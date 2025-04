José Luis Polo: «Las compraventas van a caer de forma drástica»

El mercado de la vivienda es un termómetro fiel del estado de salud de la economía. Ahora mismo, el mercurio se desploma. José Luis Polo, ... presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad, afirma que el parón económico causado por la crisis sanitaria provocará a corto y medio plazo una caída drástica en el número de compraventas. En el caso de los alquileres, advierte de que los inquilinos ya se están dirigiendo a los arrendatarios y a las agencias para mostrar su incapacidad para hacer frente a los pagos.

–¿En su conjunto 2019, fue de mayor actividad que 2018 o se produjo una ralentización?

–El último trimestre de 2019 dejó entrever un cierto parón en el mercado inmobiliario de la vivienda de Gipuzkoa.

–¿Qué impacto tendrá la pandemia en las previsiones para el resto de 2020? ¿Tienen una estimación del porcentaje de descenso de número de compraventas en Gipuzkoa?

–Es una incógnita difícil de resolver. Estamos aún al inicio de la crisis sanitaria y sólo nos ha dejado entrever los primeros daños colaterales en la economía. La compra de la vivienda es una inversión a largo plazo que requiere de una perspectiva de futuro estable. Esta crisis nos está mostrando todo lo contrario en el futuro más próximo. Podemos avanzar que en este corto-medio plazo nos va a traer una caída drástica en el número de compraventas, eso parece evidente.

Inmobiliario Agentes: En Gipuzkoa trabajan 130 agentes de la propiedad. Radican aproximadamente 250 agencias inmobiliarias.

Operaciones: En 2019 se firmaron 6.600 compraventas, una subida del 1,34% respecto a 2018 (1.531 transacciones más).

Precio: En el último trimestre de 2019, alcanzó los 3.555 euros m2 para la vivienda nueva en Gipuzkoa (Eustat).

–¿Caerán los precios?

–El precio es otra cuestión, no tan fácil de analizar. Es muy posible que se mantenga la inercia del mercado actual con cierta estabilidad en este corto plazo. ¿Qué puede pasar a medio plazo? Dependerá de la solidez del mercado financiero y de la capacidad de recuperar el tejido productivo y la mano de obra. No cabe duda de que si tenemos una recuperación larga y penosa los precios caerán.

–¿El impacto será diferente en la vivienda nueva y en la usada?

–Se verán afectados en igual medida por la caída de la demanda y el número de compraventas se reducirá en ambos mercados. Sin embargo, ante una caída significativa del precio, el mercado de obra nueva es menos flexible que el de segunda mano y podría suponer que algunas operaciones se tornaran inviables, ya que sería muy difícil reducir los costes, especialmente la repercusión ya abonada por el suelo que se ha pagado con arreglo a los incrementos de precios de los últimos años.

–¿Y en el alquiler?

–La primera consecuencia que estamos observando estos días es que los inquilinos se están dirigiendo a las agencias y a los arrendadores para mostrarles su incapacidad para hacer frente al pago del alquiler. Y ahí, hay que tener la capacidad profesional para buscar un punto de equilibrio, al menos en el corto plazo. Me consta que todos los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria colegiados están concienciados de la importancia de nuestra labor en estos momentos. A medio y largo plazo, si esta crisis se prolonga en el tiempo, vamos a necesitar algo más que 'puntos de equilibrio'.

–¿Corren peligro promociones de vivienda ya en marcha, como la de San Bartolomé en Donostia u otras muy avanzadas?

–Muchas de las promociones en marcha están totalmente vendidas en contratos privados. Por lo tanto, la caída drástica de la demanda en el corto plazo no les afectará. Ahora bien, si la entrega está prevista en ese corto plazo de cuatro o cinco meses y los compradores se han visto afectados por los despidos masivos a los que estamos asistiendo, se podrían encontrar en una situación similar a la que vivimos en los años 2008 y siguientes: sus condiciones financieras se habrán modificado y quizá no puedan acceder al préstamo y por lo tanto no podrán comprar. ¿Qué ocurrirá en el medio y largo plazo? Si la crisis económica azota con mucha virulencia el mercado laboral y financiero, es posible que a esas alturas el precio del contrato privado no se haya podido mantener en las tasaciones y volveremos a tener problemas con la ventas y la resolución de los acuerdos firmados.

–¿Estima que el sector padecerá el mismo desplome que sufrió como consecuencia de la crisis de 2008 o la recuperación será más rápida?

–Esta crisis es totalmente diferente a la de 2008 y sobre ello se ha escrito ya mucho. La pregunta más oportuna es si quizá no estamos ante un cambio de paradigma. Hace diez días vivíamos en una sociedad en la que nos creíamos libres y los problemas eran los de los demás. Incluso el coronavirus era un problema que se circunscribía a los chinos. Se pensaba que nuestro modelo era sólido y que después de superar la crisis de 2008 se podía resistir todo. Discutíamos si la vivienda era un derecho y si debía cumplir una función social. Si el mercado inmobiliario libre y desregulado era capaz de proporcionar vivienda a todos los ciudadanos o el mercado debía ser intervenido y debían fijarse los precios por orden ministerial. Y viene un virus, que no somos capaces de ver, y en cuatro días nos quita la libertad, nos recluye en casa por tiempo indefinido y manda al garete el mercado inmobiliario y el mercado laboral,poniendo en duda la validez de todas esas discusiones. No sé cómo va a ser la recuperación, pero quizá nada vuelva a ser igual.

–¿Qué medidas habría que poner en marchar para que el mercado inmobiliario, un auténtico pulmón económico, siga activo?

–Lo más urgente es que no se deje a los pies de los caballos a los ciudadanos como ocurrió en el 2008, sean estos inquilinos, propietarios, compradores o vendedores. Nos enfrentamos a momentos muy difíciles en el mercado inmobiliario, el coronavirus ha socializado una crisis sanitaria y económica terrible, nos ha demostrado nuestra vulnerabilidad. Espero que el Estado esté a la altura de las circunstancias y a, diferencia de lo que ocurrió en la crisis económica de 2008, tome medidas para socializar los beneficios cuando los haya.