El consejero Mikel Jauregi, en directo hoy en el foro 'Gipuzkoa al Día' de El Diario Vasco

El responsable de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco repasará la actualidad empresarial y económica

Jueves, 4 de diciembre 2025, 06:38

El efecto de los aranceles de Donald Trump, Uvesco, Astilleros Balenciaga, Ayesa... la actualidad económica y empresarial en Gipuzkoa está en plena ebullición. Una realidad que conoce de primera mano Mikel Jauregi, consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco que este viernes será el protagonista de una nueva edición del foro 'Gipuzkoa al Día' que organiza El Diario Vasco, con la colaboración de Telefónica.

Jauregi hará una radiografía de la situación económica actual y de los retos y desafíos a los que se enfrenta Gipuzkoa y Euskadi en el futuro más próximo. Todo ello en una cita que arrancará a las 9.00 horas y que se podrá seguir en directo en diariovasco.com.

