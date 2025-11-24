Condenan a Sidenor y CIE Legazpi a pagar 279.219 euros por daños a la familia de un fallecido por amianto

El Juzgado de lo Social de Eibar ha condenado a las empresas Sidenor y CIE Legazpi a pagar 279.219 euros por daños a la ... familia del trabajador F.P.L. fallecido en 2006 por cáncer pulmonar del amianto inhalado en Patricio Echeverria y GSB Aceros sin medidas preventivas.

La asociación de víctimas del amianto, Asviamie, ha informado a través de un comunicado las dos empresas deberán ese montante por los daños generados por la enfermedad profesional y muerte de F.P.L (118.606,67 euros a la viuda así como 98.838,87 euros y 61.774,29 euros para las hijas, respectivamente), más intereses. Ha detallado que F.P.L trabajó en Patricio Echeverria y posteriormente en GSB Aceros SA desde 1976, inicialmente como Pocero, más tarde como Colador en Colada Continua. En marzo de 2005, le diagnostican carcinoma de pulmón y falleció el 31 de marzo de 2006 como consecuencia del Adenocarcinoma pulmonar.

Asviamie ha indicado que el trabajador fallecido se encuentra incluido en el Fichero de Osalan de Trabajadores expuestos al Amianto y en los archivos del Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, existen informes de desamiantado en esas instalaciones.

Las empresas alegaron prescripción, al haber trascurrido 18 años desde su fallecimiento en 2006, argumentación que ha sido rechazada por el juez. Además, la sentencia señala que «el deber de protección del empresario es prácticamente ilimitado» dado que, «deben adoptarse las medidas de protección que sean necesarias, cualquiera que ellas fueran».

Además, el fallo judicial apunta que «la exposición prolongada al amianto durante años, es suficiente como causa exclusiva como para producir no solo los daños reclamados e incluso la muerte, y ello se fume o no».