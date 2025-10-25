Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Trabajadores operando en las instalaciones de Talgo en Rivabellosa. E. C.

La causa contra Jainaga pone a prueba el respaldo político en la fase final de la operación Talgo

La imputación al industrial vasco llega justo cuando se cerraba el esquema financiero con la banca para el fabricante de trenes

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Sábado, 25 de octubre 2025, 02:00

Es complicado encontrar una operación industrial que haya concitado mayor respaldo político y apoyo con dinero público e institucional que la del aterrizaje de ... José Antonio Jainaga en Talgo.

