La cogeneración vasca tiene congelados 180 millones de inversión por falta de regulación

Sigue siendo la segunda fuente de generación eléctrica en Euskadi, a pesar de tener el 35% de las 81 instalaciones paradas

Lucas Irigoyen

Jueves, 30 de octubre 2025, 01:00

Comenta

En total, hay encima de la mesa un total de 180 millones de inversión en Euskadi para mejorar la eficiencia de estas instalaciones o adaptarlas ... al hidrógeno verde o la biomasa. La primera señal de alarma está en que hoy ya están paradas 28 de esas plantas, es decir, el 35%. Así lo explica a este periódico el director general de la Asociación Española de Cogeneración (ACOGEN), Javier Rodríguez que reclama que «Euskadi no puede renunciar a una herramienta que ha sido sinónimo de productividad y sostenibilidad».

