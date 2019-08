Cofradías vascas piden al Gobierno repartir la cuota de bonito por comunidades autónomas y mil toneladas más en 2020 Fotografía de archivo de una subasta de bonito en la lonja de Pasaia. Tras el cierre de la costera anunciado para este martes, exigen acabar con la pesca olímpica que impone la «barra libre en las capturas» AGENCIAS Lunes, 26 agosto 2019, 12:20

La flota vasca pedirá al Gobierno español un cambio en el reparto de la cuota conjunta de capturas del bonito y pase a fijarse por comunidades autónomas porque no puede haber «barra libre» como ocurre ahora con el modelo de pesca olímpica. Asimismo las cofradías vizcaína y guipuzcoana pedirán en el seno de la reunión que en noviembre mantendrá la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) de cara a la próxima campaña de 2020 que la cuota española de bonito se aumente en 1.000 toneladas más.

El secretario de la Cofradía de Bizkaia, Aurelio Bilbao, ha indicado que el anuncio por parte de la Administración española de cerrar la costera del bonito a las 00.00 horas de este martes, «no ha supuesto ninguna sorpresa y sabíamos que se iba a producir de un día a otro y, por ese lado, la valoración que hay que hacer es positiva».

En ese sentido, ha indicado que tras superarse este pasado fin de semana el 95% del total de capturas fijado para España, que era de 16.620 toneladas, para los arrantzales vascos «es un buen síntoma que se haya capturado ya todo», incluído el 10% más que trajo consigo el aumento del 10% del TAC (totales admisibles de capturas) previsto para este año, lo que confirma que la especie «se encuentra bien en cuanto a stock y conservación».

Sin embargo, el secretario de la cofradía vizcaína ha recordado que la flota vasca defiende ese reparto de la cuota por comunidades autónomas porque esta especie debería repartirse igual que se ha hecho con otras como el verdel o la merluza, ya que no es diferente, y con ese reparto, cada comunidad autónoma «podría gestionar su cuota de la forma que estime oportuno».

También ha reclamado que se establezca «un cierre del listado de barcos que puedan entrar a practicar su pesca, porque no puede haber barra libre para todo el mundo».

En ese punto ha lamentado que esa medida no se adopta porque existen «comunidades autónomas que no lo quieren» y «la Administración del Estado no se atreve a plantear un reparto autonómico porque eso implica tener en cuenta aspectos que dice la Ley de Pesca Marítima como las capturas históricas».

Para el representante de la cofradía vizcaína ese modelo de reparto sería más conveniente porque «vas a poder tener algo tuyo que vas a poder pescar y gestionar de la forma que quieras porque la planificación en una pesquería es importante».

Capturas masivas

Aurelio Bilbao ha recordado que la cofradía vizcaína ha remitido al Gobierno español una misiva reclamando ese cambio del reparto tras constatar este verano «capturas masivas» porque «ha salido todo el mundo como loco buscando la tarta que le corresponde, porque la pesca olímpica es lo que tiene, que todo el mundo descarga y quiere volver a salir rápidamente otra vez».

Asimismo ha señalado que este año, «el bonito se ha puesto cerca y cualquier barquito, cualquiera, ha podido capturar fácil y, aunque algunos lo de repartir a muchos les suena mal, ese es el principal hándicap actual».

Desde su punto de vista, con este modelo «no se pueden defender los precios adecuadamente si las cuotas no están fijadas individualmente, al menos por comunidades autónomas y por lo que estamos abogando es porque se gestione el TAC de otra forma, no como ahora, e igual que se hace con otras especies, como la merluza», salvo el bonito y la anchoa.

«Resulta que la administración española ha repartido todas las pesquerías y las dos que mejor están de salud, como son la anchoa y el bonito no lo están porque otras comunidades se resisten a hacerlo», ha criticado.

Respecto a la presente campaña, en la que Euskadi ha capturado por encima de las 6.000 toneladas entre sus principales puertos, Hondarribia, Getaria, Bermeo y Ondarroa, el secretario de la cofradía de Bizkaia ha indicado que los arrantzales les han trasladado su «satisfacción» porque las capturas han sido este año cerca de la costa, aunque «se podría seguir pescando, y en ese sentido están insatisfechos pero firman que las capturas realizadas como hasta ahora se mantengan en los próximos años porque »se ha pescado a pocas millas y en ese sentido se han abaratado costes en cuanto a consumo de combustible«.

3,5 euros el kilo

El precio medio en lonja ha rondado este año los 3,5 euros el kilo. Para el secretario de la cofradía vizcaína, «ahora lo que toca es trabajar para que se incremente la cuota para 2020, que va a ser más complicado de lograr por los trámites burocráticos y que no nos pase lo de estos dos últimos años, que ha habido que cerrar a finales de agosto y, habiendo pescado, seguir pescando hasta principios de octubre o hasta que el pez diga basta».

Igualmente, hay que acudir a la reunión del ICCAT con los informes científicos sobre el estado de la especie porque no se puede pedir por pedir aumentar el TAC, hacen falta argumentos científicos«.

Para el representante de la flota vizcaína, tanto el Gobierno Vasco como el español «están por aumentar la cuota y lo que consideramos adecuado son en torno a mil toneladas más para el conjunto del Estado si se aprueba un nuevo límite de capturas, aunque son conscientes de que »hay que ir de la mano de los estudios científicos para no poner en peligro la especie. «Ya tenemos la mala experiencia de lo que nos ocurrió con la anchoa, que hubo que cerrar y no queremos repetirlo», ha concluido.