La CEOE pide rebajas fiscales, mantener la reforma laboral y aumentar la edad de jubilación Antonio Garamendi, presidente de CEOE. / Efe La patronal aprueba un documento con un centenar de medidas que a su juicio el nuevo Gobierno debería acometer LUCÍA PALACIOS Madrid Miércoles, 13 marzo 2019, 16:35

Las elecciones generales se acercan y los empresarios quieren hacerles llegar a los partidos políticos las propuestas que -estiman- ha de poner en marcha el nuevo Gobierno que se forme a partir del 28 de abril de cara a «afrontar los grandes desafíos a los que se enfrentará la economía española en el futuro». A su juicio, «el único momento en el que suelen acometerse reformas estructurales de calado es al principio de una legislatura», por lo que la junta de accionistas de CEOE ha aprobado este miércoles un documento de 30 páginas en el que piden que se acometan un centenar de medidas, entre las que figuran rebajas de impuestos y cotizaciones, mayores incentivos fiscales, un aumento de la edad de jubilación así como el mantenimiento de la reforma laboral aprobada en 2012 y que el actual Ejecutivo planeaba derogar parcialmente.

Así, la patronal considera que hay que «mirar hacia adelante y no revertir las reformas que han sido claves para apuntalar la dinámica económica y la confianza de nuestros agentes». Lo que defienden, por tanto, es que se mantenga el cese de la ultraactividad de los convenios, la prioridad del convenio de empresas sobre el sectorial, la regulación de la inaplicación de las condiciones pactadas en convenio, así como no limitar la subcontratación, es decir, los elementos que el Gobierno de Pedro Sánchez había pactado derogar con los sindicatos pero a lo que recientemente renunció al no encontrar los apoyos parlamentarios suficientes.

También apuesta por configurar un sistema de contratación claro y sencillo que atenúe la dualidad entre un empleo temporal y uno indefinido, al tiempo que se mejoren las condiciones del tiempo parcial.

Otra de sus grandes reivindicaciones es la de reducir la fiscalidad de las empresas españolas, que -aseguran- es «superior a la media de la OCDE y de la UE». El porcentaje de beneficios que dedican al pago de impuestos es del 47%, frente a la media del 40,3% de la OCDE y del 39,3% de la UE. Por ello, abogan por establecer tipos reducidos del Impuesto de Sociedades así como menores cotizaciones sociales para los primeros años de actividad empresarial, aunque con carácter general piden además una reducción general de las cotizaciones. Para ello, proponen a los partidos políticos que establezcan «clara y nítidamente» las prestaciones con carácter contributivo y su financiación con cotizaciones, para que el Estado asuma el resto de gastos del sistema, algo para lo que ya parecía haber consenso en la comisión del Pacto de Toledo. Esto permitirá una «rebaja del tipo de cotización a cargo del empresario y redundará en un aumento del empleo», explican.

A su vez, pretenden disminuir los tipos marginales del IRPF y elevar el umbral a partir del cual se aplican, eliminar el impuesto sobre el Patrimonio -que remarca no existe en prácticamente ningún país del entorno- y reducir el Impuesto sobre Sucesiones.

No a nuevos impuestos

Otro claro mensaje que mandan es que no quieren nuevos impuestos, «solo justificados por impacto mediático y no por razones de eficiencia e interés general», en clara alusión a la intención de Pedro Sánchez de implantar nuevos tributos como la 'tasa Google', el impuesto al diésel y a las transacciones financieras.

Por otra parte, los empresarios exigen al Gobierno llevar a cabo reformas para lograr la sostenibilidad del sistema de pensiones y proponen para ello aumentar la edad de jubilación a medida que lo haga la esperanza de vida. De esta manera, dejan entrever su posición favorable a elaborar un nuevo factor de sostenibilidad que en lugar de reducir la pensión inicial -como hace el que introdujo el PP en la reforma de 2013 y cuya entrada en vigor está aplazada hasta 2023- retrase la edad de retiro. En este apartado también piden «incentivos fiscales y mayor transparencia y disponibilidad» para impulsar las pensiones privadas, así como luchar activamente contra el fraude en las cotizaciones.