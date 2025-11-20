Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo de Aena en el aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas REUTERS

La CNMC aprueba un incremento del 6,44% de las tarifas de Aena en 2026

Los servicios que experimentarán la subida más notable del 12% son el Estacionamiento y el Servicio PMR

EP

Jueves, 20 de noviembre 2025, 09:48

Comenta

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado un incremento del 6,44% de las tarifas de Aena para el año ... 2026, por lo que el Ingreso Máximo por Pasajero Ajustado (IMAAJ) aplicable queda en 11,02 euros por pasajero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sorprenden a un pescador en Gipuzkoa con focos hacia el mar para la captura del calamar: «Pescar de noche puede salir caro»
  2. 2 El significado de los tapones verdes que empiezan a verse en las ruedas: qué significan realmente
  3. 3 Una empresa de San Sebastián lanza una oferta de empleo con sueldos de 3.800 euros en su búsqueda de investigadores
  4. 4

    Un preso de ETA anuncia su salida del colectivo oficial EPPK y critica los pactos con la Justicia para evitar condenas
  5. 5 Un piso de 30 metros en el centro de San Sebastián por 1.300 euros al mes, entre lo más visto del día en Idealista
  6. 6 El pueblo que tiene productos de limpieza «para veinte años» tras las compras descontroladas de su secretaria: «No nos caben»
  7. 7

    Vivienda lanza Alokaplus, un seguro de impagos para propietarios que alquilen en zonas tensionadas
  8. 8 Antoni Bolinches, terapeuta: «Tras 10 años en pareja, el hombre es infiel cuando puede y la mujer cuando quiere»
  9. 9

    El Gobierno ofrece subir el sueldo a los funcionarios un 10% hasta 2028
  10. 10

    La Real Sociedad rompe su techo de ingresos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La CNMC aprueba un incremento del 6,44% de las tarifas de Aena en 2026

La CNMC aprueba un incremento del 6,44% de las tarifas de Aena en 2026