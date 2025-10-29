Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La Comisión de Pesca del Parlamento tratará de frenar la reducción de ayudas y mejores cuotas para el verdel

Seis eurodiputados visitan la lonja de Ciboure y se reúnen con flotas, cooperativas y autoridades para evaluar el impacto real de la Política Pesquera Común y las medidas de gestión en el Golfo de Vizcaya

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Cibuore

Miércoles, 29 de octubre 2025, 07:34

Comenta

La Comisión de Pesca del Parlamento Europeo (PECH) ha desplazado a una delegación de seis miembros al Golfo de Vizcaya para escuchar a pie de ... muelle a pescadores, compradores y representantes de cooperativas en la lonja de Ciboure y mantener reuniones técnicas con autoridades nacionales y regionales. La misión, presidida por el francés Eric Sargiacomo (S&D), persigue medir sobre el terreno las consecuencias de la PPC y de las decisiones recientes que afectan a las flotas francesa y española.

