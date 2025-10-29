La Comisión de Pesca del Parlamento tratará de frenar la reducción de ayudas y mejores cuotas para el verdel

La Comisión de Pesca del Parlamento Europeo (PECH) ha desplazado a una delegación de seis miembros al Golfo de Vizcaya para escuchar a pie de ... muelle a pescadores, compradores y representantes de cooperativas en la lonja de Ciboure y mantener reuniones técnicas con autoridades nacionales y regionales. La misión, presidida por el francés Eric Sargiacomo (S&D), persigue medir sobre el terreno las consecuencias de la PPC y de las decisiones recientes que afectan a las flotas francesa y española.

En los encuentros, el termómetro económico ha sido el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (EMFAF/FEMPA). La propuesta de la Comisión para el marco 2028-2034 plantea sustituir el actual fondo por una reserva mínima de 2.000 millones de euros destinada a la PPC dentro de un «gran contenedor» financiero nacionalizado, lo que la industria interpreta como una reducción del 67% frente a los 6.108 millones del periodo 2021-2027. «Se va a requerir apoyo de todo el arco parlamentario para forzar a la Comisión a un debate. La dotación es insuficiente para llevar a cabo la transición energética, el relevo generacional o la renovación de flota», subrayó Idoia Mendia (PSE-EE/S&D). En la misma línea, Oihane Aguirregoitia, del PNV, incidió en que «ningún partido está a favor de esta reducción y habrá que trabajar duro para defender los intereses de los arrantzales». Mendia fue especialmente crítica con el comisario Costas Kadis, «y con sus funcionarios, que no trabajan en defensa del sector», afirmó la socialista. Su homónimo francés Eric Sargiacomo (S&D) también planteó trabajar en favor del mantenimiento de las ayudas.

El frente verdel

Las europarlamentarias vascas plantearon «salvar la costera del verdel con mejores cuotas», evocando el precedente de la anchoa y la necesidad de acuerdos de reparto justos ante las presiones de Noruega y las Islas Feroe por acaparar cuotas. La controversia por el verdel viene de lejos: aunque los Estados costeros fijaron para 2025 un TAC de 576.958 t (-22 % vs 2024), las ausencias de un reparto integral y las cuotas unilaterales tensan la negociación y encendido las alertas del sector europeo. «Tratamos de mostrar que con la anchoa se hizo una gestión sostenible y con el verdel si todo queda en manos de dos países nórdicos no se va a poder perpetuar el recurso», dijo Aguirregoitia, del PNV, en sintonía con el sector pesquero. Mendia apostilló que «nuestros arrantzales necesitan la costera del verdel y no pueden perderla».

Otro punto clave fue el cierre invernal en el Golfo de Vizcaya y el uso obligatorio de dispositivos acústicos para reducir las capturas incidentales de cetáceos. Tras las órdenes del Conseil d'État francés y la normativa comunitaria para 2025, el cierre de cuatro semanas (22 enero–20 febrero) y el paquete de mitigación han reducido notablemente las interacciones, aunque el sector reclama previsibilidad y coordinación transfronteriza para planificar sus campañas.

La delegación trasladará sus conclusiones a la PECH para nutrir futuros informes, audiencias y recomendaciones, en paralelo a los debates del Consejo de Agricultura y Pesca de esta semana (AGRIFISH), donde los ministros afinan posiciones de la UE en varias pesquerías y foros internacionales. El encaje entre el testimonio del muelle y el calendario político —incluido ICCAT— será determinante.

Finalmente, desde el sector pesquero, Norberto Emazabal, presidente de las Cofradías de Gipuzkoa mantuvo que la flota sigue con la costera de bonito, con 15 barcos guipuzcoanos, en un buen año, con más de un 70% de la cuota consumida. «Los barcos siguen trabajando en la zona de Santander en una costera que se ha conseguido alargar gracias al margen de cuota que mantenemos».