Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una oficina de Alquiler Seguro en Madrid. Virginia Carrasco

Consumo propone multar a Alquiler Seguro con 3,6 millones por prácticas abusivas contra los inquilinos

El ministro Bustinduy confirma la sanción propuesta para esta gran agencia inmobiliaria a quien abrió expediente en marzo por su gestión irregular de los alquileres

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Lunes, 27 de octubre 2025, 10:10

Comenta

El Ministerio de Consumo abrió expediente sancionador a Alquiler Seguro el pasado marzo por supuestas prácticas abusivas contra los inquilinos en la gestión de ... los alquileres en todo el territorio nacional. Y el departamento del ministro Pablo Bustinduy ha confirmado que la multa propuesta para esta gran agencia inmobiliaria es de 3,6 millones de euros, según informó este lunes el propio ministro en una entrevista en TVE y la asociación de consumidores Facua, personados en la denuncia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresa en prisión tras violar a un joven en el parque de Cristina Enea de Donostia
  2. 2

    Un detenido y un herido grave en una pelea multitudinaria con armas blancas y lanzamiento de botellas en Eibar
  3. 3

    Joaquín Ferrándiz ha sido identificado en su vehículo en varios municipios de Gipuzkoa
  4. 4

    «Da miedo saber que un asesino en serie está libre en nuestras calles»
  5. 5 Fallece José Manuel Ochotorena
  6. 6

    Directivos de Uvesco e inversores vascos se alían para comprar la compañía y blindarla en Euskadi
  7. 7

    Obradores históricos bajan la persiana
  8. 8

    Jon Insausti completa la Donibane-Hondarribia a tres días de convertirse en alcalde de Donostia
  9. 9

    Karrikaburu se lesiona y deja a Sergio con solo dos delanteros
  10. 10 El significado de los obeliscos alineados por la costa vasca, discretos testigos de la historia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Consumo propone multar a Alquiler Seguro con 3,6 millones por prácticas abusivas contra los inquilinos

Consumo propone multar a Alquiler Seguro con 3,6 millones por prácticas abusivas contra los inquilinos