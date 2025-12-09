Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un coche eléctrico en un punto de recarga. P. Nieto

Los clientes recibirán las nuevas ayudas por coche eléctrico un mes después de la compra

Anfac prevé que serán necesarios 300.000 puntos de recarga en 2035, diez veces más que ahora, y que el 30% del empleo tendrá que buscar puestos fuera de las fábricas

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Martes, 9 de diciembre 2025, 12:38

Comenta

Los conductores que compren un coche eléctrico a partir del 1 de enero recibirán una subvención que está por concretar -hasta ahora rondaba los 7. ... 000 euros- pero no será una ayuda directa en factura, sino que los clientes recibirán la cuantía alrededor de un mes después. Así lo confirmó el presidente de Anfac, Josep M.ª Recasens, durante la presentación en detalle del Plan Auto 2030 este martes en Madrid.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pueblo, a un paso de Gipuzkoa, que se ha convertido en la gran sorpresa de esta Navidad
  2. 2 Álava resiste al mayor terremoto de Euskadi, que se registra en cinco municipios de Gipuzkoa
  3. 3

    «Hoy es un día fundamental, empieza nuestra huelga más larga»
  4. 4

    Así llegó la alarma por el terremoto a Gipuzkoa: «Ha vibrado más el móvil que el suelo»
  5. 5 Borja Sémper evoluciona favorablemente de su tratamiento contra el cáncer: «Llevo ya cuatro semanas sin quimioterapia»
  6. 6

    El mapa de las 300 instalaciones en riesgo grave por inundación en Gipuzkoa
  7. 7 Muere un vecino de Bizkaia en un choque múltiple en Biescas
  8. 8

    Educación permite quitar las cámaras de los colegios que han costado 66 millones
  9. 9

    Japón activa la alerta de tsunami ante un terremoto de magnitud 7,6
  10. 10

    «Queremos entender de dónde venimos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los clientes recibirán las nuevas ayudas por coche eléctrico un mes después de la compra

Los clientes recibirán las nuevas ayudas por coche eléctrico un mes después de la compra