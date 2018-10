Cinco años del antes y el después del cooperativismo Trabajadores de FED y Edesa, en una protesta tras la presentación del preconcurso. / LOBO ALTUNA Se cumple un lustro del inicio del fin de Fagor Electrodomésticos, que quebró hasta en dos ocasiones | JULIO DÍAZ DE ALDA SAN SEBASTIÁN. Martes, 16 octubre 2018, 07:23

Hoy, 16 de octubre, se cumplen cinco años de uno de los sucesos que más han marcadio la historia industrial reciente de Euskadi; quizás, el que ha tenido un impacto más real y más profundo en el tejido productivo guipuzcoano, plagado de cooperativas. Un lustro ya desde el día en que Fagor Electrodomésticos, otrora la 'joya de corona' de la Corporación Mondragón, acudió a los juzgados de lo Mercantil de San Sebastián para presentar un preconcurso de acreedores, que se convirtió en quiebra a mediados de noviembre.

Un gesto, el del preconcurso, que se explicó como una estrategia aséptica, casi quirúrgica, para negociar un plan de salvamento con los acreedores pero que, en realidad, cumplía el guion de una muerte anunciada.

Era el 'día cero' del largo y agónico final de una firma histórica; tanto, que había protagonizado el origen del movimiento alumbrado por José María Arizmendiarrieta. No había salida, pues la deuda acumulada superaba los 1.000 millones de euros y la solución que se pretendió entonces era imposible. No fue mejor la vida de la empresa de Arrasate tras el concurso de acreedores, pues cayó en manos de los catalanes de CNA, que demostraron que no sabían manejar la situación y que se adjudicaron (en julio de 2014) la compañía -con el aplauso de los administraciores concursales y hasta del Gobierno Vasco- prometiendo empleos y facturaciones a todas luces irrealizables. Cata fracasó estrepitosamente y se marchó de Euskadi 'a la francesa' el pasado verano dejando también un agujero enorme a sus acreedores.

Cinco años ya del estallido de la bomba atómica en el mundo cooperativo vasco, cuya onda expansiva se prolongó más allá, hasta la empresa de capital. ¿Cómo? A través de decenas de pequeños talleres que funcionaban como proveedores -muchos de ellos con un único cliente- de una compañía que agonizaba desde hacía mucho tiempo y a la que se le acabó el oxígeno que el propio Grupo y las principales instituciones públicas del país le habían insuflado durante meses. Solo un dato: en el momento de acudir ante el juez, Fagor Electrodomésticos (FED) y Edesa perdían la friolera de 21 millones de euros al mes.

La marca estaba superada por los competidores, la inversión necesaria flaqueaba desde hacía tiempo y la crisis del ladrillo había golpeado con dureza extrema a una cooperativa -hay que recordarlo- que se había dirigido mal y en la que nadie quiso ponerle el cascabel al gato. Ahora, en frío, no son pocos los cooperativistas de otras empresas que recuerdan «lo bien que vivían algunos en Fagor Electrodomésticos».

El derrumbe de la cooperativa tomó forma entrada ya la noche del 30 de octubre, cuando un tenso consejo general extraordinario de Mondragón decidió que las cooperativas del Grupo, que habían entregado ya a FED 300 millones para sostener su pulso de manera artificial- decidió que que 'hasta aquí'.

«El consejo general no ve viable la propuesta presentada por Fagor Electrodomésticos y considera de forma unánime que el proyecto no responde a las necesidades del mercado y que los recursos financieros que demanda no servirán para garantizar su futuro empresarial», sentenció el sanedrín de la Corporación.

Aquello hizo también que casi mil exsocios de FED y Edesa que perdieron en ella sus ahorros (unos 50 millones) llevaran a los tribunales -sin éxito- al Grupo, al entender que había actuado de forma artera y les había engañado. El hundimiento removió los cimientos del cooperativismo, y llevó a Mondragón a revisar su arquitectura más profunda para anteponer los resultados y la viabilidad de los proyectos a cualquier romanticismo.

La reacción del Grupo hizo que las calles de Arrasate y de otros pueblos con fuerte presencia del Grupo vivieran multitudinarias e inéditas manifestaciones de socios de las dos cooperativas quebradas en demanda de «soluciones».

La Corporación grabó a fuego en su gente el concepto de 'solidaridad responsable' para que los proyectos se sostuvieran por si mismos y evitar así que se pudiera repetir algo similar. «Fue un antes y un después», reconocieron ayer a DV fuentes del Grupo, que, añadieron, «ha encontrado en su seno una solución laboral a más del 95% de los casi 2.000 exsocios de FED, a los que se suma una cincuentena de personas de aquel colectivo que hoy cobran su prestación de Lagun Aro».

La historia de FED en manos de Cata se resume demasiado fácil. CNA lo hizo rematadamente mal y, después de prometer que haría todo tipo de electromésticos y hasta que saldría a Bolsa y traería producción de China a Euskadi, terminó despidiendo a toda la plantilla y echando el cierre mediante un segundo concurso de acreedores aún peor que el primero, pues (tras un acuerdo con la banca) logró un convenio de acreedores que le permitió pagar solo un 10% del dinero que debía.