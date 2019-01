800 contratos al día, pero ni la mitad alcanzó el mes de duración ALEXIS ALGABA SAN SEBASTIÁN. Sábado, 26 enero 2019, 08:14

Gipuzkoa registró el pasado año la cifra más alta de contratos firmados en toda la historia. Se sellaron concretamente 291.885 acuerdos laborales, aproximadamente 800 contratos al día, lo que podría traducirse en ese mismo número de oportunidades de empleo para los trabajadores firmantes. Sin embargo, la gran mayoría de esas opotunidades nació con fecha de caducidad ya que solo 31.536 fueron contratos indefinidos, esto es, el 10,8% del total.

Pero lo más preocupante es que de ese resto de contratos, al menos 159.069 no superaron el mes de duración, o lo que es lo mismo, el 54,5% de las incorporaciones de personal que se realizaron en Gipuzkoa en 2018 se hizo para cubrir puestos durante, como mucho, 31 días. De ese total, 95.569 fueron contratos iniciales eventuales, 30.540 fueron de obra y 32.960, de interinidad, según datos del Servicio Público de Empleo Estatal. De todos ellos, al menos 26.230 no superaron los 7 días de duración, por lo que casi uno de cada diez contratos firmados en Gipuzkoa en 2018, no rebasó la semana de duración.

Entre los contratos firmados el pasado año se diferencian dos grupos principales. Por un lado los acuerdos iniciales y por el otro los convertidos en indefinidos. De todos los contratos sin fecha de caducidad, algo más del 30% son convertidos, esto es, que pasaron de temporales a indefinidos. En total, fueron 11.631 personas las que se beneficiaron de esta situación, 6.492 de ellos hombres y 5.139, mujeres.

Los 19.824 nuevos indefinidos restantes provienen de contratos iniciales. Entre estos, más de la final fueron firmados por mujeres (10.136), y la gran mayoría se adscriben al sector servicios, con 15.901 contratos.

Pero, ¿podemos confirmar que todo el empleo indefinido creado es de calidad? Aunque no hay duda de que un trabajo indefinido es más estable y ofrece más garantías que uno temporal, si buceamos en las características de esos contratos de larga duración la fotografía es confusa. Según el SEPE, 10.400 de los contratos indefinidos en 2018 fueron a jornada parcial y menos de 20.000 a jornada completa. Una parcialidad que se ceba especialmente con las mujeres, que sellaron más contratos indefinidos parciales (7.322) que a tiempo completo (7.225) el pasado año en Gipuzkoa.