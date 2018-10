El comercio del futuro salta a la calle Unos padres observan la ropa expuesta por MAE4Kids, una de las compañías de nuevo comercio, en la Plaza de Gipuzkoa. / LUIS MICHELENA Los proyectos que participan en el programa PUC se expusieron al público en la plaza de Gipuzkoa para ser testados | ELENA VIÑAS SAN SEBASTIÁN. Sábado, 27 octubre 2018, 08:42

Aspiran a materializarse en breve, irrumpiendo en el mercado con ideas que van un paso más allá del sector en el que se inspiran. Las propuestas de negocio más innovadoras tomaron ayer cuerpo por unas horas para mostrarse a la ciudadanía y probar su grado de aceptación. La experiencia, incluida dentro de la quinta edición de la Donostia WeekINN, permitió descubrir las residencias para emprendedores que Fomento San Sebastián desarrolla en el espacio Puntu Denda.

A las puertas de este local, al cobijo de los arcos de la plaza Gipuzkoa, se exponían conceptos como el de la marca Hilar, centrada en una moda sostenible ligada al comercio justo ético peruano. Sus prendas se confeccionan con lana de alpaca bebé natural, algodón orgánico y seda, tejidas a mano en talleres artesanales de comunidades andinas.

«Todas nuestras tejedoras son mujeres. No hay intermediarios. Trabajo directamente con ellas y a través del desarrollo social, se intenta empoderarlas», señalaba Grace Sandoval Casamayor, gerente de Hilar y artista. Su intención no es sólo vender la prenda, sino también «mostrar al mundo las historias milenarias y la técnicas ancestrales de tejer, pero trayéndolas al mundo contemporáneo». Esa transmisión de leyendas y valores queda patente en las etiquetas ilustradas con la estética del cómic y en los cortometrajes que ella misma ha rodado.

Mima Pet Services, la suma de los talentos de Mila García y Manu Marañón, también salía ayer a la calle dispuesta a dar a conocer un negocio que planea «mejorar la calidad de vida de las mascotas y de las personas, facilitando los servicios que necesiten en cada momento». Para ello, buscan actividades que fomenten el vínculo entre ambas. «Queremos ver cuál es la que más interés genera en la ciudadanía», manifestaban. En su primera toma de contacto con el público también recogían opiniones encaminadas a mejorar la «convivencia» entre aquellas personas que tienen mascotas y las que no. «Reunimos quejas y peticiones para realizar un resumen y ver qué propuestas se pueden hacer», apuntaban.

A pocos metros, Leire Kortaberria explicaba cómo MAE4Kids se halla actualmente en fase de gestación para algún día vender ropa de bebé confeccionada a mano, con materiales orgánicos y 'eco-friendlys'. «Como estos trajecitos hechos al detalle y, a la vez, prácticos para los críos, fabricados en algodón orgánico, con botones de madera ecológica y nada de cremalleras o elementos de plástico», indicaba, mostrando una selección de prendas. Su público objetivo son madres y otras personas que quieran «hacer un detalle» recurriendo a un tipo de producto «muy cuidado».

Las dos pasiones de Eva Bardales, la cocina y la fotografía, se dan la mano en Fotogastronomy, una empresa basada, como su nombre desvela, en fotografía gastronómica y estilismo. «Hago un tipo de foto oscura, de bodegón, decorada con elementos antiguos y flores, en su mayoría comestibles. Es el resultado de mis años de experiencia trabajando como chef y mi especialización como fotógrafa», explicaba la joven, quien añadía que su idea es que «la gente coma por los ojos, que llegue a salivar viendo las imágenes». El proyecto ya se plasma en forma de web, desde la que ya pueden contratarle, fundamentalmente, negocios hosteleros y agencias de publicidad.

Residencias para emprender

Éstos son sólo algunos de los proyectos que toman forma gracias al programa PUC (Pop Up Commerce), ideado por Fomento San Sebastián para fomentar nuevos modelos de comercio innovadores que reactiven su entono a través de las tecnologías. Huye de recetas dadas para sumergirse en las denominadas residencias, que han alcanzado su cuarta edición en 2018. Se trata de una experiencia de incubación, prototipado y 'living lab', donde se ponen al servicio de los emprendedores conocimientos teóricos, espacio de experimentación y recursos para el testeo de sus ideas.

Así lo manifiestan las técnicas de innovación y competitividad Lourdes Blanco y Laura Rico, quienes añaden que la iniciativa se traduce en ocho semanas de sesiones diarias de cuatro horas en Puntu Denda, donde los emprendedores conviven. El programa persigue, asímismo, crear una comunidad de emprendimiento y de comercio.

Los participantes valoran de forma «positiva» su paso por esta residencia situada en el centro de la capital guipuzcoana. «Han sido dos meses muy importantes para concentrarme en el proyecto y enfocarme en cómo sacarlo adelante», confiesa Grace Sandoval.

A los creadores de Mima Pet Services les ha servido para «aclarar ideas» y llevar a cabo una evolución, mientas que a Leire Kortaberria le ha permitido «poner los pies en la tierra», para comprender que más allá de tener cualquier idea, «hay que hacer números, un plan de negocio y ver si tiene salida».

«Antes de pasar por esta residencia, Fotogastronomy era únicamente una idea, como un sueño. Me he atrevido a lanzarla y ahora es real. He podido hacer una marca, crear las tarjetas y tener una visión del marketing. Mi empresa ya existe online y a partir del 1 de diciembre, se pondrá en marcha», asegura Eva Bardales.