimitar sus efectos, ofreciendo seguridad jurídica a los socios en la imputación de pérdidas.

La presidenta de la Confederación de Cooperativas de Euskadi (Konfekoop), Rosa Lavín, considera que la futura ley abarca una globalidad de aspectos, pero desde luego que la nueva configuración ayuda a favorecer el relevo generacional. «El mensaje es doble. Ahora queda muy claro el alcance de las responsabilidades. Puede haber un importe en riesgo (en relación a la aportación económica de los socios), pero limitado. Se quedan ahí, tu vida personal no va a estar en ningún momento en cuestión. Es una manera de animar a la nueva persona que pueda entrar», señala. Lavín defiende con vehemencia el modelo de «la empresa cooperativa», como prefiere ella referirse al cooperativismo, porque «es un modelo bueno, bonito que podemos ofrecer a las nuevas generaciones». Insiste en que llevan en su ADN la responsabilidad social corporativa y la sostenibilidad que ahora tanto se reclama socialmente. «Para nosotros se trata de un legado que dejamos a las siguientes generaciones», sentencia.

La sinfonía Mondragon

Al margen del intrincado mundo legislativo, este mes Corporación Mondragon ha puesto en escena la gran conmemoración de su 60 aniversario, con el estreno de la espectacular sinfonía 'Humanity at music', compuesta por Fernando Velázquez, acompañada de una coreografía de Jon Maya. A través de los sentidos Mondragón quiere transmitir la emoción y alegría de lo que para ellos es la experiencia de su historia cooperativa, el sentimiento de pertenencia y, en suma, el relevo generacional que persigue la nueva ley.