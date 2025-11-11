Confebask alerta de que «vamos tarde para atraer a personas cualificadas» y demanda «una estrategia de país» Arechaga expone que Euskadi «pierde voz en el tejido empresarial, pero gana en capacidad», al «aumentar el tamaño» de sus empresas

DV Martes, 11 de noviembre 2025, 15:43 Comenta Compartir

Confebask ha alertado de que «vamos tarde para atraer a personas cualificadas de otros países» e incorporarlos a sectores en los que «falta talento», como la sanidad, la educación, la industria, la construcción y los servicios, por lo que ha señalado como «crucial» establecer «una estrategia de país», para atraer empleo cualificado a Euskadi.

Así lo ha señalado este martes su director general, Eduardo Arechaga, durante su comparecencia ante el Parlamento Vasco para exponer las principales conclusiones del informe 'Contribución de las empresas vascas al progreso y bienestar social de Euskadi', elaborado por PwC para Confebask.

Aretxaga ha expuesto el «importante problema» que tienen las empresas vascas para contratar en origen, ya que «es dificilísimo atraer a personas cualificadas de otros países», una cuestión que ha elevado a «imposible, cuando han querido traer a gente relacionada con la Formación Profesional». «Es crucial tener una estrategia de país para atraer talento y a personas que puedan venir a trabajar. Vamos tarde, ya que falta de todo en todos los sistemas. Hay que favorecer la atracción laboral», ha reclamado.

Un «problema de perfiles de cualificación» que «preocupa mucho» a las empresas vascas, al que se suma que «no va a haber suficientes jóvenes para atender el relevo generacional que se va a producir en las próximas décadas, porque va a ser una pasada», y las empresas «no van a dar a basto» para copar esos puestos de trabajo, ha dicho.

En este sentido, Arechaga ha destacado que las empresas son capaces de «crear empleo y de reducir el paro», pero ha advertido que «el ritmo de jubilación se está acelerando y se va a acelerar más en los próximos años», para reiterar la necesidad de incorporar personas cualificadas al mercado laboral. De hecho, ha añadido que el perfil formativo de la gente que está en el desempleo «está muy ligado a la falta de cualificación».

Respecto al reto de la inserción de la juventud en el mercado laboral y, a pesar de que el desempleo juvenil se ha reducido un 22% en la última década, este sigue siendo «inferior a la del Estado». Confebask ha indicado que «la juventud que estudia lo que se necesita en el mercado laboral, no tiene ni va a tener un problema de empleo».

Aretxaga ha expuesto que Euskadi «pierde voz en el tejido empresarial, pero gana en capacidad», al «aumentar el tamaño» de sus empresas. Al respecto, ha señalado que se están perdiendo, «sobre todo microempresas», y «ganan peso» las medianas y grandes« factorías, por lo que »podemos decir que tenemos menos árboles, pero más gordos, más fuertes y más resistentes«.

Por otro lado, Confebask ha solicitado también «evitar la deslocalización de los centros de decisión», ya que «es absolutamente necesario y positivo arraigar al territorio empresas estratégicas y que no se deslocalice», porque conlleva un «refuerzo del dividendo social».

Retos de futuro

De entre los retos a futuro, la patronal vasca ha destacado la igualdad de género y el liderazgo, ya que existe «mucha área de mejora» a la hora de incorporar a las mujeres en puestos de liderazgo, un aspecto en el que Euskadi sale «peor parado» que la media española.

También ha apelado a seguir trabajando en la mejora ambiental, aunque ha destacado que las empresas vascas están reduciendo los gases de efecto invernadero, así como que «las capacidades digitales de las 'pymes' están por encima del Estado y de la media europea».

Además, ha insistido en mejorar en la aplicación de las nuevas tecnologías, ya que, en aspectos como la Inteligencia Artificial, «no estamos siendo líderes». En este ámbito, sí que ha subrayado que la inversión per cápita empresarial en I+D+I está «por encima de Europa y, por supuesto, del Estado».

Entre otras cuestiones, la patronal ha puesto el foco sobre la inclusión laboral de personas con discapacidad, puesto que, aunque Euskadi está por encima del Estado en ese compromiso, hay empresas que «no pueden cubrir» esos puestos de trabajo.

A preguntas de los grupos parlamentarios sobre la siniestralidad laboral, Arechaga ha asegurado que «las cifras se están reduciendo», aunque ha evitado «caer en la autocomplacencia».

Contribución fiscal

Por otra parte, el director general de Confebask ha resaltado que, según el estudio, la contribución fiscal de las empresas a las haciendas vascas, excluida la aportación a la Seguridad Social, es de 11.584 millones, lo que «equivale al 94% del presupuesto del gasto social del Gobierno Vasco» para educación, sanidad, empleo o servicios sociales.

Si se incluyen las cotizaciones sociales, esta contribución fiscal anual se eleva a 20.604 millones, de manera que el estudio concluye que la actividad empresarial es «la base principal sobre la que se asientan los servicios públicos» en Euskadi.

Por otro lado, ha subrayado que las empresas vascas generan el 67% del PIB de Euskadi (dos tercios), más de 56.367 millones, y además de crear riqueza, son «generadoras de empleo, innovación, cohesión social y territorial».

En concreto, ha apuntado que el tejido empresarial vasco emplea a siete de cada diez trabajadores de Euskadi (69,4%), un total de 656.500 empleos directos, «con condiciones estables y competitivas» -el 85% con contrato indefinido, el 80% a jornada completa y «con los salarios medios más altos del Estado y la jornada más reducida»-. En concreto, el salario medio por hora es un 19% superior a la media nacional.

Entre otros apartados, el informe señala que en los últimos años ha crecido el porcentaje de trabajadores que afirma tener una percepción buena de sus condiciones laborales. El último dato disponible es de 2020 y apunta que «el 83% de los trabajadores en Euskadi valora positivamente sus condiciones laborales», diez puntos más que siete años atrás, lo que «no solo es empleo, sino estabilidad y futuro para miles de familias vascas».

Además, la empresa vasca da empleo a dos de cada tres jóvenes, el 60% de ellos con contrato indefinido, con un salario medio anual de 17.362 euros, «casi un 20% superior al de la media del Estado, y »lidera la formación dual en el Estado«. De hecho, según el informe, el paro juvenil en Euskadi ha bajado 22 puntos en los últimos 10 años y es tres puntos inferior a la del Estado. Por todo ello, el autor del informe ha subrayado que la economía vasca es »muy dependiente« de la »salud« de las empresas vascas y se posiciona como »un entorno competitivo« en sectores de alto valor añadido.

Temas

Confederacion Empresarial Vasca