Clima laboral: ni frio, ni caliente

Viernes, 1 febrero 2019

En este articulo vamos a hablar sobre la encuesta de clima laboral, que es la herramienta (mediante la aplicación de un cuestionario) que se utiliza para conocer la percepción que tienen los empleados sobre las empresas en las que trabajan. Las acciones que se realicen desde la dirección de la compañía como respuesta a los resultados del cuestionario serán los que, en parte, garanticen el nivel de compromiso y credibilidad que tienen los empleados sobre la gestión de la empresa.

Las empresas, no todas, aplican una encuesta de clima laboral. Es una práctica que nosotros recomendamos pero, es importante ser consciente de la responsabilidad que ello conlleva, porque cuando preguntamos y nos contestan, debemos actuar en base a esas respuestas. Es decir, como consecuencia de una encuesta de clima, en aquellos factores en los que la percepción de los empleados no ha sido positiva, la empresa debe de elaborar un plan de acciones para mejorar esa percepción. En el caso de no hacer nada, los empleados pueden cuestionar la credibilidad de la empresa y no participar en futuras encuestas de clima, además de convertirse en un factor desmotivador.

Por lo tanto, es un «arma de doble filo». Por ello, única y exclusivamente recomendamos aplicarla siempre y cuando haya un compromiso claro y sincero en acometer acciones dirigidas a mejorar aquellos factores que han sido valorados negativamente.

En artículos anteriores hemos mencionado esta herramienta y la utilidad de la misma como parte de una estrategia de «Employer Branding». El estudio de clima nos aporta una información clave de lo que piensan las personas sobre el trabajo y la gestión de la empresa, por lo tanto, si queremos ser atractivos en la atracción y fidelización del talento, como punto de partida debemos ser una empresa con una muy buena valoración de los empleados.