Más de un centenar de jóvenes vascos formados quieren retornar a Euskadi Se han inscrito en el programa que impulsa el Gobierno Vasco, con más de veinte empresas que ofertan puestos de trabajo cualificados PILAR ARANGUREN Miércoles, 9 octubre 2019, 08:02

Las empresas vascas están volcadas en la caza de talento, un bien escaso o al menos no tan numeroso como se quisiera y más en algunas áreas, como son las científico tecnológicas. Por ello, todas las instituciones están tratando de remar para generar las condiciones necesarias para que no se produzca esa fuga de talento y a ser posible parar retornar el que se marchó durante la recesión en busca de unas oportunidades o condiciones laborales que no había entonces en Euskadi.

Con la recuperación económica las empresas han retomado un mayor dinamismo y también capacidad para ofrecer empleos tentadores. Pues bien, el programa de Retorno Juvenil, que puso en marcha el Gobierno Vasco para atraer ese talento va dando pasos cada vez más firmes. De hecho, en la edición de este año, que está a punto de cerrar -el plazo de inscripción finaliza el próximo día 18-, hay apuntados ya 120 jóvenes en el fichero de personas con voluntad de retornar a Euskadi, según indicó ayer el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco.

Además, se han registrado también una veintena de empresas que están dispuestas a acogerse a este programa, puesto en marcha por el Departamento que dirige Beatriz Artolazabal y el servicio vasco de empleo Lanbide.

La iniciativa incluye ayudas económicas tanto para las empresas que están dispuestas a acogerles como para los quieren retornar. El programa va dirigido a jóvenes profesionales que hayan adquirido competencias de valor fuera de Euskadi. El requisito es que tengan menos de 35 años y que lleven al menos doce meses trabajando en el exterior, bien sea en el extranjero o en otra comunidad autónoma.

En el caso de las empresas, las ayudas pueden alcanzar el 50% del salario establecido, es decir, 12.000 euros por contrato indefinido, según destaca Borja Belandia, director de Lanbide. Por su parte, las personas contratadas reciben una ayuda para sufragar los gastos de desplazamiento. En cualquier caso, los contratos tienen que tener al menos un año de duración.

Las inscripciones se pueden realizar, hasta el día 18, en la web de Lanbide: 'www.lanbide.eus'.