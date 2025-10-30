La cogeneración vasca tiene congelados 180 millones de inversión por falta de regulación

En total, hay encima de la mesa un total de 180 millones de inversión en Euskadi para mejorar la eficiencia de estas instalaciones o adaptarlas ... al hidrógeno verde o la biomasa. La primera señal de alarma está en que hoy ya están paradas 28 de esas plantas, es decir, el 35%. Así lo explica a este periódico el director general de la Asociación Española de Cogeneración (ACOGEN), Javier Rodríguez que reclama que «Euskadi no puede renunciar a una herramienta que ha sido sinónimo de productividad y sostenibilidad».

Todas las actividades que desarrollan esas firmas en sus instalaciones requieren calor para su producción fabril. Y en el mismo procedimiento que se genera, se crea también electricidad, una energía que sirve tanto para el autoconsumo de la propia fábrica, como para vertirla a la red. Juega, así, un rol clave en un sistema eléctrico vasco que sigue siendo totalmente dependiente, ya que las empresas y los hogares vascos consumen mucha más electricidad de la que se genera en la comunidad autónoma.

Cuello de botella

La potencia de las 81 plantas vascas suma un total de 361 MW de potencia, más del doble que los 153 MW de eólica que hay instalados en los montes vascos. A pesar de que solo está en funcionamiento el 65% del parque, el año pasado la cogeneración fue la segunda fuente de generación eléctrica con 1.221 MWh, el 22% del total y solo por detrás de los ciclos combinados, que volcaron a la red 2.837 MWh de electricidad.

La denuncia del sector es que mantiene inversiones paralizadas –1.300 millones en España y esos 180 en Euskadi– a la espera de la clarificación del marco de retribución que el Estado fijará por esa electricidad. Se trata de una regulación que se viene retrasando desde 2021 y que las empresas piden para conocer las tasas de la rentabilidad para las inversiones en sus instalaciones. Además, deben publicarse las adjudicaciones de 1.200 MW anunciadas para el periodo 2025-2027.