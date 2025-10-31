Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una mujer, en un supermercado de Donostia. Lobo Altuna

La confianza de los hogares vascos baja y la mitad cree que la economía empeorará

Una de cada cuatro familias considera que es «un mal momento» para hacer compras, según el informe sobre 'La confianza de los consumidores vascos' del tercer trimestre elaborado por Laboral Kutxa

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Viernes, 31 de octubre 2025, 11:24

Comenta

La economía vasca avanza, pero los hogares no lo perciben así. Pese a que las previsiones de crecimiento del PIB para 2025 son mejores que ... las del año anterior y el empleo mantiene una tendencia positiva, el ánimo ciudadano sigue lastrado por la incertidumbre y la desconfianza. La percepción de los consumidores vascos dibuja un panorama de cautela: el pesimismo sobre la evolución económica se acentúa, el consumo crece pero sin entusiasmo, y la mitad de los hogares se resiste a creer en una mejora de su situación. En este contexto de contradicciones entre los indicadores objetivos y el sentimiento social, el último estudio de confianza de Laboral Kutxa revela que los hogares vascos mantienen el pie en el freno y que la confianza, aunque apenas varía respecto al trimestre anterior, sigue en terreno negativo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los peajes de Gipuzkoa sufrirán en 2026 la mayor subida en siete años: consulta los nuevos precios en las autopistas
  2. 2 Al menos dos detenidos en disturbios en Pamplona por un acto de Vito Quiles
  3. 3 El segundo de los fichajes de la Real Sociedad que será padre esta temporada: «Mi equipo favorito para siempre»
  4. 4

    Gipuzkoa ajustará las tablas del IRPF un 2% para compensar la subida de la inflación
  5. 5 Los frenazos innecesarios ante un radar en la A-8 que ha cambiado su límite: «La señalización es mejorable»
  6. 6 Dos futbolistas guipuzcoanos inauguran la peña del Athletic en Oiartzun: «Estando en Gipuzkoa es un gran placer»
  7. 7 Despiden al patrón de un pesquero por atracar en un puerto vasco con cinco toneladas de caballa por encima de lo declarado
  8. 8

    «Pagábamos 600 euros de alquiler al mes por habitación, pero era una estafa y nos han desahuciado»
  9. 9 La estafa a un corredor de la Behobia - San Sebastián 2025: «Estaba buscando un dorsal, lo pagué y me empezó a poner excusas»
  10. 10

    El Red Bull-Bora despide a Oier Lazkano tras la suspensión por «anomalías inexplicables» en su pasaporte biológico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La confianza de los hogares vascos baja y la mitad cree que la economía empeorará

La confianza de los hogares vascos baja y la mitad cree que la economía empeorará